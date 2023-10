Smoleňák má další gól i kličku. Rýpl si do Jágra: Snad si mě dá na instagram!

Od té doby, co přišel, Rytíři bodují. Takže štístko? „Že bych byl hokejový Vláďa Šmicer, jo?“ směje se kladenský živel Radek Smoleňák, který dalším gólem přispěl k vítězství 3:2 v prodloužení nad Motorem. A co víc. Předvedl skvělou individuální kličku a v žertu popíchl Jaromíra Jágra, který zrovna během čtvrtka na instagramu vtipkoval, aby hlavně děti neučil kličky… „Snad si Jarda i tohle tam dá a označí mě,“ reagoval pobaveně.

Když přišel mezi novináře, byla vidět velká díra mezi zuby. Jeho poznávací znamení. „Dřív jsem si na rozhovory bral zuby, ale to jsem byl mnohem mladší. Teď už je mi to jedno,“ vykládal rozverně útočník, jenž stojí za tím, že se Rytíři herně i výsledkově zvedají.

Poprvé v sezoně jste si užili vítěznou děkovačku, což je úleva, že?

„Určitě je hezký vyhrát doma. Když se nám to podařilo, úplně jsem si vzpomněl na dobu okolo let 1994 až 1996, když jsem chodil s tátou jako malej na hokej. Koukal jsem na Patýse (Pateru) s Prochym (Procházkou) a Otou (Vejvodou), jak vyhrávali. Hned mi to naskočilo. Jsem rád, že jsem se toho dočkal. Doufám, že přidáme další.“

S vámi v sestavě tým boduje, jste takové štístko, ne?

„Jsem takový hokejový Vláďa Šmicer , jo? (smích) Kéž by. Jsem tady čtvrtý zápas a opravdu mám dobrý pocit z toho, jak pracujeme. I na trénincích, což lidi nevidí. Myslím si, že když budeme hrát takhle srdcem a nebudeme si zbytečně hrát na super hokejisty, bude to jenom stoupat. I když je tam hodně věcí, na kterých musíme zapracovat. Ale srdce a bojovnost pro mužstvo je základ, což se určitě zvedlo.“

Ale proč vám nevycházejí třetí třetiny? I teď jste přišli o dvougólové vedení…

„Jsem tady čtvrtý zápas, tak nevím, jestli to nějaká čarodějnice nezklela před sezonou…. Určitě je to jedna z věcí, kterou se musíme naučit. Hrát třetí třetiny. Musíme trošku zapracovat na hlavách, protože si nemyslím, že bychom nechtěli… Hlava je základ. Musíme do toho jít s vítěznou mentalitou. S tím, že to jdeme vyhrát.“

Jaký celkově máte pocit z mužstva?

„Pokud mám hodnotit čtyři zápasy, co jsem tady, tak budujeme naši identitu tak, abychom věděli, co funguje, co ne. A myslím si, že to začínáme poznávat. Víme, jak hrát, abychom byli úspěšní. Na tom musíme dál pracovat a pohrávat si s detaily.“

Přidal jste další gól, už čtvrtý…

„Co k tomu říct? Motám se kolem brány jako posledních dvacet let… Já jsem si tam našel místo mezi nohama. Určitě důležitý gól, protože první třetina nebyla z naší strany nic moc.“

Pookřál jste celkově v Kladně, že?

„Určitě jo. Už když jsem sem přišel první den, cítil jsem, že jsem udělal dobré rozhodnutí. Hokej mě teď hrozně baví. Je hlavně fajn, že mi trenéři věří. I kluci mě vzali mezi sebe. Také fanoušci, za což jsem taky rád. Užívám si tady každý den. Doufám, že to tak bude pokračovat. Když to člověka baví a je dobře nastavený, jde to snáz.“

Jsou u toho i vaši velcí kamarádi. Na ledě Frolík , na střídačce Voráček , na tribuně bývalý gólman Pavelec .

„Z tribuny se smát je úplně nejlepší, s klobásou v hubě. (smích) Budu mu muset zavolat. Ale je to jeden z důvodů, proč jsem se vrátil, abych byl s kluky, s kterými mě pojí velké pouto.“

Navíc jste i dočasný kapitán místo zraněného Tomáše Plekance , i tohle vás těší?

„Určitě mi to udělalo radost. Jak jsem říkal, vyrostl jsem na Paterovcích, vždycky jsem vzhlížel k Pavlu Paterovi jako ke kapitánovi. Takže je to taky něco hezkého. Ale každý den mi Pleky píše, abych si na to moc nezvykal. Asi to budu muset zase rychle odevzdat.“

Jste trochu jiný typ, o dost hlasitější. I tohle mohl být impuls pro mužstvo?

„Je to možný. Každý jsme nějaký, Pleky tomu dodává klid a nadhled, já jsem trošku živější. Myslím, že to je dobrý mix. Základ je v tom, že kluci v šatně chtějí pracovat, chceme to urvat jako tým, ne jako jednotlivci. Protože jedině tak zápasy dokážeme vyhrávat. Když si začneme hrát jako jednotlivci, jde to do háje.“

Před fanoušky jste dokonce smeknul…

„Děkujeme, že chodí. Vím, že lístky něco stojí, stejně jako čas. Takže si vážíme, když přijdou a udělají kulisu. Můžeme se jim odvděčit jedině tím, že uvidí, že tam lezeme po čtyřech. Můžeme prohrát, to se prostě stává. Ale myslím si, že kladenští fanoušci dokážou ocenit, když tým maká.“

Ve 47. minutě se vám povedla skvělá klička, kdy jste puk prohodil mezi nohama obránce Štencla. To bylo na truc Jaromírovi Jágrovi , který žertoval na sociálních sítích, ať hlavně neučíte děti kličku?

„Přesně! To říkal Ota černý, když jsem s ním byl v dorostu, že to je můj rodinný klenot. Doufám, že byl Jarda v hledišti a pobavil jsem ho!“

Akci jste nedotáhl, soupeř vám nadzvedl hokejku, ale povoleně…

„Ano, já jsem navíc zaškobrtl, soupeř mě nehákoval. Kdyby to odpískal, přiznal bych se. Já jsem hajzl na ledě, ale tohle ne. Ještě by mi vzali prachy! (smích) Opravdu v tom nebyl úmysl, a já to šel hned říct rozhodčímu. Že jsem spadl tím, že jsem kopyto.“

Legendární majitel seděl ve VIPu, takže to musel vidět.

„Doufám, že to dá na instagram a označí mě!“ (smích)

Už tušíte, kdy nastoupí?

„On je tady každý den, je součástí všeho. Vidíme se často. Myslím, že on sám ví, kdy na to vlítne a půjde do toho. Lidi se těší, my taky. Doufám, že nám ještě pomůže nějakými góly, abychom to dotáhli správným směrem.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 17:59. Smoleňák, 28:04. Bláha, 63:04. Sideroff Hosté: 31:24. Ordoš, 49:34. Harris Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček, Babka – Jarůšek, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Frolík, Kusý – Strnad (A), Pytlík, Bláha – Smoleňák (C), Melka, M. Procházka. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Gulaši, Doudera (A), Pýcha, Hovorka, Štencel, Vráblík, Štich – Ordoš, Harris, Kubík – M. Beránek, Kondelík, Gulaš (C) – D. Simon, Hanzl, F. Přikryl – Chlubna, Vopelka, Valský. Rozhodčí Stadion ČEZ stadion, Kladno

