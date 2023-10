ONLINE: Sparta zvládla šlágr, další pád Boleslavi. Plzeň - Litvínov 4:1

Střelec Kestner zachránil Spartu

Slezané měli výborný vstup do zápasu. Po pěkné souhře zakončoval do odkryté branky z kruhu Nestrašil, gólman Kovář neměl moc šancí se proti jeho pokusu přesunout a hosté slavili první trefu. Pražané se snažili o rychlou odpověď, ale ztroskotávali na pozorném Kacetlovi, který vykryl nebezpečné pokusy Krejčíka, Kousala i Kestnera.

Ve 12. minutě se však Spartě otevřela možnost hrát dlouhých 92 sekund pět na tři, když na trestnou lavici usedli krátce po sobě Adámek a Polášek. Domácím stačilo 42 sekund a Kestner z dorážky vyrovnal. Sparta pak sice nevyužila zbytek klasické přesilovky a ani další početní výhodu, ale pak prostřelil Kacetla Moravčík.

Ve druhém dějství šancí výrazně ubylo. Kacetl si těžší zákroky připisoval prakticky jen v přesilovkách. Sparťané hráli dvě v krátkém sledu, ale Sobotka, Mozík a ani Chlapík stavem nepohnuli. Těsně před přestávkou pak nebyli hosté daleko od vyrovnání po zakončení Poláška, který se po letech ve Spartě představil v metropoli poprvé v dresu nového zaměstnavatele, jeho pokus však vykryl Kovář betonem.

Oboustranně opatrně vedená bitva, v níž se soupeři soustředili především na dobře fungující defenzivu, pokračovala i ve třetí třetině. Na začátku 46. minuty měli Oceláři porci štěstí, když kotouč po Krejčíkově nahození a Kacetlově zásahu vyplaval těsně vedle jeho levé tyčky. V 54. minutě nevyšlo zakončení při dorážce ideálně Pánikovi a Kovář tak mohl zasáhnout.

Pojistku pro domácí měl na holi Sobotka, když zakončoval po pěkné Chlapíkově zpětné přihrávce, Kacetl byl ale proti. V 57. minutě to mohlo domácí mrzet, když po pokusu Daňa vyrazil Kovář puk do přetlačujícího se Mozíka s Nestrašilem, od třineckého útočníka zamířil za brankovou čáru a bylo vyrovnáno. Kovář pak zachránil Spartu při velké šanci Pánika.

V prodloužení ale ujel do sóla Kestner a druhým gólem večera vystřelil Spartě druhý bod. První vzájemný souboj skončil v Třinci stejným výsledkem, ale v nájezdech.

Ohlasy trenérů

Pavel Gross (Sparta): „Podobně jako v polovině září v Třinci jsme viděli velmi dobrý hokej. Byla to taková reklama na hokej před těmi 11 tisíci diváky. Jsem strašně rád, že diváci jdou domů a měli dnes všechno, snad až na ty penalty, které jsme ale nechtěli. I když jsme dostali gól, tak jsme začali utkání jinak dobře, když to vezmu jako celou první třetinu. Hráli jsme dál a nezbláznili se z toho, vytvořili jsme si pár dobrých šancí, dali gól v přesilovce a pak přidal další Moravčík. Celkově to byl solidní výkon proti čtyřnásobnému mistrovi. Jde o tým, který je strašně silný a dobře organizovaný, ví, jak má vyhrávat takhle těžké a těsné zápasy. Klobouk dolů před naším mančaftem. Odmakali jsme celý zápas, a i když jsme pak dostali pozdní gól na 2:2, jeli jsme dál.“

Vladimír Országh (Třinec): „Měli jsme dobrý začátek, dali jsme gól, ale jako kdyby nám paradoxně uškodil a v první třetině jsme měli problémy. Hlavně s druhou vlnou, předbrankovým prostorem, tam měli domácí několik šancí, a také s vyloučeními. Dostali jsme gól ve třech proti pěti. Co se týká druhé třetiny, komplikovali jsme si situaci nesmyslnými vyloučeními, naštěstí jsme to přežili. Celkově jsme se málo dostávali do střeleckých pozic a domácí hráli velmi dobře v obranném pásmu, nedávali nám čas ani prostor, nedokázali jsme se udržet na puku. Oproti první třetině jsme i my zlepšili během utkání defenzivu a jsem rád, že nám to tam nakonec padlo. Šli jsme si za tím. Pro nás zlatý bod. Ale byly věci, které se nesmí stávat, hlavně co se týká disciplíny, z toho se musíme poučit.“

