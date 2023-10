Litvínov má po sérii, padlo i Dynamo. Slaví Sparta, Kladno oloupilo Vary

Kusý řídil loupež v lázeňském městě

Do první velké šanci se hned v úvodu dostal domácí Gríger, z mezikruží ale přestřelil hostující branku. Úvodní nápor domácích otupila dvě oslabení, ve kterých si však Středočeši větší příležitost nevytvořili.

Poté, co Beránek nevyužil samostatný nájezd, a v polovině úvodní třetiny orazítkoval Rachůnek tyč, převzali iniciativu hosté. V 11. minutě Tralmaks využil zmatku v obranném pásmu Energie a z bezprostřední blízkosti procedil puk za Frodlova záda.

Domácí vyrovnali ve 23. minutě, kdy se ujala nenápadná střela Ondřeje Procházky, která překvapila jinak výborně chytajícího Bowa. Povzbuzení Západočeši si poté vytvořili soustavný tlak, ale předháněli se v zahazování šancí. Hned dvakrát mohl skórovat Beránek, dvakrát ale minul puk a poté trefil tyč.

Ačkoliv druhá třetina skončila 11: 4 na střely pro Energii, do kabin se opět odcházelo za jednobrankového vedení hostů. V čase 39:18 se po individuální akci prosadil Kusý, který se natlačil před Frodla a efektně zavěsil puk do horního rohu branky.

Těsný náskok hosté poté i zásluhou výborného Bowa udrželi. Karlovarští nedokázali vyrovnat v závěru v přesilové hře, ani v krátké power play. Energie tak nedokázala navázat na výhru z ledu Sparty z minulého týdne a doma prohrála potřetí za sebou.

Ohlasy trenérů

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Utkání nabídlo velké množství soubojů, jak jsme očekávali. Bohužel nám nehrálo do karet, že jsme pustili Kladno do vedení. Byť jsme potom vyrovnali a ve druhé třetině si troufnu říct, že jsme měli tlak a příležitosti, tak se nám nepodařilo dát vedoucí gól. Naopak momentum druhé třetiny, kdy jsme vstupovali do útočného pásma a dvakrát za sebou jsme ztratili kotouč, bylo, že soupeř z protiútoku vstřelil druhou branku. Ve třetí třetině hrálo Kladno chytře, dobře bránilo a bohužel my jsme už vyrovnat nedokázali. Dnes jsme nebyli úspěšní v osobních soubojích, kdy nás soupeř v důrazu a zarputilosti předčil. Výsledek nás mrzí už kvůli velkému počtu diváků, kteří dorazili do arény a vytvořil výbornou atmosféru.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „V první polovině první třetiny jsme měli dvě přesilovky, které jsme nevyužili a měli snad jenom jednu šanci. Poté Vary jely dvakrát dva na jednoho, jednou to byla tyčka a bylo tam několik dalších nebezpečných střel a příležitostí při hře pět na pět, kdy nás několikrát soupeř uzavřel v obranném pásmu. Myslím, že ve druhé třetině jsme měli jenom čtyři střely a i přesto se nám podařilo na konci druhé třetiny opět vstřelit branku. Se třetí třetinou jsme byli hodně spokojení, nechtěli jsme jenom čekat, co Vary udělají. Takovou chybu jsme udělali v Litvínově. Začali jsme hrát aktivně, otáčeli jsme hru a udrželi jsme se na puku v útočné třetině. Výborně jsme sehráli i oslabení na konci zápasu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 22:06. O. Procházka Hosté: 10:33. Tralmaks, 39:19. Kusý Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Bartejs, Stříteský, Havlín, Dlapa, Rulík – Jiskra, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Kangasniemi – O. Procházka, Hladonik, Zetterberg – Koffer, R. Přikryl, Redlich. Hosté: Bow (Brízgala) – Dotchin, Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček, Babka – Klepiš, Kusý, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Frolík – Strnad, Smoleňák, Bláha – M. Procházka, Melka, Jarůšek. Rozhodčí Jeřábek, Jaroš – Lhotský, Hnát Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 5382 diváků

Parádní otočka v režii Holešinského

Domácí do utkání výborně vstoupili a po první třetině vedli 2:0. Druhá část ale patřila Plzni, která dokázala vyrovnat. Bílí Tygři se poté opět dokázali dostat do vedení, hosté ale vyrovnali. Duel rozhodli Západočeši v nájezdech, ve kterých byli dvakrát úspěšní.

Liberečtí vstoupili do utkání velmi aktivně a první velkou šanci měl Vlach, Hlavaj ale výborně zasáhnul. O chvíli později už se ale Tygři radovali z vedoucí branky. Rychlovský našel volného Faška-Rudáše, který otevřel skóre.

