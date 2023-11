Třinec zničil Olomouc, další výhra Pardubic. Sparta přestřílela Plzeň

Ondřej Vála slaví svůj třetí zásah do olomoucké sítě • ČTK / Peřina Luděk

Hanáci utrpěli další debakl

Třinečtí hokejisté porazili Olomouc 5:0 a bodovali podesáté za sebou, z toho osm utkání vyhráli. Olomoučtí prohráli venku osmý z devíti utkání v ročníku.

Konrád už v úvodním střídání v situaci dva na brankáře vystihl přihrávku Růžičky na Pánika, ve druhé minutě ale chyboval. O nahozený kotouč jej u zadního mantinelu obral Hrehorčák, okamžitě jej nezištně poslal za sebe a Polášek vstřelil do prázdné branky svůj první gól za Oceláře. Domácí zvýšili brzy na 2:0. Střelu Smithe od modré čáry doklepl Hudáček pohodlně do odkryté branky.

S hosty mohlo být ještě hůře. Voženílek se prosmýkl po individuální akci až před Konráda, který zastavil bekhendový blafák do lapačky. Nestrašilova dorážka těsně minula branku a podobně dopadl i Růžička, který zakončil rychlý brejk Třince. Olomouc kontrovala v přečíslení dva na jednoho, ve kterém trefil Musil po přihrávce Macuha tyč Kacetlovy branky.

První šanci si v prostřední třetině vytvořili hosté, poté ale hrozili především domácí. Pánik ani Hudáček zblízka nevyzráli na Konráda, ale ve 33. minutě rozebrali obranu Olomouce. Hudáček se po pasu Romana neukvapil, natáhl na sebe pozornost a uvolnil Daňa, který zakončoval do prázdné branky. Vzápětí si Konráda vychutnal Roman forhendovou kličkou a puk zasunul záda olomouckého gólmana.

Třinec často přečísloval obranu soupeře, v dalším průběhu se v situaci dva na jednoho neprosadil Daňo a jednou Růžička. Stejně dopadl v akci tři na jednoho i Nestrašil, ale dojíždějící Hudáček dostal puk zpoza branky odrazem od zad Konráda do sítě. Rozhodčí moc nevylučovali, Olomouc ale mohla v závěru dvěma přesilovými hrami připravit Kacetla o nulu, ale na čestný úspěch nedosáhla.

Litvínovští poprvé v sezoně doma prohráli

Hokejisté Litvínova prohráli s Hradcem Králové 0:2. Severočeši doma poprvé v sezoně prohráli, v předchozích deseti vystoupeních před svými diváky ztratili jediný bod. Hosté uspěli podruhé za sebou poprvé od poloviny září, kdy vyhráli dvě utkání po sobě na startu sezony. Oba góly dal Evan Jasper, třetí nulu v sezoně vychytal Patrik Bartošák.

Duel měl poměrně netradiční úvod, protože po pouhých 22 sekundách byl vyloučený hostující útočník Estephan, jenž se poprvé jako soupeř vrátil do Litvínova, kde patřil v předchozích dvou sezonách k hlavním tahounům ofenzivy. Uběhlo ale jen dalších 36 sekund a síly na ledě se vyrovnaly, protože fauloval vysokou holí kapitán týmu Vervy Ondřej Kaše.

Seriál vyloučení pokračoval dál od 11. minuty po podrážení Marcela. Miškář ze sóla neuspěl, když nepřekonal Tomka, na druhé straně se vyznamenal Bartošák proti Davidovi Kašemu. V krátkém sledu po sobě pak byli v závěru třetiny vyloučeni hned tři hostující hráči, více než dvě minuty přesilovky pět na tři však domácí promarnili.

Ve druhém dějství měl dobrou možnost otevřít skóre Koblasa, pozorný Bartošák byl však proti. Ve 29. minutě se to tak povedlo hostům. Před brankovištěm clonící Jasper po Blainově pokusu z otočky pálil z otočky a Východočeši vedli. Zvýšit mohl Estephan, Tomek se však nenechal překvapit. Z dobré pozice ho neprostřelil ani Tamáši.