Góly Domácí: 12:12. Kestner, 18:58. Moravčík, 61:32. Kestner Hosté: 00:52. Nestrašil, 56:14. Daňo Sestavy Domácí: J. Kovář (Kořenář) – Kempný (A), Mikliš, Krejčík, Moravčík, Němeček, Mozík, Irving – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – D. Vitouch, Horák, P. Kousal – Buchtele, O. Najman, Forman – Konečný, Lajunen, Kestner. Hosté: Kacetl (Mazanec) – Smith, Marinčin, Polášek, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Nedomlel – Pánik, Voženílek, M. Růžička (A) – Nestrašil, Hudáček, Daňo – M. Roman, Vrána (C), Hrehorčák – Dravecký (A), Čacho, Kurovský. Rozhodčí Jeřábek,Kika – Lhotský,Svoboda Stadion O2 arena Návštěva 11023 diváků

Návrat Rytířů zhatil Hyka hattrickem

Symbolicky ve 14. minutě aplaudovali diváci vestoje Tomáši Plekancovi, který v sobotu oznámil ze zdravotních důvodů konec kariéry. Na kostce na ledem se centr, který nastupoval s číslem 14, rozloučil s fanoušky ve videonahrávce a následně jim zamával z VIP prostorů, odkud utkání sledoval s rodinou. V hledišti byli i Travelling Jagrs, slavná skupina fanoušků majitele Rytířů a druhého nejproduktivnějšího hráče historie NHL Jaromíra Jágra

V úvodu bylo nebezpečnější Kladno a Willa prověřil Klepiš. Potom se dostali Rytíři v 6. minutě do tlaku, při kterém opět pálil Klepiš a z dorážky neuspěl Kusý. Před Willa se snažil natlačit i Tralmaks. Dynamo se ubránilo i při Kousalově trestu, při němž si hostující gólman poradil se Sideroffovou ránou a Tralmaks svou bombou minul branku.

Při Hejdově trestu se dvakrát natlačil před Bowa Sedlák, ale kladenský gólman odolal. Vyrazil i tvrdou ránu Kousala. Už při plném počtu hráčů na ledě nevyužil další šanci hostů osamocený Vondráček. V čase 19:24 při Tralmaksově trestu už se Východočeši dočkali a Sedlákovu přihrávku usměrnil do branky Hyka. Před pauzou mohl ještě vyrovnat Dotchin, ale Will zasáhl.

Ve 24. minutě opět při Tralmaksově pobytu na trestné lavici zvýšil z dorážky z levého kruhu Říčka. Vzápětí vyslal Ticháček do úniku Pytlíka, forhendovým blafákem ale Willa nepřekonal. Rytíři se dočkali v čase 26:38, kdy se po Ticháčkově nabídce trefil z pravého kruhu Tralmaks. Vzápětí v přečíslení našel Klepiš Kusého, ale ten ztroskotal na Willovi.

Při Sedlákově vyloučení na dvě plus dvě minuty v 29. minutě Rytíři vyrovnali. Kusý nabil z pravého kruhu na levý Klepišovi a ten si připsal první branku v sezoně. Ve zbytku trestu Sedláka i při vyloučení Ciencialy už hosté odolali. Otočit stav potom mohl Smoleňák. V 39. minutě se mohlo vrátit do vedení Dynamo, protože při Martenetově trestu trefil Říčka z levého kruhu bližší tyč.

Po 91 sekundách už se Pardubice prosadily a Bowa překonal z pozice mezi kruhy po Ciencialově přihrávce Kousal. Za dalších 94 vteřin našel Sedlák zpoza branky Hyku, který se prosadil podruhé v utkání. V 48. minutě se dočkal snadného gólu Vondráček. Bow zvedl lapačku z přikrytého puku a pardubický útočník jej poslal do branky.

Kladnu se nepodařilo snížit při Kousalově trestu a své šance potom nevyužili ani Melka a Kusý. Rytíři v závěru zkusili dlouhou power play, 72 sekund před koncem do prázdné branky dovršil výsledek i svůj hattrick Hyka.

