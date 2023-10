Kempný po prohře s Vary: Tohle není výkon hodný Sparty. Faktor? My sami

V utkání s Karlovými Vary jste vždy dotahovali, soupeř ale nakonec odskočil ve třetí třetině. Čím si vysvětlujete porážku s Energií?

„Nemá cenu se na nic vymlouvat. Samozřejmě nějací hráči nám chybí, ale myslím si, že to co jsme nyní předvedli, nebyl… (odmlčí se) Tohle není hokej hodný Sparty. Těžko se mi hledají slova… Nemůžeme si dovolit prostě prohrát po krátké době znovu doma. Máme skvělou arénu a skvělé fanoušky, kteří si zaslouží vidět kvalitní hokej. Nechci shazovat Karlovy Vary, ale chtěli jsme vyhrát za každou cenu, což se nepodařilo. Nezbývá nám nic než dát hlavy vzhůru, pracovat, makat a obrátit to na naši stranu.“

Přitom ve druhé třetině jste dokázali hru vyrovnat a vytvořit si spoustu šancí. Scházelo málo a duel jste otočili. Šlo podle vás o rozhodující moment utkání?

„Nějaký tlak jsme tam měli, ale šance jsme neproměnili. Tahali jsme za kratší konec celý zápas.“

V čem je podle vás největší problém Sparty, že nedokáže udržet konzistentní výkon po celý zápas?

„Nevím, pořád mi ten zápas běží v hlavě a asi ještě nějakou chvíli bude. Sezona je dlouhá. Jsou těžký i krásný momenty v sezoně. Je to dlouhá cesta a z takové porážky si můžeme hodně vzít. Věřím, že jsme natolik kvalitní mužstvo, aby nás to ještě víc semklo, a od toho jsme se odrazili.“

U vaší hry se objevuje nepříjemné pravidlo. Jako už po několikáté v sezoně jste inkasovali první gól.

„Máte pravdu. Celý zápas jsme v podstatě cítili, že jsme tlačili pořád do kopce. Musím dát kredit Karlovým Varům, hrály výborně, ale na druhou stranu my jsme nehráli vůbec dobře.“

Sehrály roli i individuální chyby, kdy vám Karlovarští ujeli do brejku a dali gól?

„Nevím. Hokej se hraje šedesát minut. Říkali jsme si to ráno i před zápasem, že někteří karlovarští kluci jsou rychlí hráči, brejkový mužstvo. A my jsme jim darovali minimálně tři góly z přečíslení, které vůbec nemusely být. Tohle se nemůže stávat. Podíváme se na to, rozebereme si to a musíme pracovat dál.“

A co Dominik Frodl? Představoval i karlovarský brankář pro vás velkou potíž?

„Faktor jsme byli my sami, jako mužstvo. K zápasu prostě musíme přistoupit trošku líp, odehrát některé situace trošku líp. Od toho se odvíjí celý zápas.“

Porážka bezpochyby zamrzí, když se na vás přišlo podívat přes 12 tisíc diváků, viďte?

„Samozřejmě jim děkujeme za podporu, přišlo jich opravdu hodně a vážíme si toho. Bohužel jsme jim to neoplatili tím, co chtěli. Budeme se snažit to v příštím zápase napravit.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:48. D. Vitouch, 22:40. Lajunen Hosté: 03:35. O. Beránek, 10:20. Gríger, 43:03. Koffer, 53:35. O. Procházka, 58:17. Kangasniemi Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Kempný (A), Irving, Moravčík, Mozík, Němeček, Mikliš, Samson – Buchtele, O. Najman, Forman (A) – Konečný, Lajunen, Kestner – P. Kousal, Horák, Řepík (C) – M. Vitouch, D. Vitouch, Hauser. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Bartejs, Stříteský, Mikyska, Dlapa, Havlín – Jiskra, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – O. Procházka, Hladonik, Zetterberg – Koffer, R. Přikryl, Redlich. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Hynek, Zíka Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 544 diváků