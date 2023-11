Pardubice ve ztrátě přes 50 milionů. Dědek se pře s městem, kdo ji uhradí

„Podle akcionářské dohody nejsme zodpovědní za hospodaření klubu, to je majoritní akcionář, kterým je společnost pana Dědka. Jediné, kdy by to po nás mohl chtít, je v případě doložení zásahu vyšší moci, což už tady několikrát bylo během covidu. My se nyní nejsme schopni shodnout na tom, zda vůbec ano, protože se nám to nezdá, a pokud nám prokáže vyšší moc, pak v jakém poměru,“ uvedl Nadrchal.

Podle něj nebyla ztráta klubu způsobená vyšší mocí, ale přemrštěnými výdaji. „Oni tvrdí, že to byl covid, válka na Ukrajině, inflace, ale s tím se dá těžko souhlasit vzhledem k hokejovému klubu, který není stavební firmou. Na druhou stranu se musíme podívat na to, jaké smlouvy uzavírali s hráči, jak hráče nakupovali, investovali peníze do 100 let oslav, koupili licenci na béčko..., to jsou všechno obrovské částky, které se do té ztráty promítly,“ řekl primátor. Podílet se na úhradě záporného výsledku polovinou odmítá, protože ji město nezpůsobilo.

Představitelé Dynama nyní nechtějí situaci příliš komentovat. „Probíhají jednání, v tuto chvíli se k tomu nebudeme vyjadřovat,“ uvedl majitel klubu Petr Dědek ve stručném vyjádření pro ČTK.

Vedení Pardubic také zvažuje, zda neprodat většinu svého podílu v klubu hlavnímu akcionáři. Město by si mohlo ponechat jen minimální kontrolní podíl, který by mu například zaručil, že extraligový hokej z Pardubic neodejde.

Snaha obou největších akcionářů najít v otázce úhrady loňské ztráty kompromis zatím k dohodě nevedla. Primátor odmítá návrh, že by ji většinový vlastník zaplatil, ale městu by se snížil akciový podíl, což by znamenalo kapitalizaci.

V hokejovém klubu vlastní většinu 52 procent akcií firma HokejPce 2020. Město Pardubice drží 46 procent, zbytek patří menšinovým akcionářům Dušanu Salfickému a Petr Čáslavovi.

HC Dynamo Pardubice Vše o klubu ZDE