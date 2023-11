Šimíček o jednání Vítkovic: S Paterou jsem nemluvil, trenéra hledáme

Vítkovické námluvy s trenérem Pavlem Paterou? Podle informací webu iSport.cz jeho jméno v zákulisí padlo. Patera je momentálně hlavním trenérem národního týmu do 17 let, k Vítkovicím se měl připojit v lednu. Sportovní ředitel klubu Roman Šimíček, který je teď i členem trenérského týmu společně s Pavlem Trnkou a Jiřím Veberem, to odmítá. „Já s Pavlem Paterou vůbec nemluvil.“ Potvrdil ovšem, že hlavního trenéra hledají.

V hokejovém zákulisí padlo jméno Pavla Patery, je kandidátem na trenéra Vítkovic?

„Nevím, kdo na to přišel, kdo to pustil. Mluvím za sebe, já s Pavlem Paterou vůbec nemluvil. Vůbec nevím, odkud to vzešlo, kdo to vůbec vypustil. Už nevím, jestli se tomu mám smát nebo být naštvaný. Nevím.“

Hledáte hlavního trenéra?

„Samozřejmě, že hledáme. Ale jsou to naše interní věci, které nebudeme sdělovat po zkušenostech s médii. Momentálně jsem s Pavlem Paterou nemluvil já, ani nikdo ze zástupců klubu. Takže vůbec nevím, odkud to vyšlo. Máme teď svých starostí dost, potřebujeme nastartovat, potřebujeme začít vyhrávat, potřebujeme najít trenéra.“

Co Josef Jandač?

„Vůbec se nebudu vyjadřovat dál.“

