Švédské kapky byly Plzni málo: Kouč: Změny? Udělaly se. Důvěru máme

Minulou neděli vydřeli proti Vítkovicím jednobrankovou výhru, předtím padli v Olomouci a teď s Brnem. Sedmá porážka v sezoně. Indiáni začali nervózně, špatně. V jejich podání ustrašenost, přehnaný respekt, hrůza, děs. Dlouho se málem ani neprosekali za středovou čáru. V 9. minutě, kdy po sérii šancí prostřelil Martin Kohout poprvé Dominika Pavláta, byl poměr střel z pohledu domácích 1:11.

Kometa naopak po otřesných úvodních čtyřech kolech zvedla, začala bodovat a válí. „Na začátku jsme předváděli něco, co jsme vůbec nechtěli hrát. Sedli jsme si, byla trošku silnější rozmluva. Myslím, že všichni dělají, co mají. Taky se to odráží na výsledcích. Vyhráváme, což je nejdůležitější,“ řekl brněnský útočník. „Ale neřekl bych, že Plzeň nehrála dobře. Asi je cítit, že jsou pod tlakem, ale o to víc jsou nebezpečnější. Hrají jednoduše, víc bruslí. Pro nás byli velice těžkým soupeře, získali jsme velmi dobrou výhru,“ dodal Kohout.

„Začátek špatný, držel nás brankář,“ hodnotil domácí trenér Petr Kořínek. Na gólmany si v Plzni nemůžou stěžovat. Hlavně potřebují, aby se probral útok, 16 gólů v devíti sehraných zápasech je žalostně málo. Indiáni paradoxně povstali během oslabení, když video nepotvrdilo jejich námitku kvůli údajnému postavení hráče v brankovišti po úvodní Kohoutově trefě. Tomáš Mertl vyrazil s pukem na výlet až k bráně, Jakub Pour pálil do tyče. Potom zabraly švédské kapky.

Sedm zápasů a konec. Tak dopadl Kanaďan Luke Adam, který si po příchodu na západ Čech vybíral bydlení delší dobu, než si ho v Plzni nakonec mohl užívat. Ale vydržel déle než před rokem Dán Nicolai Meyer, s nímž se Indiáni rozešli po šesti zápasech. Adam zamířil na Slovensko do Bánské Bystrice za pěti dalšími Severoameričany a kanadským koučem Sheddenem.

I do Plzně nabízeli agenti navrátilce ze Švédska Patrika Zdráhala, Západočeši si však obratem pořídili ryzího Švéda Tima Söderlunda, s nímž nebyli spokojení zase v Mladé Boleslavi. A hop, šup s ním rovnou do první lajny ke Lvovi s Janem Schleissem a na první přesilovku. „Viděli jsme ho, líbil se nám. Dobrý bruslař, kreativní, to nám chybí. Hrál první zápas, přijel ráno, ale věříme, že bude posila a pomůže nám v přesilovkách,“ pravil kouč Kořínek.

Při druhé početní výhodě Škodovky si hravý a dravý Söderlund vyměnil puk s Petrem Zámorským , ten pálil k tyči, kde kotouč šikovně usměrnil schovaný Jakub Lev. Zejména v prostřední části musely rozhodčí brnět ruce, kolikrát drželi nad hlavou při signalizaci vyloučení. Söderlund v 74 sekund dlouhé přesilovce pět na tři dvakrát nabíjel před odkrytou bránu Holešinskému. Toho však skvostně vychytal Dominik Furch . Naopak při brněnské převaze rozhodl Vincour , který naposledy nastoupil naposledy ve druhém kole a připsal si první bod v sezoně.

V Plzni mají dál o čem přemýšlet. V minulé sezoně na jaře prošla podobnou mizérií. Jenže v té době už měla něco nahráno. „Teď je začátek, spousta zápasů před námi. Musíme pracovat dál. Věříme, že se štěstí přikloní na naši stranu. Z posledních tří utkání jsme dvě prohráli o branku, jedno o branku vyhráli. Sedíme s vedením každý den. Důvěru máme, nějaké změny se udělaly. Jdeme dál. Věříme, že se to zlepší,“ zakončil Petr Kořínek.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:26. Lev Hosté: 08:12. Kohout, 29:16. Vincour Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Malák, Piskáček (A) – Schleiss (C), Lev (A), Söderlund – Holešinský, Mertl, Matýs – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Indrák – Šiler. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda – Okál, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Zembol, Vincour, Jenyš – Ekrt. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Gerát, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3893 diváků

