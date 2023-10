Sparta - Karlovy Vary 2:5. Finský souboj, skvělý Frodl. Energie bez betonu

Dvě letní finské posily proti sobě. Rozdílností je hned několik. Zatímco urostlý centr Jani Lajunen v létě zamířil do Sparty, jen 170 centimetrů vysoký Iikka Kangasniemi si vybral Karlovy Vary. A byl to útočník hostů, který se mohl radovat z gólu i překvapivé výhry 5:2. „Parádně chytal Frodo (Dominik Frodl). Snažili jsme se co nejméně držet v obranném pásmu a z toho vyústily góly,“ přiblížil po zápase střelec vítězné branky Filip Koffer.

Zdálo se, že to nebude duel v režii Finů. Maličký karlovarský útočník Iikka Kangasniemi kolikrát čelil ostrým soubojům u mantinelu. Bylo ale vidět, že si v situacích umí pomoct mrštností a dokáže výborně číst hru. Sparťanský forvard Jani Lajunen plnil své povinnosti poctivou celoplošnou hrou. Nakonec se oba prosadili i gólově. Spokojený ale mohl být po zápase pouze hráč hostů.

Překvapivou tříbodovou výhru před nejvyšší návštěvou sezony 12 544 diváků totiž Varům vystřelil Filip Koffer, který z úniku překonal Jakuba Kováře. Energie i díky němu a skvělému brankáři Dominiku Frodlovi vyhrála v Praze za plný počet bodů poprvé od 2. prosince 2012. Zároveň to bylo její nejvyšší vítězství na ledě Sparty.

Byli to především hosté z lázeňského města, kteří se zasloužili o zajímavý průběh úvodu zápasu. Karlovarští se už po čtyřech minutách mohli radovat z vedení. Tvrdou ranou od mantinelu se prosadil Ondřej Beránek. Reprezentační útočník využil zaváhání nejistého Kováře. „Bylo super, že jsme si pomohli rychlým gólem. Psychika je pak mnohem lepší,“ vysvětloval po utkání Koffer.

Sparta ale dokázala brzy odpovědět. Hauserovu střelu dorazil za bezmocného Dominika Frodla útočník David Vitouch. Zaplněná hala propukla v nadšení. Jenže to trvalo jen 27 sekund. Na branku domácích se totiž řítila dvojice Západočechů. Tomáš Rachůnek přihrál Dávidu Grígerovi, který se štěstím dostal puk za Kovářova záda a zmrazil zaplněnou O2 arenu.

Prostřední pasáž pak úplně změnila obrázek hry. Sparta převzala otěže zápasu a sypala na Frodla jednu střelu za druhou. Především Američan Josh Kestner se zastřeloval. Kdyby to po druhé dvacetiminutovce bylo 6:2 pro domácí, nikdo by se nedivil. Karlovarští mohli děkovat hlavně svému brankáři.

„Měli toho strašně moc. Hlavně závarů, ze kterých dali dva góly. Bylo to taky o štěstí, že jsme to ustáli, ale za mě třetí třetina… když jsme vstřelili třetí gól, tak jsme to odehráli úplně skvěle. Spartu jsme skoro do ničeho nepustili,“ vyzdvihl výkon týmu Frodl.

Vary se nebály hrát otevřený hokej. Oproti ostatním týmům, které se v Praze představily, neměly zabetonovanou obranu. Několikrát byla až příliš prostupná a domácí si dělali v útočném pásmu, co chtěli. Sami ale mohli litovat nevyužitých brankových příležitostí, které je stály utkání. „Nemá cenu se na nic vymlouvat. Samozřejmě nám nějací hráči chybí, ale myslím si, že to co jsme předvedli, není hokej hodný Sparty. Těžko se mi hledají slova,“ nešetřil kritikou po utkání obránce Michal Kempný.

Hlasy trenérů:

Pavel Gross (Sparta): „Gratuluji soupeři k vítězství. První třetina byla taková vyrovnanější, ale bohužel taháme hodně často za krátký konec. Dáme gól na 1:1 a za pár sekund zase dostaneme gól. Pořád to taháme do kopce. Prohráli jsme dvě třetiny, ale když chceš vyhrát zápas, musíš hrát konstantně, což se nám nedaří. Šancí tam bylo hodně, to víme. V každém případě jsme všichni naštvaní, protože hlavně doma odevzdáváme body moc lehce. Není to tady rozhodně naše pevnost, jaká by měla být. Nevím, v čem je problém. Kdybychom to věděli, už bychom s tím něco udělali. Jestli se tady bojíme hrát... Každopádně soupeři sem jezdí a berou si body.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „První třetina nabídla souboj útočných pásem. Pokud se Sparta dostala k nám, tak dominovala a byla obrovsky silná na kotouči, vytvářela si příležitosti. Myslím si ale, že stejně tak jsme působili i my, když jsme se do stali do útočného pásma. Měli jsme tam několik příležitostí. Druhá třetina byla jednoznačně pod taktovkou soupeře, my jsme ji ustáli jen díky výbornému výkonu brankáře Frodla. Do třetí třetiny jsme něco pozměnili, co se týká hry ve středním pásmu, dařilo se nám zachytávat vstupy Sparty přes útočnou modrou čáru. Z brejku jsme vstřelili vítěznou branku a v podobném duchu jsme pokračovali.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:48. D. Vitouch, 22:40. Lajunen Hosté: 03:35. O. Beránek, 10:20. Gríger, 43:03. Koffer, 53:35. O. Procházka, 58:17. Kangasniemi Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Kempný (A), Irving, Moravčík, Mozík, Němeček, Mikliš, Samson – Buchtele, O. Najman, Forman (A) – Konečný, Lajunen, Kestner – P. Kousal, Horák, Řepík (C) – M. Vitouch, D. Vitouch, Hauser. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Bartejs, Stříteský, Mikyska, Dlapa, Havlín – Jiskra, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Kangasniemi – O. Procházka, Hladonik, Zetterberg – Koffer, R. Přikryl, Redlich. Rozhodčí Pražák, Jaroš – Hynek, Zíka Stadion O2 arena, Praha Návštěva 12 544 diváků