Řepík: Body bereme, Kladno se zvedá. A Plekance se mu nepodaří nahradit…

Minulý zápas s Pardubicemi kvůli zranění vynechal, ale teď opět naskočil sparťanský kapitán Michal Řepík do akce ve velkém stylu. Kladno usadil dvěma góly. „Jsem za to rád, protože mi to tam předtím moc nepadalo,“ uvedl 34letý útočník, který po vítězství 3:2 promluvil i o tom, jací byli Rytíři bez dlouholetého kapitána Tomáše Plekance.

Ale opět jste inkasovali jako první, což je váš nešvar, že?

„Nechceme, aby soupeř chodil do vedení, ale stává se nám to často. Bavíme se o tom, nemůžeme přijít na to proč. Musíme se na to zaměřit.“

Je pozitivní, že to většinou dokážete otočit?

„Jsme rádi, že jsme vyhráli. Kladno nám to znepříjemnilo, šli jsme do třetí třetiny za stavu 3:1, ale šťastný gól je vrátil do hry. Navíc jsme na konci měli spoustu vyloučených, toho se musíme vyvarovat. Bereme tři body, nebylo to tady jednoduché, Kladno se zvedá. Věděli jsme, že hraje líp než na začátku sezony. Do toho byla výborná atmosféra. Teď máme Plzeň, budeme se snažit vyhrát před reprezentační pauzou.“

Jaké bylo Kladno bez kapitána Tomáše Plekance, který ukončil kariéru?

„Přišli o hodně kvalitního hráče, který jim asi bude chybět. Nebude jednoduché ho nahradit. Byl výborný na buly, oslabení i do přesilovky, kdy to skvěle rozhazoval. Komplexní hráč a velký lídr. Myslím si, že se jim v téhle sezoně nepodaří takového hráče nahradit.“

Překvapilo vás, že skončil?

„Vůbec jsem to nevěděl, asi nějaké zranění zad. Musel by jít na operaci, čekala by ho dlouhodobá rehabilitace. Takže v jeho letech chápu, že tohle už nechtěl podstupovat. Teď dostal pozici u nároďáku, bude pomáhat tam, dělá si i trenérské áčko. Takže jak hokeji na Kladně, tak celému tomu českému pomůže.“

Na ledě byl hodně nepříjemný. Jak se vám osobně proti němu hrálo?

„Já se s ním až tolik nepotkával, to spíš centři. Všichni víme, že při vhazování byl hodně nepříjemný, měl to vypilované. Znepříjemňoval to každému, kdo hrál středního útočníka, byla to jeho silná stránka.“

Co vy a dva góly?

„Pár dní jsem nebyl kvůli zranění na ledě, takže jsem se zezačátku necítil moc dobře. První gól byl šťastný, druhý jsme dobře sehráli. Jsem za to rád, protože poslední dobou mi to tam moc nepadalo. Takže doufám, že i to pomůže v dalších výkonech.“

Celkově jste asi rádi, že jste zabrali hned po předešlé porážce s Pardubicemi.

„Chtěli bychom teď udělat nějakou delší vítěznou sérii, abychom se cítili dobře.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 00:27. Kusý, 47:21. Tralmaks Hosté: 05:11. Chlapík, 17:35. Řepík, 32:22. Řepík Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Hejda, Dotchin (A), Ticháček, Martenet, Slováček, Veber – Tralmaks, Klepiš, Kusý – Frolík, Pytlík, Sideroff – Smoleňák (C), Melka, M. Procházka – Jarůšek, Babka, Strnad (A). Hosté: Kořenář (J. Kovář) – Krejčík, Moravčík, Kempný, Mozík, Němeček, Irving, Mikliš – Chlapík, Sobotka (A), Řepík (C) – Forman, Horák, P. Kousal (A) – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, O. Najman, Konečný. Rozhodčí Sýkora, Jaroš – Špůr, Hnát Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 4415 diváků