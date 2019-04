Peterek titul oslavit nestíhal, bojuje o mistrovství světa | iSport.cz

„Je toho hodně, jsem už celkem unavený, ale teď máme tři dny volno, tak si odpočinu, zregeneruju a půjdu dál,“ těší se na vrchol sezony Peterek. Trenér Hadamczik po druhém duelu se Slovenskem zúžil nominaci o Adama Křemena s Pavlem Novákem. Čeká, jak dopadne Jaromír Pytlík v zámořském play off. Pokud bude k dispozici, rozloučí se s týmem ještě dva útočníci. Peterek doufá, že se na mistrovství světa do 18 let probojuje.

Jak odhadujete své šance na finální nominaci?

„To bych radši nehodnotil, ale rozhodně bych se chtěl na mistrovství dostat. Necháme to na trenérech.“

S Adamem Raškou hrajete v jedné formaci, pomáhá vám, že jste sehraní z klubu?

„Určitě, hrajeme spolu v lajně dlouho, jsme na sebe zvyklí a hraje se mi s ním dobře. Jsem rád, že jsme zase spolu.“

Titul s třineckou juniorkou jste stačili oslavit?

„Nestihli, chvíli po sobotním zápase jsme se dozvěděli, že už v jedenáct večer se máme hlásit v Kravařích. Takže jsme pobyli s klukama a jeli sem. Oslavíme to jindy. Ale jde o mistrovství světa, jsme rádi, že jsme byli pozvaní.“

Pokud se v týmu udržíte, co chcete na šampionátu dokázat?

„Postoupit do čtvrtfinále je první cíl, pak se může stát cokoliv. Určitě chceme přivézt medaili. Ve skupině máme Kanadu, Finsko, Švýcarsko a Bělorusko. Kanada a Finsko jsou top země, proti nim je to vždycky těžké. I proti Švýcarům a Bělorusům, ale budeme se snažit o nejlepší výsledek.“

Na minulém turnaji v Kravařích jste potkal i Jacka Hughese z USA. Jak na vás působí borec, který ze 4 zápasů nasbíral 16 bodů (6+10)?

„Já proti němu hrál dvakrát a je to fakt šílené. Něco neskutečného! Jasná jednička draftu, za chvíli bude i top hvězda NHL.“

Hughes hrál na mistrovství světa do 20 let, chystá se na osmnáctky a mluví se o tom, že by si mohl zahrát i na šampionátu za kanadské áčko, má na to?

„Myslím, že na to má. Sice je menší, ale pohybem a chytrostí by se určitě dokázal prosadit i v chlapském hokeji.“

ČESKO – SLOVENSKO 6:2 (1:2, 2:0, 3:0)

Branky: 13. Myšák (Teplý, Barinka), 21. Lang (Mužík), 29. Teplý (Haš, Myšák), 44. Toman (Najman), 49. Přikryl (Kučeřík, Mužík), 60. Peterek (Raška) – 7. Čajkovič (Jellúš), 19. Škvarek (Turan, Čajkovič).

Česko: Pařík – Kubíček, Kučeřík, Haš, Mlčák, Volráb, Rutar, Tureček, Žůrek – Mužík, Přikryl, Lang – Pšenička, Barinka, Teplý – Raška, Peterek, Myšák – Rychlovský, Najman, Toman – Novák.

ČESKO - SLOVENSKO 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Branky: 8. Teplý (Barinka), 10. Toman (Křemen, Bednář), 28. Najman (Rychlovský, Tureček), 35. Haš (Toman, Pšenička), 55. Koffer (Rychlovský) – 41. Lavička (Turan)

Česko: Bednář – Haš, Mlčák, Kubíček, Kučeřík, Volráb, Rutar, Tureček, Žůrek – Pšenička, Barinka, Teplý – Raška, Peterek, Beránek – Novák, Toman, Křemen – Rychlovský, Najman, Koffer – Myšák.