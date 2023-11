EXTRALIGOVÁ NEJ: TOP 5 útočníků. Duo Vervy i Sedlák, vládce z Kladna

Model Deníku Sport a webu iSport.cz sbírá více než 25 různých statistik, se kterými následně pracuje. Konečné hodnoty hráčů či brankářů jsou vyjádřeny v percentilech. Pokud hráč disponuje percentilem 90, znamená to, že je v daném atributu lepší než 90 % ostatních hráčů na jeho pozici. Model při hodnocení zvlášť rozděluje brankáře, obránce a útočníky.

V Karlových Varech během sezony 2020/21 ukázal, že může být pro extraligu špičkovým hráčem. Ve Spartě to ale neklaplo. A tak se rozhodl se svým starším bratrem podepsat v Litvínově, udělal výborný krok. Stal se okamžitě prvním centrem Vervy a na jeho výkonech je to znát. Když je na ledě, Litvínov své soupeře při hře pět proti pěti pravidelně přehrává. Důkazem je hodnota 56,5 % v poměru očekávaných gólů pro a proti. A poměr skutečných gólů? 15 ku 7. Nejlepší rozdíl mezi všemi útočníky týmu. Už 13x byl faulován. Více dvouminutových přesilovek pro svůj tým vybojoval už jen Lukáš Sedlák.

4. Lukáš Sedlák (Pardubice)

Pardubický útočník je důkazem toho, že body nejsou všechno. Lukáš Sedlák pod Václavem Varaďou hraje výrazně lépe směrem do obrany než pod Radimem Rulíkem, a i proto se dostal do našeho výběru TOP5 útočníků dosavadní sezony. Poměr 68,2 % v očekávaných gólech pro a proti je nejlepším mezi všemi útočníky Dynama. Pardubice s ním na ledě při hře v plném počtu hráčů skórovali 14x, zatímco inkasovali 5x. Sedlák hraje fantasticky na puku, což potvrzují i pokročilá data (viz ‚Tranzice‘ na kartě níže). Varaďa s jeho výkony může být zatím rozhodně spokojený.