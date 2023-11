Forman protrhl střelecký půst a těší se na volno: Jsem rád, že si odpočinu

Do duelu se Západočechy měl Miroslav Forman na svém kontě pouze dva střelecké zápisy. V nedělním utkání stihl nastřílet stejný počet branek za jeden večer. „Trochu jsem se v koncovce trápil, ale do šancí jsem se dostával. Takže jsem si říkal, že to bude otázka času,“ vysvětloval. I přes herní převahu to Sparta na domácím ledě neměla vůbec jednoduché. Plzeň ale nakonec porazila 5:3.

I když herní projev tomu nenasvědčoval, tak nakonec náročné utkání?

„Těžký zápas. Proti Plzni je to tak vždycky. Navíc teď šla utkání v rychlém sledu, takže jsme věděli, že to nebude lehké.“

Co jste si říkali k začátku, kdy jste měli skoro dvacet střel a oni žádnou?

„My jsme věděli, že když takhle budeme pokračovat a začneme se trochu víc tlačit do branky, tak vyhrajeme. Nic jsme si neříkali. Věděli jsme, co zlepšit, udělali jsme to, a proto jsme vyhráli.“

Úvody vám zatím nevycházely. Chtěli jste se na něj o to víc soustředit?

„Je pravda, že začátky nám moc nešly. Chceme se na ně zaměřovat. Nesmíme si to ale dávat moc do hlav. To stejné jsme chtěli i na Kladně a dostali jsme hned gól.“

Bylo to ke konci utkání i o tom nebláznit a pohlídat si to vzadu?

„Když se začne hodně bránit, tak to taky není dobře. Chtěli jsme být pořád nebezpeční v útoku a myslím, že nějaké šance tam byly. Nechtěli jsme jim ale dát nějaké přečíslení. Bylo to spíš o tom hrát trochu chytřeji.“

Před zápasem jste měl na kontě dva góly. Dneska jste je dal za jeden večer, takže asi panuje spokojenost?

„Trochu jsem se v koncovce trápil, ale do šancí jsem se dostával. Takže jsem si říkal, že to bude otázka času. Jsem rád, že to tam padlo.“

Pomůže to před reprezentační pauzou psychice?

„Je to tak. Je to před ní příjemné. Mám ale trochu jiný povinnosti. Už tolik na statistiky nekoukám.“

Bylo nepříjemné, když Plzeň skoro z ničeho srovnala nejdřív na 1:1 a pak na 3:3?

„Mně se líbilo, že jsme zůstali pořád pozitivní a sebevědomí. Na střídačce nebyl vidět náznak paniky nebo nervozity. Věděli jsme, co máme dělat a jak hrát. Byli jsme pořád sebevědomí.“

Program byl hodně nahuštěný. Jste rád, že bude chvilku prostoru na oddych?

„Jsem rád, že si chvíli odpočinu. Půjdeme si sednout a pokecat.“

Bude i víc času na děti?

„Čas na ně bude, takže si vlastně tolik neodpočinu. (směje se)

Asi i potěší, že jste dokázali využít zaváhání Litvínova a bodově se mu přiblížit?

„Popravdě se na tabulku nekoukám. Je to hodně vyrovnaný. Litvínov hraje výborně, Pardubice jsou skvělý. My samozřejmě chceme být co nejvýš a dotáhnout se na ně.“

Příští utkání budete hrát doma za 23 dnů, nebudou vám scházet fanoušci?

„To jsem ani nevěděl, že to bude takhle dlouho. Samozřejmě bychom nejradši hráli co nejvíc doma, ale nějak to nevnímáme. Prostě to takhle je a my to bereme.“

