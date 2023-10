Kouzlo Litvínov. Proč tak vyrostl? Nákup esa, lídři a tichý kouč

Tisíckrát si můžete říkat, jak je extraliga vyrovnaná a každý může porazit každého. Až na to, že v tabulce dobře vidíte, kdo vyrovnané bitvy láme na svoji stranu. Dělá to znovu a zase, opět. Pardubice nahoře čekáte, nebyl zrovna kumšt předpovídat, že se dream teamu z východních Čech bude dařit. Ale Litvínov? Jestli jste právě přiletěli z expedice v Africe, jste v šoku. Vážně, Litvínov.

„Město je hokejem poblázněný, jak si to pamatuju ze starších let, a strašně za to lidem děkuju,“ říká Ondřej Kaše, klíčový muž sestavy a jedna z největších hvězd, která do Česka v létě dorazila. Plácl si s ním Litvínov, přidal bráchu Davida a valí se.

Deset výher v řadě je událost opravdu extrémní, když si uvědomíte, že Verva překonala rekord, který držela sestava ještě s Ivanem Hlinkou. Klubová ikona má před zimákem sochu. Ale zase prr, nemyslete si, že už se chystá pilíř pro další.

„Stojíme pořád pevně na zemi, vidím to tady každý den. Po jedenácti zápasech si už ale můžeme dovolit říct, že začátek se nám povedl. Minulé roky se rozjížděly opačně, vždycky jsme to tlačili do kopce,“ spustí generální manažer