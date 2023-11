Pavlík si sám řekl o trejd, ozvala se Boleslav: Neměl jsem takový prostor

Zatímco Hradec Králové vítal někdejšího kapitána Radka Smoleňáka už jako soupeře, věděl Filip Pavlík jako jediný, že jde o jeho "last dance". Z Mountfieldu se stěhuje do Mladé Boleslavi • koláž iSport.cz

Byl to docela bizarní příběh. Radek Smoleňák vedl Hradec jako kapitán, když se zranil, jeho roli převzal Filip Pavlík. Prvnímu se klaněly tribuny, když přijel s Kladnem. Druhý poslouchal potlesk, na sobě dres Mounftieldu a věděl, co nastane. Jen tribuny neměly páru. Filip Pavlík se propadl do jiné role, která mu neseděla, tak odchází. „Ano, byl to ´the last dance´v Hradci. Věděl jsem, že je to naposledy,“ přikývl bek s ostrou ránou. Další štace je Mladá Boleslav, opačným směrem putuje Martin Pláněk.

Jde o těžké loučení, když jste vlastně sám, kdo ví?

„Hrál jsem za Hradec sedm let, poznal tady spoustu lidí, získal velmi dobré přátele. Znám všechny lidi, od prvního do posledního, kteří tady pro klub pracují. Myslím, že jsem se ke všem choval slušně, takže těžké to bylo. Troufám si říct, že jsem tady zanechal i fajn stopu, snad se nemám za co stydět.“

Je zvláštní, že stadion děkuje Radku Smoleňákovi, který přijede s Kladnem a vy víte, že příště se bude tleskat třeba vám?

„Dost zvláštní. (usměje se) Radek si to, myslím, náramně užil. Byl tady ikona klubu, kapitán, udělal hodně práce a lidi ho milujou. Zasloužil si tyhle velké ovace.“

Mladá Boleslav je, co se týká pozic v tabulce, krokem dost dolů. Dá se nastavit hlava na mód, že vás klidně může čekat boj o záchranu extraligy?

„Někdo začátek chytne, někomu se tolik nepovede. Boleslav podle mě není týmem, který patří takhle dolů. Mají tam dost kluků s velkou historii, kteří umí hrát dobrý hokej. Těším se na další výzvu a doufám, že mančaftu pomůžu, abychom tabulkou stoupali. To je můj jasný cíl, ať se vyškrábeme výš.“

V Hradci vám dost spadl čas na ledě, vypadl jste z přesilovek. Měl by to být i vlastní restart?

„Tak to zkrátka bylo, neměl jsem takový prostor, na který jsem zvyklý. Pořád si myslím, že hokej hrát umím. Je těžké něco udělat, když nejste na přesilovce, taktika je už hodně propracovaná a dost gólů padá v početních výhodách. Já z nich vypadl, stavělo se na jiných klucích. Proto uzrála myšlenka, že bude lepší zkusit změnu. Mám radost, že mi Boleslav věří a chce mě. Budu se snažit jí všechno splatit.“

O trejd jste si řekl sám?

„Ano, prvotní impuls vzešel ode mě. Chtěl jsem odejít.“

Necítil jste se využitý?

„Odpovídal tomu můj čas na ledě i situace, do kterých jsem chodil. Chtěl bych hrát víc a tady to nešlo. Nemám to samozřejmě nikomu za zlé, v hokeji podobné situace přicházejí. Já se jenom rozhodl jít jinou cestou, protože pořád věřím, že mému týmu dovedu dát víc.“