Ačkoliv byli hráči obou celků výrazně disciplinovanější oproti první části, v končící 38. minutě oslabil domácí Gut a hráči Mountfieldu toho využili. Nejprve střílel Miškář po Blainově zblokované ráně, výsledkem byl velký závar v brankovišti domácích, puk zmizel z dohledu, ale po delší kontrole u videa se stav neměnil. Jenže čtyři sekundy před koncem trestu vyzval Estephan Jaspera a bylo to 2:0 pro hosty.

Ti pak ve třetím dějství velmi pečlivě hájili cenný náskok a v čele s bezchybným Bartošákem odolali bez úhony i při dlouhé power play Litvínova.

Poslední tým po čtyřech zápasech bodoval

Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli v Karlových Varech 1:2 po samostatných nájezdech a připsali si pátou porážku za sebou. Poslední tým tabulky zaznamenal za tu dobu alespoň první bod. Energie uspěla podruhé za sebou v nastavení a vyhrála čtvrtý z posledních šesti zápasů. Rozhodl o tom vítězným gólem v rozstřelu Jan Hladonik.

Bruslařský klub po čtvrtečním odvolání kouče Jiří Kalouse vedl stejně jako v pátek při porážce v Brně asistent Václav Pletka s trenérem dorostu Martinem Škaloudem. Od pondělka už tým převezme jako hlavní kouč Richard Král, který ještě v sobotu vedl v první lize B-tým Pardubic.

Úvod zápasu vyšel lépe domácím a po Jiskrově ideální přihrávce do předbrankového prostoru otevřel skóre Redlich, pro kterého to byla první trefa v sezoně. Hosty v úvodním dějství dostaly do hry přesilovky po dvou rychle po sobě jdoucích vyloučeních Plutnara. Středočeši si vytvořili tlak v útočném pásmu, avšak bez úspěšného zakončení. Nejblíže vyrovnávací brance byl Lantoši, ale od něj odražený puk skončil vedle odkryté části Frodlovy branky.

Ve druhé třetině byla větší aktivita na straně hostů. Bruslařský klub měl další možnost smazat ztrátu hned po pauze poté. co při závaru před karlovarskou brankou nedokázali Aaltonen a ani Fořt dotlačit volně ležící puk za záda překonaného Frodla.

Vyrovnat se hostům povedlo až díky Lantošiho pěkné individuální akci ve 28. minutě, kdy nikým neatakován obkroužil domácí branku a prosadil se střelou z pravého kruhu. V polovině zápasu se do sebe pustili Huttula a Stránský, jejichž bitku rozhodčí ohodnotili pětiminutovým trestem. Vývoj zápasu mohl v 37. minutě otočit Fořt, ale jeho střelu z přečíslení dvou na jednoho zlikvidoval Frodl.

Ve třetí dvacetiminutovce se již skóre nezměnilo, pasáž hry hraná dlouho bez přerušení nepřinesla větší příležitosti z obou stran a proto zápas dospěl až do prodloužení.

V něm nastala dramatická situace v 63. minutě, kdy zásluhou Černocha propadl puk za Růžičkova záda a po přezkoumání situace videorozhodčím byla branka uznána. Mladá Boleslav si však vzala trenérskou výzvu a na základě této revize byla branka za nelibosti domácího publika odvolána. Do konce prodloužení i díky obou gólmanům již branka nepadla. V rozstřelu uspěli jen domácí Hladonik a Zetterberg.

Kladenští prohráli potřetí v řadě

Hokejisté Kladna podlehli Liberci 3:6. Bílí Tygři otočili zápas čtyřmi góly v závěrečné třetině a připsali si čtvrtou výhru z posledních pěti utkání. Čtyřmi body za hattrick a jednu asistenci k tomu přispěl Jakub Rychlovský.

Stejně jako v pátek proti Spartě i proti Liberci skórovalo Kladno už v první minutě. A znovu útočník Kusý, tentokrát po pouhých deseti sekundách. Zpoza branky mu nabil Klepiš a navrátilec z Finska poslal puk kolem Královy lapačky do sítě.

Vedení Rytířům nevydrželo dlouho. Hosté sice nevyužili dvacetivteřinovou přesilovku pěti proti třem, ale následnou převahu o jednoho muže už ano. Prosadil se z úhlu Filippi, který kotouč procpal mezi Brízgalovy betony. Domácí pak měli šanci, když Král na nějaký čas přišel o hokejku, ale ani jedna střela se neujala. Stejně tak sólo Bulíře na druhé straně.

