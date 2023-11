Krejčí dumá o extralize, sní o MS v Praze. Ale vše má zásadní podmínku

V Pardubicích věří, že oblékne jejich dres, šanci si dávají i jinde. V Třinci, na Spartě, v Olomouci. „Není tajemstvím, že mě pár klubů oslovilo. Týmy, o nichž se píše, všechno je pravda,“ říká pro iSport.cz David Krejčí. Jenže celá věc není tak jednoduchá, jak by se na první pohled mohlo zdát.

Sedmatřicetiletý vynikající centr na jaře ukončil báječnou kariéru v NHL, v níž utržil Stanley Cup (2011), celkem válčil ve třech finále, bostonskou smečku vždy táhl za triumfem jako jeden z hlavních lídrů. Rozloučil se s těžkým srdcem, ovšem reálně usoudil, že by další maraton 82 zápasů elitní ligy plus play off bylo příliš velkou zátěží na jeho pomlácené tělo. Proto se přiklonil k záložní variantě. Odehrát ještě jednu sezonu v Evropě a vydat se na šampionát v Praze na jaře 2024.

Z Massachusetts, kde sídlí Boston Bruins, se s nejbližšími vydal do rodinného sídla v Jižní Karolíně, ráno vozí děti do školy a zvolna pracuje na kondici. „Trénuju prakticky denně, doma s vlastní váhou. Na začátku prosince tady máme půlmaratón, už jsem ho jednou běžel a chystám se znovu. Manželka je běhá pořád, já se taky přihlásil, ať mám před sebou nějakou výzvu a metu. Běhám skoro každý den, v kondici myslím jsem,“ hlásí David Krejčí do telefonu.

Na led se vydal párkrát během léta, poslední dobou už ne, udržuje se na suchu. A pak řeší ještě jednu zásadní otázku: „Snažím se doléčit kyčle. Dávám si měsíc, pak bych chtěl rozseknout, zda je moje tělo připravené na dlouhodobou zátěž, nebo není. Za současného stavu bych si do zápasů nevěřil,“ usuzuje a poví zásadní informaci, na níž čekají generální manažeři extraligových klubů, vedení reprezentace i zástupy fanoušků. „V prosinci chci