Hráči týdne v extralize: Dominantní Horák. Doplňují ho dva mladí beci

Útočník Sparty Roman Horák prožívá povedenou sezony. Své kvality potvrdil i v minulém týdnu, kdy byl zařazen mezi nejlepší hráče • FOTO: koláž iSport.cz

Hokejová Tipsport extraliga má za sebou sedmý hrací týden. S výsledky mohou být spokojení především v Brně, Liberci či na Spartě. A právě dva zástupci ze tří pochází z vyjmenovaných týmů. Do výběru se dostali dva zadáci, kteří mají 25, respektive 20 let. To by mělo potěšit Radima Rulíka, trenéra české reprezentace. Není tajemstvím, že na této pozici má Česko slabinu.