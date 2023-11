Premiéra dopadla bídně, Bolka trčí dole. A už nemáme tolik času, ví Král

Zach Osburn cestou do kabin práskne vší silou holí do plexiskla. Je lapený frustrací z marnosti své i spoluhráčů ve dvojnásobné přesilovce na konci druhé třetiny. Jde o symbolický obrázek středečního duelu a vlastně celé dosavadní sezony. Nejde to. Ne a ne. Ale strašně ne.

Týden trénovali pod vládou nových koučů, měli víc než dost času zapracovat na nedostatcích a vyladit to málo pozitivního, co boleslavskou družinu drží jen těsně nad hladinou ponoru. Po vyhazovu Jiřího Kalouse přijdete na boleslavský zimák a od místních hráčů čekáte rozruch. Předpokládáte, že budou „žrát“ led ve snaze rozjet novou etapu. Novu misi, na jejímž konci má být únik ze čtrnácté figury. Minimálně na třináctou.

Místo toho vidíte bázlivost a slabou sebedůvěru hráčů. Jako by se za poslední týden nic nezměnilo. Ale lautr nic. „Začátek takový byl, zbavovali jsme se kotoučů, kterých jsme se zbavovat nemuseli. Klukům jsme říkali, ať se nebojí hrát s pukem. Další dvě třetiny byly daleko sebevědomější. Závěr za mě slušný, akorát bohužel bez gólu,“ shrnul to Král.

Bývalý kouč pardubického áčka i béčka nehodil granát do klíčových útoků, oba elitní ponechal pohromadě tak, jak nastoupili do posledního mače před přestávkou. Důvěra ve staré pořádky však nic hmatatelného nepřinesla. Možná aktivní Sebastián Malát si řekl o více prostoru. „Určitě budeme pracovat na složení jednotlivých formací, kdo s kým si sedne, co by mohlo být zajímavější. Je to každodenní práce, ale nemáme tolik času. Musíme začít bodovat co nejrychleji,“ chápe Král po šesté porážce týmu v řadě.

Domácí brzy inkasovali, což jim ještě víc přitížilo. Inkasovali podivně. Na ledě působili ve čtyřech, až když se hosté vyvalili do brejku, naskočil pátý hráč do hry. Juhamatti Aaltonen. A byl to on, kdo na hraně brankoviště nedokázal zabránit Matěji Chalupovi ve skórování bruslí. „Udělali jsme pár chyb, které soupeř dokázal potrestat. Nejdřív nohou, pak výborně trefili víko. Jejich tým je bohužel silný a ke konci si to pohlídal,“ posteskl si Richard Král.

Boleslavskému tichu na bojišti i v publiku učinila přítrž až akce z poloviny duelu, Malát vyslal Romana do dobré šance, jenž však zakončil jalově. Ve 32. minutě byla k vidění výborná krosová nahrávka Fořta Rohdinovi, ale v pravý čas se rychlým přesunem zaskvěl Bartošák . Ten oplýval jistotou i dál, hlavně při 101 sekund trvající dvojnásobné přesilovce v závěru druhé části. Kdy už hosté díky brejku dvojice Zachar – Jasper vedli o dva góly. „Nemůžu klukům upřít snahu, bohužel nás trápí koncovka. Šance jsme si byli schopni připravit, ale nedáme gól. Nepomohli jsme si přesilovkou pět na tři, nesehráli jsme ji úplně nejlíp. A když už se dostaneme do střely, netrefíme bránu nebo to dáme do štýlka. Přesilovky tu byly skvělé, nějakých 37 procent, což je dlouhodobě neudržitelné. Pracovat musíme na hodně věcech, hlavně zlepšit koncovku, jít ještě víc do brány. Jenže my nedáme gól ani z nejvyloženějších šancí, ani to tam nedotlačíme,“ štvalo kouče poražených.

Východočeši na první pohled nezáří, umně však dovedou kontrolovat dění na ledě. Ze tří posledních bitev sebrali všech devět bodů, navíc precizně utáhli defenzivu, inkasovali jedinkrát proti Budějovicím. Patrik Bartošák drží čisté konto už 145 minut. Také díky fenomenálnímu zákroku ze 47. minuty, kdy úžasným rozštěpem zlikvidoval ojedinělou šanci Lantošiho. „Gólmana jsme trefili někam do boku, ani už nechytal,“ kroutil hlavou Král.

Hradec v pohodovém režimu dovedl týmu ke třetí výhře v řadě, kterou stvrdil střelou do opuštěné klece při Novotného pobytu na střídačce.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 11:39. Chalupa, 37:27. Jasper, 58:06. Perret Sestavy Domácí: F. Novotný (J. Růžička) – Pyrochta (A), Gewiese, Jánošík (C), Osburn, Bernad, Pláněk, Čech – Skalický, Järvinen, Lantoši – Aaltonen (A), Fořt, Rohdin – Suchý, O. Roman, Malát – J. Půček, Závora, Stránský. Hosté: Bartošák (Lukáš) – Jank, Blain (A), Kalina, F. Pavlík, Marcel, Freibergs – R. Pavlík, Miškář, Eberle (C) – Okuliar, Tamáši, Chalupa – Perret, Lalancette, Estephan – Šťastný, Zachar, Jasper. Rozhodčí Jeřábek, Šindel – Rampír, Thuma Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav

