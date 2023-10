Talent Kos se z Finska vrátil do Komety: Extraliga jde hrozně nahoru

Kam s ním? Kometa šlape, až na dlouhodobě zraněného centra Andreje Kollára má k dispozici všechny útočníky. Poskládá čtyři schopné lajny. A do toho dorazil Jakub Kos. Dvacetiletý talent, odchovanec. V pondělí odpoledne odjel s týmem do Litvínova, kde po návratu z Finska zapíše první extraligový start.

Od neděle je Jakub Kos zpátky v Brně, kde hokejově vyrostl. Zatím na hostování z Ilvesu Tampere, kde se neprosadil do kádru (odehrál jediný zápas) a už potřetí byl odeslán do partnerského Koovee, hrajícího nižší Mestis. Po šesti zápasech (0+2) to tam zabalil a požádal o odchod. „Byla to moje přání, už jsem chtěl změnu,“ potvrdil stříbrný medailista z posledního MS hráčů do 20 let v rozhovoru pro iSport.cz.

Útočníkův comeback pasuje do nové strategie majitele Libora Zábranského, který si z trhu primárně vyzobává odchovance. Rodák z Kuřimi, jenž začínal ve Warrioru, měl ve hře víc možností, ale když se ozvala Kometa, měl jasno. „Jsem moc šťastný, že jsem se sem mohl vrátit,“ vyznal se před pondělním odjezdem do Litvínova k souboji s druhým celkem tabulky. Ve Finsku už neviděl perspektivu. Kádr Ilvesu je nadupaný a o patro níž v Koovee se už nechtěl zahrabávat. „Vykomunikovali jsme to a nakonec to dopadlo dobře. Pustili mě,“ oddechl si.

Kos jako teenager opustil Brno před čtyřmi lety, kdy se vydal na sever Evropy do Tampere. Před dvěma lety ho v šestém kole draftovala Florida, ale smlouvu mu dosud nenabídla. Přeskakování mezi Liigou a Mestisem prozatím končí, urostlý forvard, který může hrát na křídle i ve středu útoku, se zkusí prosadit v brněnské rozjeté partě. Hraje i o svou budoucnost, novou smlouvu. „Poslední dva roky bylo těžší dostat se do sestavy,“ okomentoval dění v Ilvesu, kde se vytvořila česká kolonie (Málek, Š. Stránský, Kodýtek, Mašín). Ta je teď o jednoho člena chudší.

Účastník stříbrného prosincového MS U-20 se vydal na extraligové dobrodružství.

Kometa po strašidelném startu (4 zápasy, 4 prohry) a rezignaci hlavního kouče Patrika Martince zabrala. Vyhrála osm z posledních jedenácti partií, uzdravili se jí hráči. Mimo hru je pouze Kollár, a to minimálně do Vánoc. „Udělám vše pro to, abych hrál dobře. Uvidíme, co z toho vznikne,“ nechá se překvapit.

Trenérský štáb v čele s Jaroslavem Modrým momentálně sestaví čtyři kvalitní formace, právě do té čtvrté nejspíš směřuje nováček. Případně bude v Litvínově naskakovat v roli třináctého útočníka. „Naposledy jsem hrál minulou středu. Cítím se dobře, snad brzy nastoupím,“ přál si těsně před premiérou v nejvyšší české soutěži.

Tu si v neděli večer osahal jako pozorný divák. Viděl zblízka, jak jeho spoluhráči srolovali Karlovy Vary 3:0. V podstatě jim nedali šanci. „Bylo to super, moc se mi to líbilo,“ pronesl uznale Kos. „Byl to od Komety suverénní výkon, Vary se skoro k ničemu nedostaly,“ dodal.

Úroveň utkání ho zaujala. Tuší, že ho čeká šichta, aby se mezi tuzemskou smetánkou prosadil. „Extraliga jde hrozně moc nahoru,“ zdůraznil. „Určitě je to výborná liga. Přijde mi fyzičtější než ta finská,“ dodal.

O posile ztratil pár slov i kouč Modrý. V kádru ho vítá a je připraven dát mu na ledě prostor. „Přichází mladý kluk, odchovanec, kterého jsme si vzali zpátky. Jsme rádi, že si vybral Kometu. Těšíme se na to, že máme šanci s ním pracovat a posouvat ho dál,“ sdělil před šlágrem v Litvínově.

Do něj půjdou Zaťovič a spol. v pozitivní náladě. Hra se jim daří, sestava se stabilizovala. „Kluci mají větší sebevědomí, je mnohem těžší proti nám hrát,“ uvedl Modrý.

Takže zpátky k základní otázce: Kam s Kosem? „Rád používám výrok, který jsem se naučil od Patrika Martince,“ začal oklikou trenér. „Ten říká, že tým je pořád živý organismus. Hýbá se to, stát se může cokoliv. Teď zase přijde doba nemocí. Kluci pracují, bojují, ve čtvrté lajně si vybojovali svoji identitu a tvář. Jsme rádi, ale zítra se to zase může změnit,“ nevyloučil. „Náš kádr je silný, máme čtyři nabité lajny. Musí hrát všichni,“ doplnil kapitán Martin Zaťovič.