Na druhé straně prověřil Hrenáka Matýs, liberecký brankář byl ale připraven. V polovině první třetiny Severočeši vedli o dvě branky. Po krásné akci Filippiho zvyšoval na 2:0 střelou do odkryté branky McCoshen. Domácí byli při chuti a třetí gól měl na holi Vlach, Hlavaj však svůj tým podržel.

Plzeňští do druhé části výrazně přidali a dostávali domácí obranu často pod tlak. Ve 27. minutě se navíc dočkali také kontaktního gólu z hole Mertla. Liberec si mohl dvoubrankové vedení vzít okamžitě zpět, Flynn ale v samostatném úniku proti Hlavajovi neuspěl.

Na opačné straně byl blízko vyrovnání Pour, Hrenák si připsal výborný zákrok. Západočeši byli i nadále lepším týmem, Söderlund ani chvíli po něm Holešinský ale ze sólového úniku skvělého Hrenáka nepřekonali. V závěru druhého dějství ale liberecký brankář udělal hrubou chybu při rozehrávce, kterou potrestal vyrovnávací brankou Holešinský.

Na začátku třetí třetiny Škoda pykala za svou nedisciplinovanost. První početní výhodu ještě Tygři nevyužili, poté však faulovali v krátkém sledu za sebou Söderlund a Piskáček, domácí tak měli k dispozici přesilovku pět na tři. Po dlouhém obléhání Hlavajovy branky ji nakonec dělovkou bez přípravy využil Melancon a poslal Liberec znovu do vedení.

Hosté mohli odpovědět rovněž v početní výhodě, Hrenáka ale prakticky neohrozili. V 56. minutě se ale k nenápadné střele z levého kruhu dostal Holešinský a puk skončil až za překvapeným Hrenákem.

V nastaveném čase měl nejprve velkou šanci Holešinský, Hrenák byl ale připravený. Na opačné straně zase Hlavaj vytáhnul výborný zákrok proti Rychlovskému. Severočeši následně nedokázali rozhodnout v přesilové hře, vítěze tak určily nájezdy. V nich byli úspěšní pouze hostující Söderlund s Holešinským.

Ohlasy trenérů

Boris Žabka (Liberec): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, dali jsme dvě branky. Mohli jsme přidat i třetí gól, který by možná zápas rozhodnul. Ve druhé třetině Plzeň zvýšila obrátky, dostávala nás pod tlak a zaslouženě vyrovnala. Ve třetí třetině jsme si pomohli přesilovkou a šli do vedení. V závěru jsme ale dostali smolný gól. Rozhodující byly dnes výkony brankářů.“

Petr Kořínek (Plzeň): „První třetinu jsme prospali, soupeř nás potrestal a prohrávali jsme 2:0. Od druhé třetiny ale nastoupilo úplně jiné mužstvo a po zbytek zápasu jsme podali velmi dobrý výkon podpořený vynikajícím brankářem Hlavajem.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:37. Faško-Rudáš, 10:38. McCoshen, 47:45. Melancon Hosté: 26:40. Mertl, 36:17. Holešinský, 55:36. Holešinský, . Söderlund Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – Budík, McCoshen, Ivan, Melancon, Derner, Galvas, J. Dvořák – Rychlovský, Filippi (C), Faško-Rudáš – Bulíř (A), A. Najman, Flynn – Hawryluk, Vlach (A), Klíma – Pekař, Šír, Pérez. Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Malák, Zámorský, Laakso, Jiříček, Houdek, Dujsík, Piskáček (A) – Holešinský, Mertl, Söderlund – Schleiss (C), Lev (A), Matýs – Pour, Indrák, Rekonen – Straka, Jansa, Hrabík. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Svoboda, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec

Bartošák vynuloval Ostravany

Obhájci stříbrných medailí nepustili v první třetině Vítkovice téměř k ničemu. Brankáře Machovského, jednoho z hlavních strůjců jejich jarního úspěchu, překonali dvakrát. Po sedmi minutách otevřel skóre povedenou ranou Jergl, který tak ukončil střelecké trápení a prosadil se po více než měsíci.

Domácí k tomu potvrdili velmi dobré přesilové hry, neboť využili hned tu první. Obránce Pavelka vypracoval přečíslení zakončené Okuliarem, pro něhož to byla naopak už desátá branka sezony. Aby pohrom pro Rideru nebylo málo, přišla o zadáka Stehlíka, jenž si v souboji s Freibergsem u mantinelu nešťastně zvrtnul nohu a za asistence odkulhal rovnou do kabin.

