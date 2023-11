Šlágr v Pardubicích: absolutní úlet i Kovářovo poprvé. Výhoda? Spíš přítěž

Pardubice ovládly šlágr 16. kola Tipsport extraliga proti Spartě. Co vše nabídl? • FOTO: Koláž iSport.cz Dva zápasy v jednom dostali diváci úterního šlágru 16. extraligového kola. Trenéři Pardubic a Sparty si v prvních pěti minutách museli připadat jako na srazu hokejových anarchistů, pak přece jen vstoupila do děje disciplína a jistý řád. Jaký byl vyprodaný hit mezi Dynamem a pražskou partou, který skončil výhrou domácích 4:3?

Říčka měl nabito na hattrick po třech minutách Úvodních pár minut? Absolutní úlet. Aby v čase 3:27 svítil na kostce stav 2:2? A při čase 4:29 skóre 3:2? Naprostý blázinec. Viděli jste Václava Varaďu, jak marně skrývá zděšení, Pavel Gross s Miloslavem Hořavou také nechápali. Tohle nezaznívalo v herním plánu… Unikátní bylo, že po 187 sekundách od úvodního buly se Robert Říčka ocitl na dotek hattricku. V přesilovce si obstaral úvodní dva góly, na dovršení kolekce měl necelých 57 minut. Nestačilo to.

Kovářův nejrychlejší odchod ze scény Kdybyste Jakubu Kovářovi před zápasem řekli, že na nasvíceném jevišti vydrží čtyři a půl minuty, poslal by vás na vyšetření. Nevěřil by. A s ním mraky dalších lidí v hale. Leda, že by gólmana Sparty odvezli zraněného. Ouha! Zkušená jednička prožila něco, co v kariéře dosud nepoznala. Tři rychlá inkasa, aniž by si sáhl na puk a nashledanou. Kovář ani nečekal na případný pokyn trenérů, po Ciencialově trefě se sebral, zamířil ke střídačce a hlavou pokýval na kolegu Kořenáře, že má práci.

Vyprodáno v úterý? Paráda Dynamo v nové „Varaďově“ sezoně táhne, a pokud přijede Sparta, dává rozum, že lístky jdou na dračku. Nehledě na přímý přenos v televizi, nehledě na fakt, že úterý je dlouhodobě nejméně navštěvovaným dnem ze tří obvyklých hracích. Stejně se na atraktivní hokejové menu vydalo 10 194 diváků, což značí VYPRODÁNO. Nenašli byste nikoho, kdo by návštěvy živelné bitvy litoval. Nemluvě o klubovém pokladníkovi.

Táta Musil v hledišti a Adam po půl roce v boji Ligovou hitovku si nemohl nechat ujít František Musil. Legendární bek se tentokrát nedíval skautským zrakem, nýbrž rodinným pohledem rentgenoval snažení synů Davida a Adama. Druhý jmenovaný se do extraligové sestavy vrátil po zranění poprvé od dubnového semifinále play off. Šlo vidět, jak dravý power forvard dlouho neměl kde vybíjet nashromážděnou energii, byl ho plný led. Rozvíjel útočné akce, stíhal agresivně dohrávat soupeře. Z přemíry snahy ve 49. minutě fauloval, domácí šli do tří. Ale vydrželi bez inkasa.