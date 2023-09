Bitka se stokilovou masou svalů? Nevybírám si, říká Ocelář Voženílek

Potyčku spolu rozebírali ještě při podávání rukou. Daniel Voženílek a Patrik Marcel kolem sebe znovu kroužili, čárový rozhodčí je musel klidnit i po závěrečné siréně. „Ani nevím, já už jsem jel dál...“ reagoval třinecký útočník, který si ze šesti zápasů připsal 5 bodů (3+2). Společně s Marko Daněm a Petrem Vránou je nejlepším střelcem mistrů.

Voženílek z ostrých soubojů neuhýbá, ale ke klasickým bitkařům také nepatří. V 55. minutě u hradecké brány se do krátké šarvátky přesto pustil. Přestože proti němu stál Patrik Marcel, který měl se žhavými pěstmi v minulosti problémy i mimo led. „Já si nevybírám,“ pokrčil rameny Ocelář.

Výškově má navrch Voženílek (188 cm), podle oficiálních údajů je o 13 centimetrů vyšší. Váhově Marcel - 101 kilogramů svalů. O deset víc než soupeř. Poměrně rychle šli oba k zemi, navrch měl třinecký hráč. Marcelovi se nelíbilo, že hned ze startu dostal hokejkou do obličeje. Právě to si pak ještě s Voženílkem po zápase snažil vyříkat.

„Říkal mi, že jsem mu dal hokejkou do obličeje, odpovídal jsem, že si do toho najel,“ vysvětloval Daniel Voženílek. „Byl jsem před bránou a jen jsem viděl, jak ke mně někdo jede. Patrik pak právě říkal, že jsem zvednul hokejku a zasáhnul ho do obličeje... To je hokej.“

Buď jak buď, herně měli tentokrát navrch Hradečtí. „V první třetině jsem udělal chybu v obranném pásmu, dostali jsme gól a potom jsme měli dost oslabení,“ vypočítával třinecký útočník. „Doháněli jsme výsledek, přeskakovaly nám puky a nedělali jsme věci, na které jsme zvyklí. Zbytečně jsme vymýšleli, tohle dělat nemůžeme. Každý se musí zamyslet nad sebou a k dalšímu zápasu přistoupit jinak. Zodpovědněji.“

Voženílek připustil, že vítěze podržel Henri Kiviaho v bráně. „Zachytal skvěle, nějaké příležitosti jsme měli, bohužel jsme je neproměnili. Bohužel nám to tam nespadlo, ale věřím, že další zápas se to otočí k nám.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 04:57. Miškář, 21:19. Pavelka, 24:29. Blain, 40:40. Blain, 49:24. Okuliar Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Marinčin, Smith, Adámek, J. Jeřábek, Kundrátek, Nedomlel, Polášek – M. Růžička (A), Voženílek, Daňo – Hudáček, Vrána (C), Pánik – Hrehorčák, M. Roman, Nestrašil – Kurovský, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Kiviaho (Soukup) – Blain (C), Jank (A), Pavelka, Kalina, Freibergs, Marcel, Gaspar – Jasper, Miškář (A), R. Pavlík – Chalupa, Tamáši, Okuliar – Šťastný, Lalancette, Zachar – Smoleňák, Moravec, Pilař. Rozhodčí A. Jeřábek, Šír – Lederer, Rampír Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 4 104 diváků