Slováčkovo vyloučení zkraje druhé třetiny nakonec Rytíře nemrzelo, v oslabení totiž ujel po levém křídle Strnad a jeho švih pod horní tyčku vrátil domácím vedení. V přesilovce ho navýšil zkušený Klepiš, který se také trefil nad Královu vyrážečku. Jenže Severočeši zareagovali za 57 sekund, ihned po vyhraném buly pálil z hranice kruhu Rychlovský a Brízgala mávl lapačkou naprázdno.

V úvodu třetí části předvedl Liberec velkolepý obrat, tři góly nasázel za 153 vteřin a z 2:3 přetočil na 5:3. Nejprve se po střele Klímy a závaru před brankou ocitl puk v nepřehledné situaci za čárou, gól zapsali Vlachovi. Kladno neúspěšně využilo trenérskou výzvu.

Brzy nato při hře čtyř proti čtyřem Rychlovský nahrál k druhé tyčce Bulířovi, který kotouč dostal do branky, než se brankář Rytířů stačil přesunout. A za dalších 45 sekund udeřil sám Rychlovský, natlačil se v oslabení před Dotchina a bekhendovou kličkou překonal Brízgalu.

Když liberecký Bulíř narazil na mantinel Slováčka a dostal trest na pět minut, Kladno odvolalo gólmana. Power play šesti proti čtyřem mu nevyšla, Rychlovský do prázdné branky zpečetil gólový účet zápasu. Kladno zakončilo sérii čtyř domácích vystoupení třetí prohrou a před vlastním publikem vyhrálo jen dva z devíti duelů v sezoně.

Sparta doma již pošesté porazila Plzeň

Hokejisté Sparty vyhráli nad Plzní 5:3 a snížili svůj odstup na druhý Litvínov na bod. Pražané vyhráli pátý z posledních šesti zápasů a Západočechy doma přehráli pošesté v řadě. Dvěma góly se na tom podílel útočník Miroslav Forman. Plzeň prohrála potřetí za sebou.

Sparta měla hned v úvodu dvouminutovou výhodu přesilovky pět na tři, brankář Pavlát však musel řešit jen nebezpečnou střelu Horáka. Plzeňská jednička byla následně ústřední postavou hru, jeho spoluhráči byli v útoku neškodní a Pražané si připisovali jeden střelecký pokus za druhým.

Bezbrankový stav se změnil až v 11. minutě, kdy se prosadil Chlapík. Pavlátův protějšek Kovář byl bez práce a vše nasvědčovalo tomu, že si v první třetině nepřipíše ani jeden zákrok. V 18. minutě byl ale vyloučený Chlapík a Lev po první plzeňské střele vyrovnal. Kovář tak zažil stejnou situaci jako při svém předešlém startu v Pardubicích, kde také inkasoval z premiérového pokusu soupeře. I proti Dynamu to bylo v oslabení, jen po 61 sekundách hry.

Na začátku druhé části ale získala Sparta vedení zpět, když se prosadil Forman. Navíc o 51 sekund později potvrdil pokračující převahu domácích Němeček střelou do odkryté branky a zdálo se, že Pražané zlomí odpor Západočechů.

Jenže ve 27. minutě se trefil přesně pod horní tyčku Piskáček a připsal si premiérový gól v sezoně. Následně byl vyloučený Lajunen, Plzeň nevyužila i druhou přesilovou hru v zápase a bylo vyrovnáno. Sparta si ale dokázala opět vzít vedení zpět. Kempný nejprve trefil v přesilové hře tyč, Irving po výborné Horákově přihrávce již ale mířil přesně.

Ještě ve druhé třetiny dvakrát podržel Spartu Kovář, který se musel mít na pozoru v závěrečné dvacetiminutovce. Plzeň totiž zvýšila aktivitu i při hře pět na pět. Důležité zákroky si připsal zejména při Formanově vyloučení. V 56. minutě mohl domácí přiblížit Kousal, po rychlém protiútoku ale trefil jen tyč. Domácí to ale nakonec nemrzlo, při power play pojistil jejich výhru Forman.