Ohlasy trenérů

Otakar Vejvoda (Kladno): „Byli jsme spokojení jak s první, tak s druhou třetinou. Byli jsme aktivnější a měli jsme lepší pohyb než Pardubice. Po dvou gólech, kdy jsme vyrovnali, jsme totálně převzali tempo hry. Ke konci jsme měli velkou šanci. Když vidíme výsledek, tak o něm rozhodla dvě střídání ve třetí třetině, kdy Pardubice daly dva góly. Měli jsme dva samostatné nájezdy, které jsme nedali. Se zápasem se pořád dalo něco dělat. Při hře šest na pět už jsme se tam ale nedostali, soupeř to hrál dobře a obětavě.“

Aleš Krátoška (Pardubice): „Jsme rádi, že jsme to zvládli. Za stavu 2:0, když jsme využili dvě přesilovky, tak Kladno zápas dvěma přesilovkami srovnalo na 2:2. Oba týmy daly dva přesilovkové góly. Hlavně konec druhé třetiny nebyl z naší strany úplně optimální, měli jsme velké štěstí, protože Kladno mělo dvě tři gólovky. Třetí třetinu kluci odehráli zkušeně a rozhodli o utkání. Tímto bych jim chtěl za třetí třetinu poděkovat. Jsme rádi, že odvážíme z Kladna tři body.“

Góly Domácí: 26:38. Tralmaks, 28:41. Klepiš Hosté: 19:24. Hyka, 23:53. Říčka, 41:31. R. Kousal, 43:05. Hyka, 47:35. Vondráček, 58:48. Hyka Sestavy Domácí: Bow (Brízgala) – Hejda, Dotchin (A), Ticháček, Martenet, Slováček, Veber – Tralmaks, Klepiš, Kusý – Frolík, Pytlík, Sideroff – Smoleňák (C), Melka, M. Procházka – Jarůšek, Babka, Strnad (A). Hosté: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kolář – Říčka, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Kaut, Cienciala, Paulovič – Mandát, Rohlík, Vondráček. Rozhodčí Pražák, Pilný – Ondráček, Šíma Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2956 diváků

Hradecká stíhačka přišla pozdě

Liberec vstoupil do utkání aktivněji a ve 4. minutě šel po dobře sehraném přečíslení do vedení. Po Bulířově přihrávce otevřel skóre střelou na bližší tyč Najman. Na opačné straně mohl vyrovnat Radovan Pavlík, Král si s jeho šancí poradil.

Ke slovu se tak znovu dostali Bílí Tygři a po akci Filippiho si odražený kotouč našel obránce Dvořák a napálil ho pod horní tyč Kiviahovy branky. Hradecká střídačka si ještě vzala trenérskou výzvu a reklamovala postavení útočícího hráče v brankovišti, branka ale platila. Následovala tak přesilovka domácích, Mountfield se ubránil. V závěru první části měl na holi snížení Zachar, Král ale skvěle zasáhnul.

Krátce po přestávce šli Severočeši do tříbrankového trháku. Rozehrávku hostů vystihnul Rychlovský a vyslal do úniku Filippiho, který bekhendovým blafákem procedil puk až za Kiviahova záda. Následně si ale Hradečtí zahráli v přesilovce a Blainovu střelu dorazil za Krále pohotový Miškář. Také domácí střídačka ještě zkoušela trenérskou výzvu, i v tomto případě byl gól potvrzen.

Hosté navíc pokračovali v početní výhodě, která se po Dernerově faulu ještě zdvojnásobila. Domácí v čele se skvělým Králem se ale výborně ubránili. Krátce po skončení oslabení si navíc vzali tříbrankové vedení zpět. Kiviahovo zaváhání využil Bulíř a čtvrtým gólem ho vyhnal na střídačku. V brance jej nahradil Bartošák. Ve 36. minutě hosté dokázali opět snížit na rozdíl dvou branek. Okuliar si nabruslil až do útočného pásma a přesnou ranou švihem překonal Krále.

