Zdráhal: Byl bych blázen, kdybych odmítl Švédsko. Peníze jsou jinde

A máme tu nový díl do seriálu Úžas českých hokejistů po nástupu na šichtu do Skandinávie. Další příspěvek píše Patrik Zdráhal, jenž ve svých pozdravech z Luley neskrývá nadšení z chodu a podmínek v nejseverněji položeném týmu švédské SHL. „Věřím, že tu ze mě udělají lepšího hokejistu i člověka,“ soudí donedávna elitní litvínovský útočník v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.cz.

Patrik Zdráhal platí za jednoho z nejšikovnějších a nejlépe bruslících extraligových hráčů. Mívá neotřelé nápady, vymýšlí působivé léčky. Venku by se mohl zajímavě uchytit. Poslední tři roky držel Vervu, nabral v ní přes sto bodů a každou sezonu oblékal i reprezentační dres. Z pobytu na šampionátu 2022 vyklouzl na poslední chvíli a těsně před bronzovou akcí. Nejcennější dres je pro 28leté křídlo dál klíčovou metou.

V rozhovoru pro klubový web jste zmiňoval, že tréninky a vůbec příprava jsou v Lulee o něco náročnější než v Česku, o kolik a v čem přesně?

„Tréninky jsou vážně hodně intenzivní. Přijdu před devátou na zimák, odcházím někdy kolem třetí odpoledne. Každý den máme posilovnu, býváme dlouho na ledě, někdy i dvakrát denně. Maká se festovně. Švédové jsou na tvrdou práci navyklí, jedou na sto procent po celý den. Mají to v sobě. Navíc jsou velice pozitivně naladění, nevidíte u nich žádnou negaci. Jsou sebevědomí, a když se jim náhodou něco nepovede, neklesají na mysli, ponaučí se, rozeberou si to v klidu na videu a jedou dál. Všechny tréninky jsou natáčené, každá maličkost nebo odchylka se zachytí, a pokud je to potřeba, na ipadu se to hned rozebere. Klidně hned na ledě.“

Radan Lenc z HV71 mi říkal, že by občas čekal, že kouč zvýší hlas v kabině, ale ve Švédsku se to zkrátka neděje. Je to hodně velká změna?