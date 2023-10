Hrachovina září: 12 kilo dole, skončil s kolou i pivem. Proč vynadal Finovi?

Pozvání na oběd odmítl. „Děkuju, ale ne. Přestal jsem chodit ven, jím doma,“ odpověděl Dominik Hrachovina a potvrdil tak zprávy o změně životosprávy. Přes léto sundal 12 kilogramů a jde mu to k duhu. Pro Motor vyloženě krade zápasy a vedle pětigólového střelce Adama Kubíka má klíčovou zásluhu na slušném rozjezdu týmu do opravné sezony. „Nechci už chytat jako loni,“ říká rázně 29letý gólman v rozhovoru pro iSport Premium.

Před rokem to nebylo ono. Jak z jeho strany, tak ze strany spoluhráčů. Budějovice se klepaly do poslední chvíle, aby nezahučely do baráže. Proto se už v předstihu obchodovalo, aby aktuální ročník nebyl stejně marný. Hodně přidat však musel i Dominik Hrachovina, někdejší šampion finské ligy. Bez patřičných brankářských výkonů by byl kvalitně zaplněný nákupní košík k ničemu. Od začátku sezony chytil 6 gólů nad očekávání. Což je při týmovém skóre 15:14 jasný důkaz, kdo Motor vytáhl na nynější čtvrtý flek.

Vím, že mi povíte, že je hrozně brzy dělat závěry po sedmi kolech, ale zhruba takhle jste si představoval start Motoru a vlastních výkonů?

„Člověk vždycky doufá v to nejlepší. Pracoval jsem na tom celé léto. Ale je brzy něco hodnotit… (usmívá se) Na druhou stranu: zaplaťpánbůh za to, jak jsme to nakopli, že nevisíme dole a nemusíme dohánět manko. Máme relativně nahráno, sezona je však dlouhá a před námi ještě strašně moc práce. Každopádně v kabině je vždycky lepší atmosféra, pokud se vyhrává, než když je to opačně. A u nás je atmosféra fajn.“

Hodně i díky vašim výkonům. Čísla mluví jasnou řečí, to samé pokročilá data. I vy sám osobně se cítíte v potřebné formě?

„Cítím se dobře. Změnil se nám mančaft, vylepšil se, což je důležité. Všechno to jsou spojené nádoby. Je znát, že dozadu přišli zkušení hráči jako Doudýs (Milan Doudera), Čenda (Pavel Pýcha), Guli (Michal Gulaši) nebo Šticháček (David Štich). Tihle borci vám v kritických situacích, kdy se výsledek zápasu brání, hodně pomůžou. Je strašně důležité, že tu jsou. Navíc se po zranění vrátil Vráblo (Roman Vráblík), což pomůže nejen týmu, ale i jeho dvojčeti Štenclíkovi (Janu Štenclovi). Zkrátka vzadu máme velkou kvalitu, která se na výsledcích odráží.“

Díky tomu se nepochybně zvedá i váš výkon. Jak si užíváte, že to na vás znovu stojí?

„Jo, baví mě to, je to fajn. Uhráli jsme nějaké body, vyhráli jsme párkrát o gól, ale nikdy to není jen zásluhou jednoho hráče. Ke konci jsme to v pěti lidech párkrát ukopali. Jsem rád, že mančaftu přispívám, ale víte, jak to je. Jak se rychle dostane nahoru, tak se stejně rychle můžete dostat dolů. Důležité je být pořád na stejné hladině.“

Mít hlavu správně nastavenou je u gólmana naprosto klíčová věc. Ale kolikrát ta nejtěžší…