Pátou branku domácích mohl na začátku třetího dějství přidat Vlach, Bartošák ale se štěstím jeho pokus vyrazil nad břevno. O chvíli později už se Liberečtí mohli radovat popáté. Budík si na útočné modré čáře vyměnil kotouč s McCoshenem a přízemní střelou propálil přesunujícího se Bartošáka. Východočeši se nehodlali vzdát a obrovskou šanci měl Estephan, premiérovou branku v dresu Mountfieldu mu ale sebral vynikající Král.

Pět minut před závěrečnou sirénou vykřesal hostům naději svým druhým gólem v utkání Okuliar. Hradečtí to navíc poté zkusili bez brankáře a na dostřel je dostal dorážkou Blainovy střely Lalancette. Nastavení ale hosté vynutit nestihli.

Ohlasy trenérů

Filip Pešán (Liberec): „Odehráli jsme velmi těžké utkání s kvalitním a bruslivým soupeřem. Hradec Králové až do poslední vteřiny kousal a nevzdal ani tříbrankovou ztrátu. V závěru nám dělal velké problémy, nakonec jsme ale výhru ubránili. Doufám, že se nepotvrdí další zranění v útočných řadách, kdy nám zápas po tvrdém zákroku nedohrál Martin Faško-Rudáš. Jsme ale rádi, že se nám do sestavy alespoň vrátil kapitán Michal Birner.“

Peter Frühauf (Mountfield HK): „Zápas se mi těžko hodnotí. Konečně jsme na naše poměry dali více branek, ale i tak z něj bohužel odcházíme bez bodu. Ukázalo se ale, že máme kuráž a že se nevzdáváme. Když hrajeme, co máme, tak máme na všechny soupeře. Musíme ale hrát po celých šedesát minut. Sezona je ještě dlouhá, ale potřebujeme už nutně bodovat.“

Góly Domácí: 03:31. A. Najman, 07:44. J. Dvořák, 22:55. Filippi, 29:00. Bulíř, 44:50. Budík Hosté: 25:28. Miškář, 35:57. Okuliar, 54:24. Okuliar, 57:01. Lalancette Sestavy Domácí: D. Král (Žukov) – Knot, McCoshen, Melancon, Ivan, J. Dvořák, Budík, Derner – Faško-Rudáš, Filippi (A), Rychlovský – Bulíř (A), A. Najman, Birner (C) – Klíma, Vlach, Pérez – Plos, Šír, Galvas. Hosté: Kiviaho (29. Bartošák) – Blain (A), Jank, F. Pavlík, Kalina, Freibergs, Pavelka, Marcel – Eberle (C), Miškář, R. Pavlík – Jergl (A), Tamáši, Okuliar – Zachar, Lalancette, Perret – Chalupa, Estephan, Jasper. Rozhodčí Mrkva, Cabák – Frodl, Lederer. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 026 diváků

Třetí nula pro Furcha

Kometě chvíli trvalo, než se dostala do očekávaného náporu. Brzdila ji nepřesnost v přihrávkách a také zformovaná obrana Západočechů v čele s Frodlem, který zneškodnil příležitosti Pospíšila a Ďalogy. Brno se vedení dočkalo v 9. minutě, Zaťovič uprostřed útočného pásma přenechal puk Ščotkovi a brněnský obránce přesně umístěnou střelou otevřel skóre.

Krátce poté nevyužilo Brno téměř minutovou výhodu dvou hráčů na ledě, nicméně vedení v pohodě hájilo, neboť Karlovy Vary si nevypracovaly žádnou šanci, kterou by mohly Furcha v brance Komety ohrozit.

Hosté si přestávku protáhli ještě do úvodu druhého dějství. Marcinko vyhrál úvodní buly, obránci mu jej vrátili do střelecké pozice a už za osm vteřin vedlo Brno o dva góly.

Kometa se dostala do pohody, aktivní hrou deptala rozehrávku soupeře a její hráči měli na hokejkách další góly. Cingeľ, Kohout, ani Flek však souboje s Frodlem v třetí gól nepřetavili. Ten přišel až po parádní kombinaci třetího útoku brněnských „mazáků“ po ose Flek, Zaťovič zakončoval do prázdné branky Holík.

