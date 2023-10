Pavlát o Plzni: Jako sedmý zápas play off. Už jsme to museli zlomit

Co převládá? Radost, že to konečně vyšlo, nebo úleva, že to konečně přišlo?

„Asi obojí. Měli jsme špatnou sérii a museli to už zlomit. Asi jsme všichni čekali, že to bude takový zápas a rozhodne jediný gól. Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli, před skvělým publikem, že na nás lidi nezanevřeli a fandili nám.“

V čem jste byli lepší, než předtím?

„Nedělali jsme tolik chyb do obrany, hráli zodpovědně zezadu. Pořád jsme věřili, že jeden gól dáme a nějak to umlátíme.“

Je takový zápas pro gólmana těžší, než když se skóre tahá a je to třeba 5:4, 6:5?

„Možná to je lehčí na psychiku, že jste ještě nekapituloval a máte nulu, rozhodne jeden gól. Pro gólmana je asi sladší vyhrát 1:0.“

I když právě ten jediný gól má rozhodnout, kdo vyhraje?

„Do zápasu jsem šel nastavený tak, že to bude sedmý zápas play off, že musíme fakt vyhrát, ať se děje, co se děje. Tam taky rozhoduje kolikrát jeden gól. Tentokrát se to naštěstí přitočilo na naši stranu a jsme ohromně rádi.“

Po jediné Dujsíkově trefě jste prožil ještě dvanáct krušných minut, Vítkovice měly velké šance.

„Jednou se mi puk zastavil fakt o brusli. Štěstí, ale poslední zápasy jsme ho moc neměli. Jsme rádi, že se to k nám i trošku otočilo. Gól taky nebyla žádná hezká akce. Ale takové prostě my potřebujeme dávat. A musíme hlavně sbírat body.“

Jaká vládla v týmu atmosféra?

„Není nic příjemného, když prohráváte zápasy o jeden gól. Ale řekli jsme si, že do utkání musíme jít s čistou hlavou. Co se stalo, už nezměníme, musíme pořád dál. Věřili jsme, makali na tréninku. Tak to je. Že musíme makat, ono se štěstí taky otočí k nám.“

Pomůže vydřená výhra psychicky?

„Určitě. Nebyli jsme v nejlepším rozpoložení. Každé vítězství se počítá a v naší situaci dvojnásobně.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 47:57. Dujsík Hosté: Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Houdek, Dujsík, Malák, Piskáček (A) – Hrabík, Lev (A), Schleiss (C) – Holešinský, Mertl, Matýs – Pour, Adam, Rekonen – Straka, Jansa, Indrák – Šiler. Hosté: Klimeš (Machovský) – Percy, Grman, Mikuš, Raskob, Gewiese, L. Kovář, Prčík – Bukarts, Chlán, Mueller (A) – Fridrich, Krieger, Lakatoš (C) – Kotala, Claireaux, Kalus – Lednický, Dej (A), Krejsa. Rozhodčí Sýkora, Jaroš – Brejcha, Hynek. Stadion LOGSPEED CZ Aréna