Zaťovičova paráda! Bylo to cílené, líčil kapitán. Kometa vyhrává. Co změnila?

Jeho zadovka ke druhé tyčce na opuštěného parťáka Petra Holíka byla vrcholným okamžikem jednostranného zápasu, v němž Dominik Furch vychytal třetí čisté konto v ročníku. Kometa proti slabým Karlovým Varům zaválela (3:0) a kapitán Martin Zaťovič (38) vystřihl nejpůsobivější akci večera. „Kdyby to nebylo cílené, asi by to tak nevypadalo,“ usmál se zkušený útočník.

Chytá se, zvedá. Celá Kometa a Martin Zaťovič s ní. Modrého soubor si o víkendu odfajfkoval další dvě výhry se skóre 8:1. Po jasném triumfu 5:1 na ledě hradeckého Mountfieldu přestřílel, přehrál a obral o body Karlovy Vary. Rozjeté Brno po víkendu navíc doplní mladý útočník Jakub Kos, navrátilec z finského Ilvesu Tampere. V sestavě vznikne přetlak. „Náš kádr je tak silný, že máme čtyři nabité lajny,“ podotkl kapitán.

Martine, vaše přihrávka na Holíka byla skvostná…

„Viděl jsem ho, jak tam jede. Věděl jsem, že zůstane stát a dával jsem mu to do prázdné. Pěkný gól, dobrá výhra. Chceme mít naši hru takovou, abychom věděli, co na ledě děláme.“

Celý víkend stál za to, co?

„Určitě je to lepší než na začátku sezony. Víme, co děláme, co přináší úspěch. Musíme to držet. Ztratili jsme doma zápas s Třincem, který jsme měli vyhrát. Jsem rád, že jsme si to teď vzali zpátky. Týmový výkon, super.“

Přijde mi, že najednou hrajete jednodušeji, důsledněji, poctivěji. Sedí to?

„Hrajeme tvrdě, držíme modrou čáru. Z toho pramení, že se hraje míň v našem pásmu. Šance, které soupeř má, pochytá Dominik (Furch). Jde to i za ním.“

Nepřišly vám Karlovy Vary mdlejší než obvykle?

„Začátek měly dobrý, byly nepříjemné. Těží z toho, že dobře napadají a bruslí. My jsme je ale nechtěli pouštět k nám, což jim asi dělalo problémy. Oni nemohli vyvinout tlak.“

Vy osobně se také cítíte na ledě komfortněji než v úvodu ročníku?

„Já asi furt stejně. Přišly prohry, celý tým byl dole. Teď se to trošku zlepšilo. Každý to vidí pozitivněji. Mám radši, když se hraje přes týden víc zápasů, ne jen pátek-neděle. Musíme si pamatovat dobré momenty z utkání a přenášet to dál a dál.“

Ustálila se sestava, i čtvrtá lajna má slušný ice-time. Je důležité i tohle?

„Člověk chce samozřejmě vždycky hrát co nejvíc. Ale náš kádr je tak silný, že máme čtyři nabité lajny. Musí hrát všichni. A na konci máme víc sil.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:55. Ščotka, 20:08. Marcinko, 30:26. Holík Hosté: Sestavy Domácí: Furch (Lukeš) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Vincour, Kratochvíl. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Havlín, Dlapa, Benda – Jiskra, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – O. Procházka, Kofroň, Koffer – Redlich, R. Přikryl, Zetterberg. Rozhodčí Šindel, Kvetoň – Klouček, Thuma Stadion Winning Group Arena Návštěva 6278 diváků

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE