Hráči týdne v extralize: Nečekaný žolík Kladna, probuzení hvězdy a rychlík

Co znamenají „Vstupy do útočné zóny“?

Za úspěšně kontrolovaný vstup do útočného pásma se počítá ten, kdy se hráč do ofenzivní zóny dostane sám s pukem na hokejce, případně přihraje mezi středovou červenou čarou a útočnou modrou spoluhráči, který následně puk do pásma zaveze. Aby vstup statistici započítali jako úspěšný, musí tým držet kotouč na svých hokejkách minimálně dvě sekundy po vstupu do útočného pásma, případně zakončit akci střelou.