Bruslařsky skvěle vybavenému hradeckému týmu hosté dál nestačili. Mountfield dominoval, několikrát zatavil bránící pětici či čtveřici soupeře v pásmu na dlouhé minuty, potřebný gól úlevy ale nemohl přidat. Střelecký poměr 34:7 po dvou třetinách mluvil za vše.

Vítkovické trápení dokumentovalo ojedinělé přečíslení Chlána s Lakatošem, v němž hostující kapitán místo snadného zakončení vůbec netrefil kotouč. Na druhé straně neposvětilo radost domácích hráčů video, neboť Machovský po Jasperově obtočení kolem branky udržel puk před čarou.

Ještě méně chybělo v závěrečném tlaku hostů Kalusovi. Po jeho dorážce se kotouč zastavil o tyč a situaci zachránil hradecký novic Estephan. Další možnost Kaluse zastavil v power play Bartošák, jemuž stačilo k čistému kontu třináct zákroků.

Ohlasy trenérů

Peter Frühauf (Mountfield HK): „Chtěli jsme využít toho, že soupeř má za sebou tři venkovní zápasy. Musím hráče pochválit za výkon. Už v Plzni jsme hráli dobře, ale tentokrát jsme skórovali jako první. To nám dodalo sebevědomí na hokejky. V závěru jsme zase udělali pár hloupostí, za které nás mohl soupeř potrestat. Na to si musíme dát pozor.“

Miloš Holaň (Vítkovice): „Bohužel jsme inkasovali jako první a potom jsme dostali i druhý gól. Nebylo jednoduché na to reagovat, ale bojovali jsme a zblokovali spoustu střel. Bohužel nám totálně selhala koncovka. Do třetí třetiny jsme udělali impuls a prohodili útoky, ale ani závěrečná power play nevedla ke kontaktnímu gólu.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:08. Jergl, 17:32. Okuliar Hosté: Sestavy Domácí: Bartošák (Kiviaho) – Blain (A), Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, Pavelka, Marcel – Eberle (C), Miškář, R. Pavlík – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Jasper, Lalancette, Perret – Šťastný, Estephan, Pilař. Hosté: Machovský (Klimeš) – Grman, Percy, Raskob, Mikuš (A), Stehlík, Gewiese, L. Kovář – Mueller (A), Krieger, Bukarts – Lakatoš (C), Chlán, Zdráhal – Kalus, Claireaux, Kotala – Krejsa, Přibyl, Fridrich. Rozhodčí Hribik, Veselý – Ondráček, Šimánek Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 4420 diváků

České Budějovice - Pardubice 4:3p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 41:28. Gulaš, 44:17. Harris, 56:35. Kondelík, 62:14. Harris Hosté: 13:58. Radil, 38:15. Čerešňák, 53:59. Košťálek Sestavy Domácí: Strmeň (Hrachovina) – Hovorka, Gulaši (A), Vráblík, Štencel, Štich, Pýcha, Kachyňa – Kubík (A), Harris, Ordoš – Gulaš (C), Kondelík, F. Přikryl – M. Beránek, Hanzl, D. Simon – Valský, Toman, Chlubna. Hosté: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Kolář – Hyka, Sedlák (C), Kaut – Radil, Zohorna (A), R. Kousal – Paulovič, Cienciala, Říčka – Vondráček, Poulíček (A), Mandát. Rozhodčí Kika, Vrba – Zíka, Rampír Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6156 diváků

Bambula ukončil Vervě senzační jízdu

První polovina úvodní třetiny žádnou větší šanci nenabídla, poté si několik nadějných příležitostí vytvořila formace bratrů Kašových, jenže brankář Konrád vždy odolal. Na druhé straně jel po rychlém protiútoku sám na Zajíčka útočník Macuh, hostující brankář jeho kličku vystihl.

Také druhá třetina měla podobný scénář a větší šance přišla až v přesilové hře Litvínova, kdy si Konrád poradil s nebezpečným závarem před svou brankou. Olomoucký gólman ale poté nestačil na zakončení Jurčíka, který střelou z první využil rychlý protiútok hostů.

Domácí dokázali brzy srovnat, přečíslení dva na jednoho zakončil střelou pod horní tyč Navrátil. Otočit vývoj zápasu mohla Olomouc se závěrečným hvizdem druhé třetiny, ale Zajíček zasáhl jak proti Řezníčkově teči, tak jeho následné dorážce.

Ve třetí třetině byla aktivnějším týmem Olomouc, jenže její mírný tlak dlouho k žádné větší šanci nevedl a Zajíček si poradil s Klimkovou střelou i zakončením Káni. Poté však přihrál zpoza branky Sirota na osu hřiště Bambulovi, který se z ideální pozice nemýlil a poslal Olomouc do vedení.

