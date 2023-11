Euforie zhasla. Dostat deset gólů za dva zápasy je šílené, vadí Pešánovi

Tři body, nic jiného neexistuje. Hokejový Liberec má o úterním extraligovém večeru naprosto jasnou představu. Srazit mátožné Vítkovice za tři body, jinak to nejde. Má totiž co napracovat. Nedělní domácí porážka se Spartou 4:5 štve, protože výkon nebyl vůbec špatný. Jenže v balíčku s páteční porážkou 2:5 od budějovického Motoru jde o těžko akceptovatelný minus. „Dostat deset gólů za dva domácí zápasy je šílený,“ nevymlouvá se kouč Filip Pešán.

Euforie to byla vpravdě krátká. Když minulou neděli Tygři vykradli Pardubice 3:2 na jejich ledě, na Pešánovu jednotku se snášel spravedlivý aplaus. Vypadalo to, že Severočeši chytli slinu a sérii čtyř vyhraných partií v řadě si osladí domácím víkendem s Budějovicemi a Spartou. V pátek za tři body a v neděli těžká atraktivní bitva o každý metr a bod. Tak vyhlížela tygří představa.

Jenže Jihočeši se na Liberec perfektně připravili a potvrdili zprávy, že během reprezentační pauzy fakt nelenili a nyní efektivně sklízejí, co odmakali. A na hluchá liberecká místa upozornili i Pražané.

Zatímco Severočeši jako by povolili v koncentraci. Někdy zůstanete v cajku i po chybách, tenhle víkend to však neplatilo. Co pokazili, to je ztrestalo. Do toho v týmu řešili i některé zvláštní výroky sudích, po nichž šli na trestnou. A jak známo, pocit křivdy vám nikdy nepomůže a nepřidá na výkonu.

„Do zápasu se Spartou jsme velmi dobře vstoupili, ale přišlo diskutabilní první vyloučení a potrestané oslabení, což nám úplně zastavilo rozběh zápasu,“ nabídl Pešán svůj pohled na dvouminutový postih pro Jana Šíra, po němž Josh Kestner srovnal na 1:1. „A po šoku z prvního gólu jsme okamžitě dostali druhý. Pak jsme se z toho trošičku zmátožili, ale gólů dostáváme strašně moc a hlavně inkasujeme hrozně lacině,“ deptá hlavního kouče.

Hlavou se mu přitom honilo: nastřílet Spartě čtyři góly a nemít ani bod?! „To jsou počty, které by na naši stranu měly přihrát nějaké body. Což se bohužel nestalo…“

Třeba proto, že na druhý „rudý“ gól nahrál Kempnému jeden z domácích hráčů, prohrané vhazování stálo i za třetí trefou Pražanů. Srovnání na 4:4 pak přišlo při liberecké přesilovce po vzorném napadání Lajunena a perfektní Mužíkově koncovce. Ale i tady sehrálo roli tygří váhání v rozehrávce.

Pešán vnímá i další nedostatky. „Góly nám padají od modré čáry nebo ze střední vzdálenosti. My je buďto nezablokujeme, nebo nepokryjeme soupeřův screen před bránou. Nepomůžeme brankáři, aby si cestu ke kotouči našel.“

Daniel Král byl po Pardubicích za kinga, v neděli večer smutně lamentoval: „Tolik gólů nemohu dostávat…“

Kvůli tomu padl do stínu perfektní ofenzivní výkon Oscara Flynna, jenž dva góly vstřelil, další v pádu a po faulu připravil. Po páteční rozehrávce (10:03) dostal v neděli přes 17 minut a úřadoval. Flynn se vrátil po měsíci, jeho parťák z lajny Jayce Hawryluk po podobně dlouhé pauze.

Jejich comebacky do sestavy měly významný vliv na výkon ostatních, neboť leckomu spadl herní čas, na nějž si po dobu jejich absence zvykli. Takže vedle pozitivního přišel i negativní efekt. „Oscar a Jayce zhruba měsíc nehráli, tím pádem teď kradli čas někomu jinému. Do toho stále postrádáme Michala Bulíře, což je celý jeden útok, který do toho pořádně nepromluvil. I když hlavně Oscar, ale i Jayce odehráli velmi dobrý zápas. Pořád je to ale trošku vachrlaté a rozbité. Není to omluva, ale pořád ještě nehrajeme podle svých představ,“ rekapituluje Pešán.

Zrak fanoušků se teď budou hodně upírat na Michala Bulíře. Libereckého mazáka nezastihl úvod sezony v blyštivé fazoně a poté, co přece jen nakopl motory a zvedl úroveň své hry, přišla stopka na čtyři duely po faulu na kladenského Ondřeje Slováčka v posledním utkání před reprezentační pauzou.

Bulíř se tak vrací do hry po 23 dnech bez mistráku. Filip Pešán od něj bude potřebovat víc než dobrý výkon.

