Plzeň v krizi: nespokojený je Vlasák i šéfové. Stát se může cokoli, ví Kořínek

Jak by se vám chodilo do práce, kdybyste si na webovkách přečetli, že v následujících třech zápasech hrajete o svou budoucnost? Plzeň takové dny za sebou má.

V pondělí vydalo k výsledkové krizi prohlášení představenstvo, v pátek, pár hodin před utkáním na Hané, i sportovní manažer Tomáš Vlasák.

„Nadcházející tři zápasy – v Olomouci, doma s Vítkovicemi a Brnem – ukážou, jak se bude pokračovat a jakým stylem na danou situaci zareagujeme,“ uvedl.

Teď už je jasné, že první pokus nevyšel. Mora totiž navzdory bídným přesilovkám a spoustě zbytečných vyloučení po čtyřech prohrách zabrala. Premiérovým gólem v jejím dresu po hezké akci rozhodl Aron Chmielewski, jemuž klape spolupráce s Rokem Macuhem a Lukášem Klimkem.

„Už po prvním zápase jsem cítil, že už by to chtělo skórovat. Vím, proč jsem tady, čekají se ode mě góly,“ nezapíral Polák, že by měl mít důležitou roli v týmu jako posila z Třince. „Akorát mě štvou ty přesilovky, jen jeden gól z nich za osm kol je málo. Věřím, že najdeme recept,“ dodal chvíli předtím, než na koloběžce odjel ze stadionu.

Ten by potřebovali zejména v Plzni. „Jsem s prominutím nasranej, protože kvalita týmu je tady na úplně jiné příčky,“ štvalo Tomáše Dujsíka, který do Škody zamířil právě z Olomouce.

Fanoušci na něj nezapomněli, po duelu jej tribuny vyvolávaly. Hezké gesto. Jinak na kreativním bekovi ale bylo znát, jak jej současná situace trápí.

„Úplně bych se chtěl vyvarovat řečem o nějaké dece, to ode mě neuslyšíte. Ale sám od sebe čekám mnohem víc, musím být lepší,“ zkritizoval se.

Kouč Petr Kořínek je pod tlakem, logicky. Západočeši jsou s pouhými čtyřmi body v tabulce na posledním místě. V kabině hostů bylo po zápase ticho, žádný řev či emoční výlevy.

Kořínek se procházel po chodbách „plecharény“ v doprovodu spolumajitele a místopředsedy představenstva Martina Straky. Hledali východ, pak šli ven. Pár minut před zahájením tiskové konference spolu strávili v soukromí.

Co řešili? Bude Kořínek ještě o víkendu trenérem?

„To se musíte zeptat vedení,“ reagoval v klidu. „Víme, jaká je situace. Snažíme se pracovat každý den, věříme, že se to otočí. Je to sport. Když se nedaří, je to vždycky pro tým problém. Stát se může cokoliv. Tlak je vždycky, psychika je strašně vrtkavá,“ dodal.

Pravda, sebevědomí byste na hráčích v modrých dresech aktuálně hledali marně. „Bývali víc nepříjemní, ale souvisí to s výsledky,“ všiml si i obránce „kohoutů“ Dalibor Řezníček, spolu s Jakubem Navrátilem díky třem trefám nejlepší střelec mužstva.

V Plzni je nejproduktivnějším borcem zadák Petr Zámorský se statistikou 1+4, i to o něčem svědčí... Následující domácí dvojboj, v neděli s Vítkovicemi a ve čtvrtek s Kometou, napoví.

HC Škoda Plzeň Vše o klubu ZDE