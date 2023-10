ANALÝZA: Ani návrat domů nepomáhá. Kundrátek jen zdravým náhradníkem

V létě 2022 přicházel do Komety jako největší akvizice týmu. I přes horší výkony si nadále držel místo v reprezentaci, dostal se i na jarní mistrovství světa. Jenže Brno zklamal, a tak se s ním Libor Zábranský po jediné sezoně rozloučil.

Dávalo smysl, že se Kundrátek vrací do Třince. Odehrál tam výborné sezony a obě strany věřily (a jistě stále věří), že u Ocelářů vzpomene na své nejlepší roky. Zatím se to ale vůbec nedaří.

V 8. kole proti Mladé Boleslavi byl dokonce jen zdravým náhradníkem. Třinec vyhrál 4:1. V nedělním duelu proti Karlovým Varům se do sestavy vrátil, ovšem pouze jako sedmý bek. A odpovídal tomu i jeho čas na ledě: 13:30. Všech ostatních 6 beků si zahrálo více, včetně Mariana Adámka (13:52). Oceláři vyhráli 5:1.

Tragická defenziva

O Kundrátkovi se vždy vědělo, že jeho přednosti jsou směrem do ofenzivy. Ve svých nejlepších sezonách v Třinci ale uměl být i solidní do obrany. Tento ročník neplatí ani jedno.

Když je Kundrátek na ledě, Třinec vykazuje v poměru očekávaných gólů pro a proti hodnotu 46,3 %. Mezi zadáky mistra extraligy nejslabší číslo. A co hůř, v gólech jako takových je to ještě horší. Oceláři s ním na ledě při hře v plném počtu hráčů vstřelili 2 góly, zatímco hned 8x inkasovali.

S rozdílovým číslem -6* je Tomáš Kundrátek suverénně poslední mezi hráči Třince. V rámci ligy jde o třetí nejhorší výsledek mezi 261 hráči. Pod ním najdete pouze vítkovického Petra Gewieseho a Davida Němečka ze Sparty (oba -7).

*Jde o góly vstřelené pouze při hře pět proti pěti. Nemá tedy nic společného s typickou statistikou +/-.

Výše uvedená infografika jen potvrzuje, jak špatné výkony Kundrátek podává. A to jak směrem do útoku, tak i do obrany.

Žádný trenér nechce, aby jakýkoliv hráč svými výkony negativně ovlivňoval i své spoluhráče. To se ovšem bohužel u třiatřicetiletého obránce děje. Jinými slovy: ostatní hráči bez něj vykazují lepší výkony než s ním.

Důkazem je procentuální hodnota -12,6. V kontextu extraligových obránců, kteří odehráli alespoň 50 minut při hře pět proti pěti, jde o 92. nejhorší hodnotu z 95. K tomu Kundrátek přidal už dvě vyloučení, zatímco ani jednou nebyl faulován.

Není divu, že trenéři Třince nejsou očividně s jeho výkony spokojeni. A pokud bývalý bek Davosu či Slovanu Bratislava své výkony výrazně nezlepší, tak by nominace na další reprezentační sraz neměla dorazit.

