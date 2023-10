Jak porazit Pardubice? Gólman Strmeň ukázal, že to jde i tréninkem v posteli

V neděli šel vůbec prvně do akce a hned proti Pardubicím. Kouč Motoru Ladislav Čihák prokázal kuráž. Potit se však nemusel, u Strmeně vás nepřekvapí, že vyšvihne povedený kus. Jednatřicetiletý gólman podpořil výhru 4:3p a pomohl k porážce Dynama. V pátek přijede do Budvar arény Sparta a trenér Motoru si může brankáře vybrat s tím, že nemá šanci sáhnout vedle.

V nejvyšší soutěži Strmeň nastoupil naposledy 26. února a pak až v neděli. Po osmi měsících… Protože Dominik Hrachovina rozjel napravovací ročník výtečně, o jeho dva roky starší parťák si první šanci musel pořádně vyčekat. Trenér Čihák jednou pronesl, že si Hrachovina sám řekne o pauzu a jelikož se na bojišti cítil dobře a tým měl z jeho chytání prospěch, dostával prostor jen on. Aby Strmeň úplně neztvrdnul, uvítal dvojitý prvoligový zápřah v Třebíči. I tak měl před šlágrem s Dynamem třináctidenní zápasovou výluku.

Že to s extraligovým nasazováním bude mít všelijaké, Strmeň vycítil už během léta, kdy na vlastní oči sledoval, jak Hrachovina poctivě hubne, sundává jedno kilo za druhým, aby byl lepší než posledně. Až došel k cifře minus 12 kilogramů.

Co na to Jan Strmeň? „Trošku jsem si pro sebe říkal: Ajaj, to bude asi problém,“ usmívá se. „Ale ne, jsem rád, že mu to pomohlo v chytání. Vede si výborně a nebyl důvod sahat do nominace. Hrášek některá utkání vyloženě vychytal, hlavně ze začátku sezony. Jsem rád za takového parťáka. Budu ho hlídat, ať neztloustne, ať se udržuje a společně uděláme týmový úspěch,“ mluví Strmeň příkladně jako by právě absolvoval školení PR.

Cožpak o to, školení on podstupuje. Na české poměry docela speciální. To si takhle den před utkáním lehne do postele, zavře oči, duchem se přenese do hokejové vřavy a chytá. Ještě maličkost, na drátě má Jiřího Vykoukala, dříve vynikajícího obránce a nyní mentální oporu mnoha hokejistů.

Vykoukal omrkne specifika aktuálního protivníka a klientovi do uší simuluje například přesilovku. Je to hodně živé. „Pan Vykoukal mi poslal schéma, kteří pardubičtí hráči kde stojí, jak to hrají a já si to celé představoval v reálu. Bylo to dlouhé, náročné, skoro jsem už usínal, ale pomohlo mi to,“ poděkoval na dálku s lehkým dodatkem. „Dostal jsem však dva góly z přesilovek, což je takový zdvižený prstík.“

Obyčejně sedí v obýváku, před Dynamem na to šel jinak. „Připravoval jsem se v posteli, vypnul hlavu a při tmě se dostal do představy zápasu. Je to velká pomoc a zároveň i trend, vím, že v zahraničí včetně NHL tímto způsobem brankáři pracují,“ pokračuje Strmeň.

A znovu se slovem vrátí ke svému kumpánovi Hrachovinovi. To když dostane otázku, zda není na čase konečně urvat roli prvního gólmana v elitní soutěži.

„Já jdu do každé sezony s tím, že budu na Hráška tlačit, udělám ho ještě lepším a zároveň on mě. Chytat chceme oba dva, ale pravidelně může jen jeden z nás. Pořád platí, že spolu máme výborný vztah, který nic nenaruší. Jsem hrozně rád za jeho výkony a věřím, že i on za moje. Proti Pardubicím mě uklidňoval, povzbuzoval, fandil,“ cení si.

No a tak chcete být tou jedničkou? „Myslím, že jsem za ty roky dokázal, že na extraligu mám a umím pracovat pod tlakem,“ nakonec odpoví havířovský rodák a bývalý brankář Chomutova či Třince, jenž na jihu Čech působí už pět let.