Plzeň - Kometa 1:2. Ultimátum končí prohrou. Indiány (asi) čekají změny

Plzeň nastoupila už se švédským útočníkem Timem Söderlundem, který přišel z Mladé Boleslavi. Zařadil se do první formace k Jakubu Lvovi a Janu Schleissovi, nechyběl na přesilovkách a připsal si v ní i asistenci. Naopak tým Indiánů opustil kanadský útočník Luke Adama, který po předčasném konci angažmá na západě Čech odešel do Banské Bystrice.

Kometě chyběl slovenský útočník Kristián Pospíšil a poprvé od 17. září se vrátil do hry Tomáš Vincour. Premiérově se zařadil do prvního týmu Brna devatenáctiletý útočník Jan Ekrt.

V úvodu zahrozili hostující Zbořil a Holík, gólman Pavlát si poradil i s Mosesovou střelou. V 9. minutě už se hosté radovali z vedení. Plzeňský gólman si musel při tlaku Brňané chvíli poradit bez hokejky, ale jen krátce poté, co mu ji podal Zámorský, jej překonal z pravého kruhu Kohout hrající jubilejní 300. zápas v extralize. Letní posila z Karlových Varů se v 10. startu za Kometu radovala z prvního bodu.

Na potvrzení branky si ale musel počkat, protože Plzeň si vzala trenérskou výzvu kvůli postavení Zbořila na brankovišti. Sudí Pražák s Ondráčkem po prozkoumání videa gól uznali a domácí se navíc museli bránit v oslabení. To se jim povedlo a navíc po Zbořilově chybné rozehrávce trefil Pour pravou tyč. Zvýšit mohl ve 14. minutě po Cingeľově bekhendové přihrávce Okál, který ztroskotal na pravém betonu Pavláta. Navíc se s ním srazil, plzeňský gólman zůstal na ledě, ale pokračoval v utkání.

V čase 14:26 při Zembolově vyloučení se dočkala Plzeň vyrovnání. Söderlund nabil na modrou čáru Zámorskému, jehož rána letící vedle se odrazila za Furcha do branky od brusle Lva. Plzeňský útočník hrající kvůli jiným potížím s košíkem, tak slavil vyrovnání s bolestivou grimasou v obličeji.

Před první pauzou se při hře čtyř proti čtyřem natlačil před brněnskou branku Holešinský, ale neuspěl podobně jako na druhé straně po Cingeľově nabídce osamocený Ďaloga. V úvodu druhé části při Marcinkově vyloučení prověřil Furcha Rekonen. Po Ščotkově faulu se Kometa bránila 74 sekund ve třech proti pěti a odolala. Dvě velké šance měl Holešinský, který v prvním případě z pravé strany minul odkrytou branku a v druhém jeho pokus ze stejné pozice vykopl brněnský gólman levým betonem. Když už byli hosté ve čtyřech, ujel Flek, ale Pavlát vytěsnil jeho střelu vyrážečkou.

V polovině druhé druhé třetiny při Janasově vyloučení vrátil střelou z otočky Kometě vedení Vincour, který se prosadil po desetizápasovém půstu poprvé od 26. února. Při Marcinkově trestu pálil Söderlund. Plzeň se pak ubránila při Matýsově pobytu na trestné lavici a sama se neprosadila při Hollandově vyloučení.

Kometa bránila těsný náskok. Za domácí neuspěl v třetí třetině Holešinský, ale velké šance Indiánům chyběly. V 54. minutě byl blízko pojistky náskoku Komety Flek, který ale v úniku trefil horní tyč. Po zaváhání Poura, jenž hrál 200. duel v extralize, kryl Cingeľovu střelu Pavlát. Domácí kouč Kořínek sáhl dvě a tři čtvrtě minuty před koncem k power play, ale hosté se ubránili.

Ohlasy trenérů

Petr Kořínek (Plzeň): „Začátek zápasu byl z naší strany špatný. Nevím, jestli to byla zase nějaká nervozita. Osm deset minut nebylo dobrých, soupeř si vypracoval šance a podržel nás brankář (Dominik Pavlát). Pak se to zlepšilo, začali jsme se trošku držet na puku a nějaké šance tam byly. Byl to celkově vyrovnaný zápas. Ve druhé třetině jsme měli přesilovky, i pět na tři, ale bohužel jsme pak inkasovali. Zápas rozhodly speciální týmy. My jsme bohužel za stavu 1:1 nevstřelili branku. Celkově se na gól nadřeme, dáváme jich strašně málo. Zase jich na druhou stranu tolik neinkasujeme. Zápasy jsou všechny o branku, takže je to strašně ubíjející. Přesilovky pět na čtyři se nám nedaří, pět na tři kluci sehráli slušně. Měli jsme to dvakrát skoro do odkryté branky. Zápas by se třeba vyvíjel úplně jinak, kdybychom dali na 2:1. Je to bohužel furt dokola. Tima (Söderlunda) už jsme viděli loni v Boleslavi a líbil se nám. Je to technický hráč, dobrý bruslař. Kreativita nám tu chybí, věříme, že nám s ní pomůže v přesilovkách. Bylo to pro něj těžké, přijel ráno, byl to pro něj první zápas. Víme samozřejmě o ultimátu, prohráli jsme dva zápasy o branku, jeden jsme vyhráli. My s vedením sedíme každý den, důvěru máme, nějaké změny se udělaly v poslední době nějakým odchodem a příchodem. Pracujeme dál a věřím, že se to zlepší.“

Jaroslav Modrý (Kometa Brno): „Měli jsme výborný vstup do utkání, vytvořili jsme si hodně šancí a myslím, že jsme hráli výborný hokej. Ve druhé třetině jsme si trošku zkomplikovali život vyloučeními a Plzeň jsme pustili zpátky do hry. Oni měli pár šancí, tam nás výborně podržel náš gólman (Dominik Furch). Pak jsme dali druhý rozhodující gól ke konci přesilovky a ve třetí třetině jsme hráli zodpovědný výborný týmový hokej. Kluci ubojovali tři body, byla to super práce.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:26. Lev Hosté: 08:12. Kohout, 29:16. Vincour Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Malák, Piskáček (A) – Schleiss (C), Lev (A), Söderlund – Holešinský, Mertl, Matýs – Pour, Jansa, Rekonen – Hrabík, Straka, Indrák – Šiler. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda – Okál, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Zembol, Vincour, Jenyš – Ekrt. Rozhodčí Pražák, Ondráček – Gerát, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 3893 diváků

