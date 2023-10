Extraliga lanaří útočníka, co se vrací ze Švédska. Vyhraje Boleslav?

Říká se, že dobrý tým třikrát za sebou neprohraje. A pokud ano, je zapotřebí jednat. Čtyři porážky v řadě je problém pro každý extraligový celek, ať už jste hráli jako ponocní nebo měli kopec smůly. Ve finále to vyjde nastejno. Takže teď dávají hlavy dohromady i v Mladé Boleslavi. A výsledek by mohl být brzy na světě. Bruslaři lanaří Patrika Zdráhala, jenž ukončil angažmá ve švédské Lulee. Ale pozor, nejsou sami. „Ještě jsem nepodepsal, je víc možností,“ líčí 28leté křídlo.

Ne, tahle štace se nepovedla. Ačkoli si Patrik Zdráhal během letní přípravy v rozhovoru pro iSport.cz pochvaloval servis, zázemí a personál známého švédského klubu, rozjezd do sezony mu nesedl. Doma oceňovaný útočník se hůř sžíval s pojetím kouče Thomase Berglunda, jenž českou akvizici zaparkoval hned na začátku sezony do čtvrté formace. Což pro ofenzivního hráče typu Zdráhala, na němž vždy visela produktivita, není.

Ostravský rodák během minulých tří sezon v Litvínově nastřílel 48 gólů, zaknihoval 109 bodů. To jsou čísla, která vás opravňují podepisovat kontrakt v cizině. Ovšem po osmi mistrácích švédské SHL došlo k ukončení spolupráce.

Podle informací iSport.cz má Zdráhal blízko do Boleslavi. Ta se po prohrách v Litvínově (2:5), s Budějovicemi (2:5), v Třinci (1:4) a s Kladnem (3:4) sesunula do nebezpečných vod, s 8 body je jedenáctá, ovšem jenom bod od poslední pozice. Víc než malé množství hráčů se souží s produktivitou, za očekáváním je navrátilec Pavol Skalický (0+2), bez bodu zůstává kapitán Jan Stránský či Filip Suchý. Na první trefu čeká i zkušený centr Ondřej Roman (0+5).

Paradoxní je, že Bruslaři disponují nejlepší přesilovkou v soutěži, speciální týmy kouče Jiřího Kalouse vyprodukovaly 12 gólů a s úspěšností přes 32 procent vládnou. Ale ani to nestačí k tomu, aby v klubu panoval větší klid a nemuseli řešit akutní posilování.

„Je to teď špatný, musíme se z toho jakkoli dostat. Hrát jednoduše a po celých šedesát minut, ne jen dvacet nebo čtyřicet. Je to extraliga,“ vykládal po nedělní porážce s Rytíři obránce Filip Pyrochta. Ten shodou okolností působil v klubu, kde to Zdráhal nyní rychle zabalil. „Máme zkušený mančaft, umíme to hrát, jsme dobří kluci, tohle nás nesmí rozsypat. Musíme hrát dál, nevěšet hlavy, štěstí se zase odrazí k nám,“ věří Pyrochta.

BK Mladá Boleslav Vše o klubu ZDE