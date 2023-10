Pech skončil na nosítkách. Pýcha: Nechcete vidět kamaráda svíjet se...

Po vystřídání Dominika Hrachoviny se do branky Motoru opět dostává Jan Strmeň • ČTK / Pancer Václav

Karel Plášek prožil podobně úspěšný návrat do plecharény jako nedávno Jan Káňa, taky ho okořenil gólem a užil si výhru Olomouce. I Silvester Kusko oslavil brankou povolání do slovenské reprezentace, na straně Mory byla po vítězství 5:2 nad Českými Budějovicemi fakt velká radost. Naopak říjnová krize Motoru se prohloubila, navíc Jihočeši přišli o Lukáše Pecha. Čtyřicetiletý útočník se svalil u mantinelu na led a skončil na nosítkách. Vypadá to na vážné zranění kotníku.

Nebyl to hezký obrázek. Deset minut do konce třetí třetiny, stav 4:2 pro domácí a zničehonic Lukáš Pech na ledě. Zkušený forvard se svalil k zemi – a nikdo nevěděl, co se děje. Situace se sice odehrála u mantinelu, ale nepředcházel jí žádný ostrý střet či potyčka.

„Upřímně nevím, prý něco s nohou. Ale konkrétněji nevím,“ odpovídal na dotazy bek Pavel Pýcha.

Jeho verze byla následně potvrzena i v oficiálním zápise. „Poranění levé nohy,“ píše se v něm.

„Je to nepříjemné, nechcete vidět kamaráda, ale ani protihráče svíjet se na ledě. Zdraví máme jen jedno,“ podotkl tichým hlasem Pýcha.

O chvíli později na tiskovce asistent trenéra hostů Jiří Hanzlík už o něco málo konkrétnější byl. „Myslím, že to byl normální souboj, při kterém Lukáše dohrál olomoucký hráč, postrčil ho a on si při pádu přisedl kotník. Podrobnější zprávy nemám, ale podle jeho reakcí to bude asi vážnější. Je v nemocnici.“

Viděli jste na kouči smutný výraz, nelze se divit. Pokud si Pech zlomil nějakou kost, může na hokej na pár měsíců zapomenout. Pro České Budějovice jde o velký problém, mančaft má už tak problém v ofenzivě, střílí málo gólů, produkuje i minimum ran na brankáře. A teď přichází o centra.

„Měl by to být jeden z našich klíčových hráčů, na kterých by měla bodová produkce stát. Z tohoto pohledu je to ztráta,“ posteskl si Hanzlík.

„Statistiku o nízkém počtu střel samozřejmě znám, snažili jsme se na to teď i dělat tréninky. Upřímně tomu nerozumím, protože tam máme kvalitní útočníky. Řešíme špatně vstup do pásma – a nevzpomínám si, kdy jsme vyhráli důležité buly. Přijde mi, že v přesilovce i oslabení jich prohráváme sto procent. To jsou pak ty detaily, které mnohdy vedou k brankám,“ kroutil hlavou.

Mora naopak poprvé v ročníku skórovala pětkrát. „Možná některé góly nebyly úplně krásné, ale takové se cení nejvíc. Bylo tam clonění před gólmanem a další dobré věci,“ pochvaloval si trenér Hanáků Jan Tomajko.

A složil kompliment i Karlu Pláškovi. „Minule na Kladně to bylo od něj takové rozpačité, stejně jako od celého mužstva. Kdežto tentokrát řešil dobře situace s pukem, dával ho do hokejek, nemusel ho vyhazovat. Vyhrával souoje, gól byl třešinkou. Jeho ofenzivní schopnosti jsou opravdu výborné, a to pořád nehraje na svých sto procentech. Má rezervy,“ dodal Tomajko.