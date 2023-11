Hradec ve výtahu! Sáhli jsme si do svědomí, líčí neprůstřelný Bartošák

Zvlášť v Litvínově se gólman Mountfieldu vytáhl. A to samé v Boleslavi. Proti Róbertu Lantošimu vytasil ve třetí části famózní rozštěp. Kdyby ne, Bruslaři by snížili na 1:2. Díky Bartošákovi skončil duel výhrou Hradce 3:0. Jeden zápas a Východočeši poskočili z desáté na šestou příčku…

Boleslav nastoupila s novým trenérem Richardem Králem, nepanovala ve vašem táboře nejistota, co vás čeká?

„Určitě jsme se nebáli toho, že Boleslav má nového trenéra. Připravovali jsme se na ně stejně jako na ostatní týmy. A jestli mají nového trenéra, nebo ne, to pro nás nehrálo roli. Samozřejmě jsme se o tom zmínili, ale že bychom se klepali, jaká Boleslav na nás nastoupí, to ne. Věděli jsme, že jsou pod jakousi dekou, takže budou bojovat a budou se snažit jít za každým gólem. Věděli jsme, že když budeme hrát svoji zodpovědnou a zabezpečenou hru, máme velkou šanci domácí porazit. Klíčem k úspěchu bylo dát více gólů než oni a to jsme taky udělali.“

Byť jste nakonec čelil minimálně dvěma tutovým šancím domácích, nečekal jste větší zápřah vyprovokovaný týmem nového kouče?

„No, v první třetině jsem byl spíš studenej, šla na mě jedna, nebo dvě střely… Ve druhé části jsme hráli možná roztaženěji, než jsme chtěli a domácí jsme sami pustili trochu do zápasu, dali jsme jim pár šancí z přesilovek. Tam jsem se do toho fyzicky dostal a trochu se i zahřál. Naštěstí jsme to udrželi na nule.“

Já bych spíš čekal, že na vás Boleslav vlítne. A ono ne. Nebylo vám divné, že nepřichází tlak od prvních vteřin?

„Abych pravdu řekl, já nikdy nic nečekám. Pokaždé se všichni v týmu připravíme tak, abychom hráli to, co chceme. Od žádného soupeře nic moc neočekáváme, nic moc si neříkáme, jak na nás soupeř vletí. Dneska na vás může vletět v podstatě každý. Že se to tu nestalo, je zajímavé, ale my se hlavně soustředili na to, ať hrajeme podle našich not.“

Máte druhou nulu v řadě, což je vždycky fajn ocenění pro gólmana, nebo ne?

„Určitě je to povzbuzení, balzámek na duši po sérii, kdy jsme ztráceli body. Teď vyhráváme s jedním gólem vzadu nebo s nulou, což je pro nás všechny znamení, že asi něco děláme dobře. A že bychom se měli držet směru, který jsme poslední dobou nastolili.“

Abyste nebyli na výsledkové houpačce jako před časem…

„Přesně tak. V Boleslavi jsme to naprosto předvedli. Až na pár pasáží v jejich přesilovkách, kdy si šance vypracovali. Jinak jsme byli jednoznačně lepším týmem a navázali na výkony z posledních kol před repre pauzou.“

Popište prosím vlastními slovy, jak jste dokázal zabránit ve skórování Lantošimu?

(usmívá se) „Abych pravdu řekl, nechtěl jsem do toho jít způsobem, jakým jsem tam šel. Chtěl jsem jít proti střele celým tělem, ale kdosi stál přede mnou a do pohybu mi trochu strčil brusli, lehce jsem škobrtnul. Kvůli tomu jsem neměl sílu dostat se celým tělem v rozkleku a musel se bohužel takhle natáhnout. V takových chvílích jde vyloženě o haluz. Být tam tělem a mít možnost si to trochu kontrolovat, byl bych rád, ale beru to…“

Když se zeptám blbě, vzpomenete si, kdy jste naposledy inkasoval?

„ Milan Gulaš . Není to zase tak dávno a nedělal bych z toho vědu.“

Série s nulou se ale dá prodloužit, co říkáte?

„Dá se prodloužit. V pátek hrajeme doma s Třincem, bylo by pikantní, kdyby se to povedlo prodloužit zrovna proti němu. Ale na to se nesoustředím, dívat se musíme na cestu, kterou jsme si nastolili. A pokračovat v ní. Sbírat hlavně konzistentně body.“

Ta nová hradecká cesta s důrazem na zajištěnou obranu nastala čtyři kola dozadu po pěti gólech v Liberci?

„Je to možné. My jsme si sami už něco říkali častokrát předtím, po Liberci to už ale bylo ostřejší. A vyžvýkli se i ostatní kluci, jiní, než ti, co mluví v kabině obvykle. Možná to taky pomohlo, všichni jsme si sáhli do svědomí a konečně děláme věci, které jsme potřebovali dělat už předtím, ale možná jsme je nedělali tak svědomitě jak bychom měli.“

Co se pro vás mění odchodem Henriho Kiviaha?

„Mění se pro mě parťák, je tu Honza Lukáš. Odchodu Kiviho mi bylo líto, protože jsme byli výborní kamarádi a parťáci. Na druhou stranu, s Honzou se taky znám několik let. Nijak extra osobně, ale v tréninku nám to funguje. Mohli by z nás být super parťáci.“

Pustíte ho někdy do brány?

„To je otázka na trenéry. Jestli se bude dařit a budu chytat zápasy, které budeme vyhrávat, tak mě tam asi budou dávat více. Pokud se dařit přestane a Honza vychytá pár zápasů, není důvod, proč ho nechávat na střídačce. Uvidíme.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 11:39. Chalupa, 37:27. Jasper, 58:06. Perret Sestavy Domácí: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Jánošík (C), Osburn, Bernad, Pláněk, Čech – Skalický, Järvinen, Lantoši – Aaltonen (A), Fořt, Rohdin – Suchý, O. Roman, Malát – J. Půček, Závora, Stránský. Hosté: Bartošák (Lukáš) – Jank, Blain (A), Kalina, F. Pavlík, Marcel, Freibergs – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Okuliar, Tamáši, Chalupa – Perret, Lalancette, Estephan – Šťastný, Zachar, Jasper. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Rampír, Thuma Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav

