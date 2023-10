Káňa končí ve Vítkovicích, nebylo místo. Chtěla ho Boleslav, ale...

Vítkovičtí hokejisté stvrdili postup do osmifinále play off Ligy mistrů výpraskem Ingolstadtu • facebook.com / HC Vítkovice Ridera

Sedm zápasů, žádný bod. Útočník Jan Káňa (31) se ve Vítkovicích neprosadil a v klubu končí. „Bohužel i to k hokeji patří. Honzovi to u nás úplně nesedlo,“ vysvětloval Roman Šimíček, sportovní ředitel a trenér, pro klubový web. Kam povedou kroky Jana Káni? O jeho služby se zajímala Mladá Boleslav, nicméně podle informací iSport.cz by se měl vrátit do Olomouce.