Porovnání Dynama pod Varaďou a Rulíkem: rozdíly v aktivitě i brance

Majitel Pardubic přivedl Václava Varaďu se záměrem, aby tým naučil vyhrávat v play off. Tahle fáze je ještě daleko, ale porovnali jsme, jak si tým vede pod novým koučem a jak vypadal touhle dobou pod Radimem Rulíkem. Oba měli stejnou pozici, u klubu začínali a od léta předávali svoje plány. Výsledek je na oko stejný. Ale při podrobnějším pohledu uvidíte, že je dost věcí jinak. Varaďa má značnou výhodu ve velké ofenzivní síle, tu Rulík neměl. Hru týmu změnil, zatáhl se.

Chcete ještě jeden podstatný ukazatel? Pardubice pod Rulíkem na svoji aktivitu v útoku dost spoléhaly. Protože když porovnáváte, jak se dostávají týmy ke střelám, tak pod bývalým koučem měly o 5 % vyšší podíl pokusů po napadání než teď. Fungovalo to, protože i když neměl Rulík touhle dobou Lukáše Sedláka, což je vyloženě hráč pro takový způsob hry, 27,9 % očekávaných gólů mělo přijít po forčeku. Teď jsou Pardubice na 20 %. Nehrají beton, tohle statistika neříká. Ukazuje ovšem, že nejsou při napadání aktivní tolik.

Paradoxní je, že před rokem Radil i víc střílel (8,8 střely/60 minut) než teď, kdy je na 7,9 střely/60 minut. No a s menším časovým úsekem i menším počtem střel dal o šest gólů víc. A co se týká produktivity, najdete ještě jednu anomálii. Mimo kolonky je David Musil se 6 body v pět na pět, na svoje poměry se vyloženě utrhl ze řetězu a stává se z něj Bobby Orr. Čekalo se, že pod Varaďou bude defenzivní rafan dobrý, ale překvapuje, že i směrem dopředu.

Speciální týmy jinak

Do jedné přesilovkové formace Václav Varaďa posílá Sedláka a spol., do druhé Zohornovu letku. Na levé straně se střídají dva praváci se skvělou střelou Martin Kaut a Robert Říčka, na modré operují dva excelentní přesilovkoví beci Peter Čerešňák s Janem Košťálkem. Podstatou je, že Varaďa nasazuje dvě první formace, tuhle výhodu před rokem Radim Rulík neměl. Na začátku sezony se sice Dynamo v početní výhodě trápilo, na gól čekalo. Ale na rovinu, s touhle palebnou silou to byla jen otázka času, kdy se brankostroj rozjede.

Ofenzivní monstra dovedou v útočné třetině spustit rachot, kdy létají puky často na branku, podobnou frekvenci střelby má v extralize teď jen Mountfield. Před rokem Dynamo víc hrálo s kotoučem kolem bránící sestavy, teď nečeká. Varaďovi se povedlo i vylepšit hru v oslabení, kdy se soupeř nedostává k takovému množství střel. Tady se hra zkvalitnila.