Lakatoš v „Rondu“ králem. Góly umlčel fanoušky Komety: Nebyli slyšet

Holaňův soubor se hrabe ze dna. Zažil plodný víkend, dvě tříbodové výhry. Hlavní tahouni? Obránce Stuart Percy (1+5) a útočník Dominik Lakatoš (2+2). Jejich práce v ofenzivní zóně rozsoudila i drama na Kometě, v němž hosté ukázali větší dovednosti a důraz v předbrankovém prostoru. „Nebyli jsme tam tak důslední a Vítkovice jsou na tohle šikovné. Dokázaly to potrestat,“ poznamenal brankář Dominik Furch.

Ostravští zabrali, spolu s výhrou v Lize mistrů nad švýcarským Bielem triumfovali třikrát v řadě. To po slabším rozjezdu ročníku potěší. „Na psychiku je to strašně důležité. Dobře nám chytá gólman, jdeme z obrany. Ale máme obrovskou pokoru. Nejsme v pozici, kdy si můžeme myslet, že to půjde samo,“ shrnul kouč vítězů Miloš Holaň a nabádal k poctivé dřině.

Signifikantní byl Lakatošův zásah na 3:3 na konci druhé třetiny. Do puku plácnul v tlačenici snad čtyřikrát, snažil se ho převalit přes Furchův beton. Nakonec ho došťouchal do brány tak, že ho otřel o nohu zadáka Rhetta Hollanda. Podobně skóroval i Jakub Kotala a vlastně i Roberts Bukarts, při jehož pokusu od modré udělal v brankovišti neplechu Peter Mueller.

Tento zásah dlouho zkoumal videorozhodčí. Zdálo se, že gól neuznají, neboť americký snajpr vjel do zakázaného území jako první a zavazel gólmanovi v zákroku. Sudí nicméně od monitoru branku posvětili. „Já jsem to viděl obráceně,“ přiznal Furch. „Doufám, že si všichni uděláme domácí úkol, podíváme se na tu situaci znova a pak to vyhodnotíme,“ vyzval. Co na to asistent Jiří Otoupalík? „Radši se nebudu vyjadřovat,“ odmítl komentář ke spornému momentu.

Kometa se s rozbitou sestavou (bez Fleka, Pospíšila, Kollára, Kratochvíla) sama připravila o úspěch. Dvakrát se utrhla do vedení a okamžitě inkasovala. To ji pohřbilo. „Kdybychom to chvíli udrželi,“ povzdechl si brněnský Lukáš Cingel. „Tohle dodá sebevědomí,“ připojil vítkovický Lakatoš. Perfektní vítěznou teč zapsal v přesilovce Peter Krieger. „Je to o malých věcech a chybách,“ uvedl Cingel, jenž se krásně trefil v přesilovce.

V závěrečné power play vytáhl velký kousek také Lakatoš, mezi brněnskými fanoušky suverénně nejméně oblíbený hráč Vítkovic. Přes celé hřiště trefil přetěžkou střelu a dokázal si to vychutnat. „To je hokej, emoce. Kvůli tomu sem chodíme a hokej děláme,“ reagoval Lakatoš, jenž se dostal na jedenáct bodů z jedenácti utkání. „První a třetí třetina byla od nás velice kvalitní. Teď pojedeme na trip a je dobře, že se máme od čeho odpíchnout,“ lebedil si nad povedeným víkendem. „Ve druhé části byla Kometa možná o něco lepší, měli jsme výpadek. Ale dokázali jsme si se vším poradit.“

Se svým prvním startem po návratu ze švédské Luley si poradil křídelník Patrik Zdráhal, jenž nastoupil ve druhé lajně s Lakatošem a Chlánem. „Čekal jsem to horší,“ ulevil si s úsměvem. „Dlouho jsem nehrál. Myslel jsem, že nebudu stíhat fyzicky, ale cítil jsem se od první minuty docela dobře. Všechno je o pohybu, chuti hrát a pozitivním nastavení v hlavě. Ukázali jsme velkou sílu. Tým je tady kvalitní.“

Do mateřského klubu se vrátil i kvůli dědečkům. „Aby mě ještě viděli hrát,“ přiznal jednu z motivací. Kdyby podepsal znovu Litvínov, od rodiny by byl stovky kilometrů. Takhle má možnost kooperovat na ledě se šikulou Lakatošem. „Je komplexní hráč, hodně silový, má dobrou střelu. Je super mít ho v lajně. I když jsme spolu neměli žádný trénink, hrálo se mi s ním výborně.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:52. Cingel, 34:03. Zaťovič, 39:15. Moses Hosté: 07:56. Kotala, 34:36. Bukarts, 39:44. Lakatoš, 53:32. Krieger, 58:55. Lakatoš Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík (A), Gazda, Ďaloga, Kaňák – Moses, Cingel, Okál – Zbořil, Marcinko (A), Kohout – Horváth, Holík, Zaťovič (C) – Boltvan, Vincour, Jenyš. Hosté: Klimeš (Machovský) – Grman, Percy, Raskob, Mikuš, Prčík, Gewiese, Stehlík – Mueller (A), Krieger, Bukarts – Lakatoš (C), Chlán, Zdráhal – Kalus, Claireaux, Kotala – Krejsa, Dej (A), Fridrich. Rozhodčí Ondráček, Vrba – Rampír, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6847 diváků

