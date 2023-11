Výkon hodný Krále: Když vidíte hráče na druhé straně... Tygři obrali Dynamo

Občas to vypadalo, že Liberec spadl do drtičky. Přístroj vás mačká, svírá a už si říkáte, že obrovským tlakem všechno praskne. Jenže Pardubice měly jeden vážný problém. Mladý brankář Daniel Král vytáhl možná životní výkon. Nedovolil Dynamu frnknout. V poslední minutě dal navíc gól Tomáš Filippi. Nakonec berou Tygři velkou výhru 3:2. Ubojovali ji, urvali. A objímali Krále.

Velký, senzační, fenomenální, brilantní a ještě by se sem daly ládovat dva řádky superlativů. Adresát? Liberecký brankář Daniel Král. Někdy přijde zápas, kdy soupeř gólmana vyrobí. Ale teď ne, dvacetiletý talent Pardubice likvidoval svým klidem, přesnými zákroky. Neměl kliku, kdepak. Tohle bylo vyložené umění chlápka v masce.

„Když vidíte, jací hráči stojí na druhé straně? Úžasný pocit, že jsme je dokázali porazit. Stoprocentně je to jeden z mých největších zápasů kariéry,“ líčil pak po zápase Král.

Pardubice moc věcí špatně neudělaly. „Vydali jsme se, ale je to za nula,“ prohodil trenér Václav Varaďa. Jeho tým rubal dopředu velmi slušně. „Je to kruté, průběh zápasu byl lepší než výsledek. Inkasovali jsme vždy lacině po chybách, což se někdy stane. Jen my nedokázali dát gól, kdy bychom odskočili,“ poznamenal ještě Varaďa.

Liberecká nirvána se nakonec stočila do scénáře, že se bráníte, tělem zastavujete, co můžete, a v poslední minutě vstřelí vítězný gól Tomáš Filippi. Lídr ligy poprvé doma nezískal do tabulky ani čárku. Jestli hledáte návod, jak uspět proti Pardubicím, tady je.

Bod jedna: brankář potřebuje mít velký den. Tohle se Liberci splnilo, protože klidně jenom za první třetinu mohli Tygři dát betony, lapačku a vyrážečku Daniela Krále do muzea a každý večer se k výstroji až do Ježíška chodit klanět.

Nápor Liberec přežil hlavně díky dvacetiletému brankáři. „Je to úžasný. Popravdě jsem tohle ani nečekal, jeli jsme do Pardubic s velkou pokorou,“ zpocený ze sebe chrlil po zápase. „Pro něj to začalo prvním střídáním, chytil se. Pardubice měly hned tutovku a on ji měl. Symbolicky zápas ukončil, když chytil poslední velkou šanci. Krásně situaci přečetl,“ chválil ho Pešán.

Krále trápila hlavně první formace, kde místo Lukáše Sedláka naskočil David Cienciala. Co se týká tvorby šancí, nezdálo se, že by šlo o extra velký problém. Ale brankář hvězdy mazal.

Bod dva: potřebujete být hodně produktivní, šancí totiž nedostanete moc. Pokud se třeba Jan Šír trefí na 2:2 odněkud z trolejbusové zastávky? Přesně ono! Pomohlo mu, že přesně v okamžiku škubnutí zápěstím před brankářem Kloučkem profičel jeho vlastní bek. Nechtěně mu sebral oči.

Bod tři: zásadní je kondice. Dynamo má kádr narvaný kvalitou od první do poslední formace. Když v jeho dresu hoblují led ve čtvrté lajně Jan Mandát s Patrikem Poulíčkem, ve třetí se snaží Martin Kaut, který ještě v minulé sezoně bojoval o místo v NHL? Je to velký rozdíl, když na podobné pozice Liberec tahá tři juniory.

Nejtěžší moment neměl Král jeden, spíš tak dvacet. Když sečtete zblokované střely i rány vedle, zkusily Pardubice 83 střeleckých pokusů. Na všechny musel Král reagovat, jít do akce. „Ani vám neřeknu jeden nejtěžší moment, po první třetině se mi tak motala hlava, že jsem nevěděl, kde jsem,“ líčil hrdina večera. „A ve třetí taky, jen tam kluci hráli opravdu výborně,“ chválil partu před sebou.

Spoluhráči na něj nadšeně naskákali, když vypršel čas. Výhra 3:2 má cenu. Potěší hlavně způsob, s jakým nasazením k ní Liberec došel, když mu chyběli útočníci Bulíř, Hawryluk a Flynn. Přesto Pešán zůstal těžce nad věcí: „Upřímně, lepší jsme nebyli, zápas se nám podařilo ubojovat. Díky obrovskému nasazení a výbornému Královi jsme všechno zvládli.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:12. Paulovič, 29:17. Hyka Hosté: 04:20. Vlach, 33:33. Šír, 59:07. Filippi Sestavy Domácí: Klouček (Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář, Bučko – Říčka, Cienciala, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček, Rohlík. Hosté: D. Král (Schnattinger) – McCoshen, Knot, Budík, Melancon, Ivan, Galvas, Derner – Rychlovský, Filippi, Faško-Rudáš – Birner, A. Najman, Klíma – Vlach, Šír, Pérez – Pekař, Plos, Dlouhý. Rozhodčí Květoň, Pražák – Svoboda, Thuma Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9982 diváků

