Smoleňák v euforii házel vtípky: Rozhodčí chtějí, abych to zabalil...

Ne, ve čtvrté formaci se Radek Smoleňák nestane klíčovým tvůrcem kladenské strategie a pilířem hry. Na druhou stranu dává rozum, že po pár dnů starém příchodu z Hradce nedostane hned nejdůležitější úkoly. Kladno sází na postupné začleňování 36letého mazáka, místo v přesilovce dostal rovnou. Věci jdou správným směrem…

Dva góly, navrch důležitá přítomnost u první trefy, musíte být maximálně spokojený, ne?

„Euforie je veliká, za tři body jsme tuším ještě nevyhráli a Bolka byla od nás bodově na dostřel. Fakt důležité vítězství! Máme teď spoustu dní do dalšího zápasu a tohle je ideální povzbuzení do další práce. Já jsem nadšený od prvního dne, co jsem do Kladna přišel. Cítím se tu dobře, máme fajn kabinu. Oba dva zápasy z naší strany vypadaly hodně dobře, ukázali jsme hrozně moc pozitivních věcí, na nichž se dá pracovat. Zároveň nám obě utkání ukázala, v čem zaostáváme za jinými týmy. Důležité však je, že poznáváme cestu, kudy vyhrávat.“

Tu jste osobně ukázal, při obou gólových případech jste úřadoval v kanceláři před brankou…

„Za chlapy hraju asi dvacet let a vždycky byste mě našli před bránou… (usmívá se) Je to moje práce, kterou musím dělat a dělám ji. Doufám, že pár gólů takhle ještě přidám. Faktem je, že přesilovky nám poslední dobou tolik nešly, snažili jsme se je zjednodušit. Bohužel nám nevychází některé signály, které bychom chtěli dělat. Pak není nic jednoduššího, než to házet na bránu.“

Radek Smoleňák v Mladé Boleslavi Body 2+0 Střely 3 Vyložené šance 1 Fauly 2 Faulován 1 Plus/minus +2 Čas na ledě 13:40 Čas v přesilovce 1:33 Známka Sportu 8

V pátek vás sudí dvakrát vyloučili, v Mladé Boleslavi znovu tak. Nemrknete znovu do pravidel?

„Já nevím, vypadá to, že rozhodčí mně fakt chtějí dostat z ligy, abych to zabalil… (směje se) Jsou to takové polofauly a překulí se to v můj odchod ven. Určitě mě to se…, protože tím stěžuju práci klukům. Sám bych si za to dal pár facek, protože jsem tím dostal Bolku trochu na koně. Fakt mě to štve. Musím být příště trochu chytřejší.“

Jde o přemíru snahy po velkém zápasovém manku, nebo o nešikovnost?

„Spíš nešikovnost. Nechci vypustit souboj a takhle to dopadá. Jde to za mnou. Zaplaťpánbůh, že to za mě kluci odbránili, ale příště už to vyjít nemusí, pokud to udělám znovu.“

Můj pohled je, že Kladno nemá na poslední příčce co dělat, pokud svou hru zkonsoliduje. Jak to vidíte vy?

„Jak říkám, jsem tu dva zápasy a z obou mám hodně dobrý pocit. Líbí se mi, jak fungujeme v týmu. Líbí se mi, že spolu na střídačce i na ledě žijeme. Chyby se dělají a dělat budou, ale vždycky je to o tom, jak na ně zareagujeme jako tým a jak se podržíme navzájem. Jak v pátek, tak v neděli náš tým fungoval perfektně.“

V pátek jste poskočili na 13. příčku, po neděli na dvanáctou. Takhle kolo za kolem si to ideálně představujete?

„Tabulku nemůžeme řešit. My musíme sbírat body, nehonit nikoho před námi ani pod námi. Chce se dívat na sebe a ne okolo. Sledovat tabulku po každém kole je holý nesmysl, k ničemu to nevede.“

Co si myslíte dál o své roli v Kladně?

„Hlavně tu nejsem nejstarší, oproti některým jiným jsem tu docela mladej… (usmívá se) Já se za nikoho neschovávám, mám něco za sebou. Vždycky jsem měl rád zodpovědnost, musím být jedním z těch, kteří musí své věci plnit tak, abych všem ukázal, kudy vede cesta. Jsem vážně rád, jak mě tu kluci a trenéři přijali. Užívám si to moc a doufám, že dobrá nálada nám vydrží co nejdéle.“

Chtěl byste stoupat sestavou? Berete to jako osobní cíl?

„Upřímně, necítím se tak, že bych musel někomu něco dokazovat. Natož sobě. Vím, co umím. Trenéři vědí, co zvládám a já věřím, že mě dokážou využít tak, abych byl týmu prospěšný co nejvíc. Pokud mě dají výš, budu rád, pokud ne, jedeme dál. Sezona je dlouhá, nechávám to na trenérech, já jim věřím.“

Berete své dvě trefy i jako malý vzkaz do Hradce Králové, kde vás nepotřebovali?

„Vůbec ne. V Hradci to máme spolu vyřešené, v dobrém jsme se rozešli. Kluky budu dál sledovat, ale teď se dívám jen na Kladno. Abychom my byli dobří a postupně budovali vlastní sebevědomí.“

Váš starší syn odchod z Hradce od kamarádů těžko bral, pomohou vaše dva góly i jako argument pro rodinné stěhování do Kladna?

„Už jsem mu nakoupil nějaká kladenská trička a tréninkový dres. Oba mí kluci mi už nahráli vzkaz, jak křičí: Rytíři do toho! Myslím, že to půjde. Doufám, že je u Rytířů něco zajímavého čeká a že je to bude bavit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:21. Aaltonen, 26:42. Pyrochta, 50:19. Osburn Hosté: 09:16. Melka, 13:27. Tralmaks, 23:56. Smoleňák, 57:58. Smoleňák Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Osburn, Bernad, Jánošík (A), Pláněk, R. Jeřábek, Čech – Aaltonen, Järvinen, Šmerha – Skalický, O. Roman, Lantoši – Malát, Fořt, Suchý – Söderlund, Dvořáček, Stránský (C). Hosté: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Slováček, Veber, Babka – Frolík, Plekanec (C), Sideroff – Jarůšek, Klepiš, Tralmaks – Pytlík, Strnad (A), Bláha – M. Procházka, Melka, Smoleňák. Rozhodčí Veselý, Šindel – Svoboda, Klouček Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav