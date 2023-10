Nejdražší trápení Boleslavi. Má kádr na střed tabulky, ale proč je na dně?

Příchod Juhamattiho Aaltonena do Mladé Boleslavi se klubu postaral o velkou reklamu • Michal Beránek / Sport

Po šesti porážkách v řadě je téma na stole: Kdo odnese bídu? V Mladé Boleslavi se usadilo naštvání a zklamání v jednom. Bruslaři přestali být někdejším postrachem, z poslední figury extraligové tabulky řeší vnitřní potíže a fanoušci reagují pískotem. Klíčový je víkend, pokud tým nezvedne výkonnost a i bodový výtěžek v Olomouci a na Spartě, čekejte změny. Co je ve Škoda City špatně?

Zkraje ledna se Boleslavští vraceli z Karlových Varů s porážkou 1:4, pátou v řadě. Jednalo se o poslední počin Ladislava Čiháka, hlavní kouč byl odvolán novým sportovním ředitelem Martinem Ševcem.

Ten do manažerské pozice narychlo skočil loni v listopadu po překvapivém konci manažerského dua Radim Vrbata – Václav Nedorost. Dalo se tušit, že s nynějším koučem Motoru nebude mít trpělivost jako by měl s někým, koho si vybral on sám.

Do uvolněné pozice byl nainstalován Jiří Kalous , ze zděděné dvanácté příčky mužstvo posunul na desátou a k malému odporu v předkole play off vůči Kometě (1:3 na zápasy). Panovalo zklamání, neboť v živé paměti zůstávaly dva předchozí postupy do semifinále.

V kancelářích se rozhodli pro razantní úklid kabiny, odkud se pakovala polovina kádru v rámci plánu výrazného, a tím pádem i nákladného doplnění. „Hodně jsme do toho zainvestovali. Doufám, že to přinese ovoce,“ netajil majitel BK Jan Plachý, že kádr lehce podražil od toho posledního, jenž měl být nejnákladnějším v klubové historii.

Nesourodý tým

Dorazily osobnosti. Zejména nástupem Juhamattiho Aaltonena si klub obstaral velkou reklamu, podpis finského mistra světa v regionálním klubu vzbudil velký ohlas široko daleko. Dorazil i jeho ofenzivní krajan Matti Järvinen, ze švédské ligy pak na trhu žádaný bek Filip Pyrochta . Teoreticky materiál na prostředek tabulky, možná lehce výš, nikoli však níž.

Jenže právě tady nastává první kolize. Mezi papírovými předpoklady a praxí.