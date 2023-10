Jak se staví zlatý sen. Důležitý Ocelář nedal gól 50 zápasů: Tituly vyhráváme

Útočník je od slovesa útočit, v ideálním případě sázet góly. Neplatí to přesto pokaždé. Třinecký centr Miloš Roman trefu marně vyhlížel 50 ligových utkání, půst zlomil až při nedělním skalpu Karlových Varů v poměru 5:1. „Snad to ani nechci počítat. Ale tak… vyhráli jsme další titul,“ připomněl po svém zářezu. V krátké odpovědi se zrcadlí podstata čtyřleté nadvlády Ocelářů, sám Roman má podpis pod třemi poháry. Že gólovou radost postrádal od prosince? Dokud mu zlato visí na krku, nikdo se ptát nebude.

Při nedělní výhře Slezané zvládli i bonusovou misi. Za jediný večer probudili tři zaprášené střelce. Poprvé v sezoně jásal klíčový útočník Andrej Nestrašil, k tomu se premiérově prosadila letní posila Viliam Čacho. Jejich čekání však nebylo ničím ve srovnání s Milošem Romanem, který se trefil po 50 hluchých zápasech. „Jsem rád, že se to podařilo. Snažil jsem se myslet pozitivně a chodit do brány. I když počkal jsem si,“ věděl moc dobře.

Stejně jako to, že od sázení kvanta branek jsou v týmu jiní. Jaro co jaro Oceláře obdivujete za vytrvalost ve vyřazovací fázi. Jak dokážou do detailu plnit taktické plány, ve středním pásmu postaví tvrz a urputně ji brání.

Právě v takových momentech vynikne krása Romanova hokeje. S radostí přijímá složitá vhazování, tvrdou práci v oslabeních nebo zhasínání největších hvězd soupeře. Zahryzne se a nepustí. Třicet sekund v brutálním nasazení, pak odebrat kotouč, šup na střídačku. Na útočné choutky při tom všem často slovenskému reprezentantovi nezbývá prostor.

„Hraje výborně. Dívat se na něj je jako číst v nějaké učebnici hokeje,“ vyseknul poklonu hlavní kouč červenobílých Zdeněk Moták. „Je skvělé, že se po brankové mizérii zapsal do listiny střelců. Doufejme a přejeme mu, aby v tom pokračoval.“

Pochopitelně žádný útočník na planetě nechce mít ve svém gólovém sumáři nulu dlouho. Roman není jiný, kvůli soužení v koncovce si přesto netrhal vlasy ani neprožíval bezesné noci. Stane se. Týmu zkrátka přináší jiné, často méně viditelné aspekty.

Bez nich by jen těžko urval olympijský bronz, tři extraligová prvenství nebo místenku na draftu NHL před pěti lety, kdy si ho vyhlídlo Calgary. Po třech ročnících v zámořské juniorce Roman opět zakotvil pod Javorovým a místním dělá radost.

„Vyhráli jsme další titul a já vždycky říkám, že nejdůležitější je týmový výsledek. Když mužstvo zvládá zápasy. Vždy to tak budu hodnotit,“ rozebral Roman svůj přístup, kterému na ledě podřizuje všechno. Včetně toho, že u něj protihráči střelecké umění zrovna neobdivují.

Spolu s třiadvacetiletým centrem si teď může libovat celý Třinec. Proti Karlovým Varům si došel pro druhou uklidňující výhru v řadě. Využil faktu, že na opačný kraj republiky nedorazila plně nabitá Energie, které scházela hlavně brankářská jednička Dominik Frodl. K tomu ve středním pásmu svítila zelená, jen v první třetině byl poměr střel 13:13.

Už ve druhé minutě zužitkoval příhodný odraz v přesilovce Marko Daňo, komplikace po trefě hostujícího Dávida Grígera za 25 sekund odvrátil právě Roman, když ukázal snovou individuální akci. Na vítěznou trefu dále navázalo ještě trio Nestrašil, Růžička a Čacho. Tři asistence v souboji s dosavadním tabulkovým sousedem zvládnul Daniel Voženílek.

HC Oceláři Třinec Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:30. Daňo, 06:52. M. Roman, 24:32. Nestrašil, 35:07. M. Růžička, 46:29. Čacho Hosté: 06:27. Gríger Sestavy Domácí: Mazanec (Švančara) – Marinčin, Smith, Polášek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel, Kundrátek – M. Růžička (A), Voženílek, Pánik – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, Vrána (C), M. Roman – Kurovský, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Habal (Ebenstreit) – Huttula, Plutnar, Mikyska, Havlín, Dlapa, Pulpán (A), Bartejs – O. Beránek, Černoch (C), O. Procházka – Kangasniemi, Gríger, Rachůnek (A) – Zetterberg, Jiskra, Redlich – Kofroň, Záhejský, Koffer. Rozhodčí Kika, Cabák – Hlavatý, Lederer. Stadion WERK Arena, Třinec Návštěva 4415 diváků