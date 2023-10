ANALÝZA: Radil lídrem produktivity. Ale udrží se v čele celou sezonu?

Start do sezony z říše snů. Pardubický Lukáš Radil ve 13 utkáních nasbíral 19 bodů (11+8). Nominace na nejbližší Euro Hockey Tour by ho neměla minout. Už před sezonou se nacházel v širším výběru trenéra Radima Rulíka pro mistrovství světa 2024. O Radilových kvalitách není pochyb. Přesto lze očekávat, že jeho produktivita v nejbližších týdnech klesne.

Poté, co se v hokeji začaly mapovat pozice, odkud hráči střílí, se dost změnilo. Dokázalo se, že ze slotu máte výrazně vyšší šanci skórovat než mimo něj. A nejchytřejší útočníci, včetně Lukáše Radila, s tímto aspektem pracují. Při přepočtu na 60 minut hry se Radil dostává k 9,1 střeleckým pokusům právě ze slotu (při hře v plném počtu hráčů). V rámci extraligy si lépe vedou pouze Marko Daňo (11,3), Liam Kirk (10,7), Pavel Kousal (10,5), Daniel Kurovský (9,4) a Oscar Flynn (9,3). V rámci Dynama je suverénně první. Druhý Lukáš Sedlák se dostává k 7,4 pokusům.

Radil – Zohorna – Kousal září. Alespoň to ukazují kanadské body. Při hře v plném počtu hráčů bylo toto trio už u 17 vstřelených gólů a 4 inkasovaných! Ukazuje to, jak skvělými hokejisty jsou. Ukazují svůj um, svůj talent. Ovšem jenom v Pardubicích byste našli dva jiné útoky, které své soupeře přehrávají více. Radilovi a spol. ubližuje defenzivní činnost. Ze všech pardubických útoků, které společně odehrály alespoň 40 minut, dovolili soupeřům nejvíce šancí. Je pozitivní, že i přesto si drží poměr očekávaných gólů pro a proti nad 50 %. Konkrétně se nachází na hodnotě 55,9 %. Poměr reálných gólů? 81 %.

V současné sezoně Radil ukazuje, že patří mezi elitu v zakončování. Ve všech herních situacích vstřelil už více než 6 gólů oproti očekávání. Je zvykem, že v této statistice dominují ti nejlepší. V NHL to jsou Matthews, McDavid a Pastrňák. Jinými slovy: skvělým střelcům stačí ke gólu méně šancí než průměrným zakončovatelům. Nabízí se ale otázka, zda se dokáže Radil udržet na špici po celý ročník. Spíše ne. Doposud totiž proměnil 31,5 % svých střel. Průměr extraligy v posledních letech byl okolo 11 %.

Pohled Adama Papouška, analytika iSport.cz

Fantastický úvod sezony pro Lukáše Radila. Není pochyb o tom, že jde o jednoho z nejšikovnějších hráčů v extralize. A na startu ročníku to jen dokazuje. Ovšem proměňovat téměř každou třetí střelu na branku je neudržitelné. A je jen otázkou času, kdy přijde období, ve kterém to nebude tak lehce padat. A pro Pardubice bude dobře, když přijde ještě během základní části. V play off totiž bude Dynamo potřebovat opět tu nejlepší verzi Radila.