Hlava i bez hole zlomil Kometu. Verva slaví podesáté doma, trefil se junior

Deset stupňů ke zlaté. Litvínovská krasojízda pokračuje, na Hlinkově stadionu zhasla i stoupající Kometa. „Škoda porážek v Olomouci a Plzni. Ale doma chceme být nedobytní a udržet to co nejdéle. Hokej si užívat i s diváky,“ pravil Nicolas Hlava, jenž přispěl dvěma góly. Nejprve pátou trefou Vervy překlopil zápas zpátky na její stranu, další do opuštěné branky upravil na 6:3 pro Severočechy.

Ve všední den se cesta do Litvínova dost protáhne. Na dálnici na Litoměřice i z druhé strany kolem Slaného zácpy a pak ještě kolona před kruhovým objezdem, protože silnice na Chomutov je zavřená. Domácí proti Kometě nezačali dobře, přitom po cestě se mohli cítit utrmácení spíš hosté z Brna.

„Po delší době jsme měli horší nástup, ale řekli jsme si k tomu něco a začali zase hrabat, jak jsme zvyklí. V těchhle situacích nesmíme panikařit a hrát to, co nám jde a co nás zdobí. Když budeme bojovat jeden za druhého, budeme úspěšní,“ povídal Hlava.

Kometa není válec, ale dovede ukázat svou sílu. Vyhrála osm z předchozích jedenácti duelů a polovinu první třetiny byla lepší. Rychlejší, pohotovější, důraznější. Pomohla jí proměněná přesilovka. Marek Ďaloga zezadu rozjížděl útoky, jako by přiletěl na rogalu z kopce Raná. Jenže tohle pod Krušnými horami už znají. Podobně to tady zkoušely třeba nedávno Vítkovice. Dál se utkání vyvíjelo podobně.

Stačil nenápadný protiútok, kdy Hlava prohodil puk od mantinelu na střed k modré čáře, pálil David Kaše. Vyrovnávací gól domácí nastartoval. Následovalo Vincourovo vyloučení a mladší z bratrů Kašových tentokrát nabíjel obránci Jaksovi. Jiný odchovanec Kadaně Štěpán Lukeš se v brněnské brance mohl roztáhnout, jak chtěl.

Verva odskočila o tři góly, jenže Kometa se na začátku třetí části přiblížila na dostřel. Zápas zlomil až Hlava krkolomným zásahem na 5:3. „Měl jsem milion šancí a pak jsem na dva góly pomalu nepotřeboval ani hokejku,“ usmál se. „Ještě, že mám v lajně šikovné kluky. Aspoň, že tam něco spadlo,“ dodal.

Jeho zásah se dvakrát zkoumal na videu. Podruhé kvůli trenérské výzvě brněnské střídačky. „Ondra Kaše střílel, Lukíno to vyrazil mně do nohou a ode mě se to odrazilo tak, že ho puk přeletěl a skončil v bráně. Nohou jsem nekopal a snažil se před ním ještě zabrzdit, abych do něj nevlítl a nebylo to v brankovišti. Takže jsem si byl víceméně jistý, že to byl gól. Ale člověk nikdy neví, může se objevit záběr, že něco bylo špatně. Naštěstí to dopadlo dobře pro mě,“ ulevil si.

Poprvé za Kometu nastoupil Jakub Kos, 20letý odchovanec a juniorský vicemistr světa, který se vrátil z Finska. Při svém prvním extraligovém startu jezdil v útoku vedle Kohouta s Marcinkem. Měl dvě zajímavé šance, po faulu na něj se Kometa dostala v početní převaze na dostřel.

Za Litvínov hrál čtvrtý zápas o dva roky mladší Matěj Maštalířský. V předchozích dvou si připsal dvě asistence, Brnu dal první extraligový gól. „Výborný pocit, ještě před domácím publikem, když v úterý přišlo čtyři tisíce lidí. Vzpomínám si, jak jsem coby malý kluk stál na plexisklu, chtěl jsem balónek. Jsem rád za šanci, navíc hraju se skvělými kluky. Ono to pak jde samo,“ řekl rodák z Domažlic, který v Litvínově vyrostl a studuje na místním gymnáziu.

Po nedělní porážce v Plzni se Litvínov zase oklepal, na vlastním ledě zůstává neporazitelný a drží se za vedoucími Pardubicemi. „Je to super. Je to tím, jak stojíme jeden za druhým, jak fungujeme. Jsme tady jedna velká rodina, jeden pro druhého, což je hrozně důležité. Chceme vyhrávat každý zápas, ale důležité je to hlavně doma,“ uzavřel Hlava.

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE

HC Kometa Brno Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11:39. D. Kaše, 13:46. Jaks, 32:06. Maštalířský, 39:31. Abdul, 51:56. Hlava, 59:45. Hlava Hosté: 04:09. Zaťovič, 41:27. Pospíšil, 45:20. Moses Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Kudrna, Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Maštalířský, Kirk, Abdul – Válek, Jurčík, Havelka. Hosté: Lukeš (Furch) – Lintuniemi, Ščotka (A), Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga, Kaňák – Moses, Cingel, Pospíšil – Kohout, Marcinko (A), Kos – Zaťovič (C), Holík, Flek – Kratochvíl, Vincour, Okál. Rozhodčí Úlehla, Ondráček – Špůr, Šimánek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 4 282 diváků