Energie proti rozjeté Kometě jen těžko hledala recept, jak na ni vyzrát. Náznaky šancí měli Mikyska a Plutnar, ale spolehlivého Furcha nenachytali. Tříbrankové manko jim velelo se o gól pokusit co nejdříve ve třetí třetině a zdramatizovat tak do té doby jasně se vyvíjející utkání. Moc se jim to nedařilo, v 45. minutě navíc byli Západočeši blízko čtvrtému inkasovanému gólu, když Mosesovu střelu zastavila tyč.

Hosty v závěru srazilo několik vyloučení, čímž se připravili o pokus na dotažení či dorovnání skóre. Kometa výhru v klidu uhájila, Furch udržel třetí čisté konto a v této statistice je nejlepší v extralize.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (Kometa Brno): „Podali jsme vynikající týmový výkon, podpořený výtečným gólmanem a před fantastickým publikem. Máme za sebou výborný víkend, tým se pořád zlepšuje, je to nekonečná práce. Mám radost, že našim hráčům roste sebevědomí a pro soupeře je těžké proti nám hrát. Ale tým je živý organismus a stát se může všechno.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Naše hodnocení je jednoduché, Kometa byla v tomto zápase lepší v pohybu, lepší na kotouči, lepší v osobních soubojích jak v ofenzivě, tak i defenzivě. Zaslouženě vyhrála. My jsme drželi krok jen prvních osm minut, po prvním gólu byli domácí jednoznačně lepší. My jsme neukázali naši tvář, potřebujeme se z toho poučit a ve středu nastoupit doma úplně jinak.“

Góly Domácí: 08:55. Ščotka, 20:08. Marcinko, 30:26. Holík Hosté: Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Vincour, Kratochvíl. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Havlín, Dlapa, Benda – Jiskra, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – O. Procházka, Kofroň, Koffer – Redlich, R. Přikryl, Zetterberg. Rozhodčí Šindel, Kvetoň – Klouček, Thuma Stadion Winning Group Arena Návštěva 6278 diváků

Olomouc - České Budějovice 5:2

Góly Domácí: 16:33. Plášek ml., 30:07. Navrátil, 35:16. Nahodil, 45:06. Kusko, 59:00. Macuh Hosté: 25:52. Ordoš, 32:50. Pýcha Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Rašner, Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Rutar, Švrček, Mareš – Orsava, Nahodil (A), Káňa – Bambula, Knotek (A), Kunc – Navrátil, Anděl, Plášek ml. – Kucsera, Macuh, Kusko. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Pýcha, Gulaši, Vráblík, Štencel, Hovorka, Doudera (A), Štich – Kubík, Harris, Ordoš – Gulaš (C), Kondelík, F. Přikryl – M. Beránek, Pech (A), Koláček – Toman, Hanzl, Vopelka. Rozhodčí Šír, Obadal – Axman, Blažek. Stadion Zimní stadion Olomouc

Mladá Boleslav - Vítkovice 2:3

Góly Domácí: 04:03. Skalický, 42:03. Pláněk Hosté: 11:24. Raskob, 39:07. Krieger, 58:54. Lakatoš Sestavy Domácí: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Osburn, Jánošík (C), R. Jeřábek, Bernad, Pláněk, Čech – Suchý, Skalický, Malát – Lantoši, Rohdin, Dvořáček – O. Roman, Stránský, Šmerha – Závora, Gardoň. Hosté: Machovský (Klimeš) – Percy, Grman, Mikuš (A), Raskob, Gewiese, L. Kovář, Zeleňák – Bukarts (C), Krieger, Mueller (A) – Lakatoš, Chlán, R. Půček – Fridrich, Kalus, Lednický – Vehovský, Přibyl, Krejsa. Rozhodčí Ondráček, Stano – Kajínek, Špůr Stadion ŠKOENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2479 diváků

Plzeň - Litvínov

Góly Domácí: 22:00. Jansa, 26:00. Malák, 34:45. Laakso, . Hosté: 29:57. O. Kaše Sestavy Domácí: Pavlát (Hlavaj) – Kvasnička, Zámorský, Laakso, Jiříček, Malák, Piskáček (A), Houdek – Holešinský, Mertl, Söderlund – Schleiss (C), Lev (A), Matýs – Pour, Indrák, Rekonen – Hrabík, Jansa, Šiler. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Zile, Demel (A), Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna, Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Maštalířský, Kirk, Abdul – Válek, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Hynek, Zíka Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 5264 diváků