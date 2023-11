Hořká rozlučka Avengera Plekance. Užil si slávu, tu pak pokazil „blbý“ gól

Byť nedělní zápas začínal netradičně v 16:15, každý kladenský fanoušek dobře věděl, že má dorazit minimálně o 15 minut dřív. Duelu s Plzní předcházel slavnostní ceremoniál, který patřil jedinému člověku – Tomáši Plekancovi . Již bývalý vynikající útočník se po konci kariéry oficiálně loučil i se svým mateřským klubem, kterému dvakrát pomohl při návratu do extraligy.

Když se loučící klubová ikona již v civilu objevila na hřišti a mávala na všechny strany, diváci začali hlasitě tleskat. Plekanec ve společnosti manželky Lucie Šafářová s dětmi či bosse Rytířů a dlouholetého spoluhráče Jaromíra Jágra následně shlédl na kostce nejdůležitější momenty své bohaté kariéry. Borec s 1001 starty v NHL či někdejší reprezentační kapitán se také dočkal vzkazů od bývalých spoluhráčů z Montrealu.

Hodně štěstí a užívání si důchodu Plekancovi popřáli například útočníci Artturi Lehkonen, Paul Byron, Max Pacioretty či Jiří Tlustý . Brendan Gallagher poděkoval někdejšímu českému parťákovi za to, že ho naučil hrát karty. Vzkaz zanechal i šéf svazu českého hokeje Alois Hadamczik .

„Samozřejmě jsem se těšil, že si s Plekym tuto sezonu zahraju, takový byl plán, když jsme se o tom bavili v létě. Bohužel, zdraví řeklo svoje. Je to těžký, ale je pocta se s ním takhle rozloučit. Myslím si, že to měl hezký. Zdraví je holt důležitější v tomto věku. Já mu můžu popřát jenom, ať se mu daří trochu v důchodu a užívá si rodinu. Je to super legenda českého hokeje. Jsem rád, že jsem měl tu čest ho poznat a zahrát si s ním,“ řekl útočník Michael Frolík k Plekancovu konci.

Od Radka Smoleňáka, svého nástupce na pozici kapitána Rytířů, poté současný asistent trenéra hokejové reprezentace převzal na památku mosaznou hokejku jako dárek. „Dělá se to tak i v NHL, trochu jsme to od nich okopírovali, ale myslím si, že je to super památka,“ prozradil Frolík.

Kotel narvaný fanoušky si navíc připravil povedené choreo s tématikou filmů o superhrdinech Avengers. „Captain Pleky, kladenský Avenger,“ stálo na pěkném poděkování od příznivců. Už po první třetině bitvy se sousedem v tabulce, kdy Plzeň vedla 2:0, bylo všem přítomným definitivně jasné, že po Plekancově konci čeká Kladno v extralize těžká práce. Rytíři se ale nevzdali, v hlavách měli stále výprask 1:8 v Brně. V povedené druhé dvacetiminutovce dokázali srovnat a vrátit se do hry.

Chtěli dokonat obrat i pro loučícího kapitána. „Mně to problesklo hlavou, když jsme měli přesilovku čtyři minuty před koncem, že by bylo hezký vyhrát, aby se Pleky rozloučil i s diváky výhrou,“ přiznal trenér Rytířů Otakar Vejvoda. Namísto sladké tečky ale přišel hořký finiš. Po laciné ztrátě puku ve vlastním pásmu dokonal výhru hostů Švéd Tomi Söderlund, který navíc přidal ještě druhou trefu do prázdné branky.

„Jsou to pro nás těžce ztracený body. Myslím si, že minimálně prodloužení jsme si naším výkonem zasloužili. A pak přijde tak blbý gól na konci, kdy nevyhodíme puk a hrajeme si s tím u nás. Musíme to v takových chvílích vyhodit za každou cenu. Těžká prohra, která bude dlouho bolet,“ neskrýval Frolík zklamání.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:41. M. Procházka, 39:35. Ticháček Hosté: 02:38. Šiler, 17:50. Rekonen, 59:24. Söderlund, 59:53. Söderlund Sestavy Domácí: Brízgala (Bow) – Dotchin (A), Hejda, Ticháček, Martenet, Veber, Slováček – M. Procházka, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Smoleňák (C) – Jarůšek, Melka, Frolík – Strnad (A), Babka, Bláha. Hosté: Pavlát (Hlavaj) – Malák, Zámorský, Piskáček (A), Jiříček, Houdek, Kvasnička, Dujsík – Söderlund, Lev (A), Holešinský – Schleiss (C), Indrák, Pour – Hrabík, Jansa, Rekonen – Matýs, M. Soukup, Šiler. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Brejcha, Frodl Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 3914 diváků