O chvíli později mohl zvýšit Anděl, jenže z obdobné pozice trefil horní tyč. V závěru mohl srovnat Ondřej Kaše, jehož tvrdá střela od modré čáry jen těsně minula branku. V závěru Severočeši při přesilové hře odvolali brankáře, ani v šesti proti čtyřem ale srovnat nedokázali.

Po závěrečném hvizdu se na ledě strhla hromadná šarvátka a strhlo se i několik bitek. Rozhodčí následně hráčům ani nedovolili, aby si podali ruce.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:29. Navrátil, 52:13. Bambula Hosté: 29:32. Jurčík Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Rutar, Mareš – Káňa, Nahodil (A), Orsava – Kunc, Knotek (A), Bambula – Anděl, Macuh, Navrátil – Klimek, P. Musil, Kucsera. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Demel (C), Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna, Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše (A) – Maštalířský, Kirk, Abdul – Válek, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Šír, Pilný – Axman, Bohuněk Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4513 diváků

Oceláře zachránil Adámek, pak udeřil Daňo

Kometa nastoupila pouze s šesti obránci, mimo hru byli vedle Lintuniemiho i Ďaloga, který nedohrál páteční zápas s Libercem. Snaha jeho spoluhráčů se ale ubírala směrem dopředu. Do střeleckých příležitostí se dostali Cingel, Marcinko i Moses, jenže na Mazance nevyzráli. Naopak se to povedlo Holíkovi, který ve 13. minutě projel od vlastní modré až do útočného pásma a střelou s tečí obránce překvapil Mazance. Připsal si tak pvní gól v sezoně.

Do sestavy úřadujícího mistra se vrátil po třízápasovém pobytu na marodce Daňo. Oceláři sice vyslali v pohledné první třetině, v níž se hra přelévala ze strany na stranu, více střeleckých pokusů než domácí, pozorného Furcha ale překvapili.

Nevoli domácího publika způsobila situace ve 23. minutě, kdy se Kometa po střele Vincoura radovala z druhého gólu, ale sudí ho po zhlédnutí videa odvolali, neboť brněnský útočník pálil jen do obou tyčí posunuté branky.

Třinec zvýšil útočné obrátky, dvě šance na vyrovnání v krátkém časovém rozmezí měl Kurovský, leč bez efektu. Prosadil se až v polovině duelu Nestrašil po rychlém protiútoku.

Rovnocenná partie pokračovala nejen ve zbývající části druhé třetiny, v níž mohli skórovat Kaňák a Holík, ale také ve třetím dějství. Pokusit se dát vedoucí gól a pokud možno žádný neinkasovat, to bylo krédo obou týmů v poslední dvacetiminutovce.

Větší porce minut se odehrávala před Furchem. Jenže Brno dostalo možnost přesilové hry, kterou využil Moses a zaznamenal čtvrtý gól v posledních dvou zápasech.

Slezané vzápětí dvouminutovou početní výhodu nevyužili, na jejich tlaku v závěrečných minutách to ale nic neubralo. Naopak. Furch a přetížená obrana Komety byla v jednom ohni, čehož pět minut před koncem využil Adámek a vyrovnal.

V prodloužení mohli rozhodnout Moses, Růžička i Kundrátek, proti byli oba výteční gólmani. V samostatných nájezdech měli pevnější nervy Oceláři, svůj pokus proměnili Daňo i Pánik, naopak ze čtyř brněnských střelců neuspěl ani jeden.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:02. Holík, 47:25. Moses Hosté: 30:09. Nestrašil, 54:53. Adámek, . Daňo Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka (A), Kaňák, Kučeřík, Holland, Gazda, Zahradníček – Okál, Cingel, Moses – Vincour, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Jenyš, Horváth, Kohout – Boltvan. Hosté: Mazanec (Kacetl) – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí Mrkva, Cabák – Lederer, Blažek Stadion WInning Group Arena Návštěva 6735 diváků

Sparta - Mladá Boleslav 4:1

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:51. Kestner, 30:56. Buchtele, 45:19. Moravčík, 59:33. P. Kousal Hosté: 24:11. Rohdin Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Kempný (A), Moravčík, Mozík, Krejčík, Němeček, Irving, Mikliš – P. Kousal, Horák, Řepík (C) – Chlapík (A), Lajunen, Kestner – Buchtele, O. Najman, Forman – Konečný, D. Vitouch, Hauser. Hosté: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Pláněk, Jánošík (C), Osburn, Bernad, Čech, Štibingr – Aaltonen (A), Järvinen, Rohdin – Skalický, Suchý, Lantoši – Malát, O. Roman, Gardoň – Dvořáček, Závora, Stránský. Rozhodčí Květoň, Ondráček – Frodl, Hynek Stadion O2 Arena, Praha Návštěva 8057 diváků