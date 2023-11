Gazda: Nepište, že je Okál nějaký McDavid. Bek Komety útočí na rekord

Když to jde, pálí. Střelbu piloval od dětství doma na zahradě a v extralize se to Danielu Gazdovi (26) vrací. Nedávno dal dva góly Kladnu, teď Plzni. Už je na devíti trefách, jen dvě ho dělí od osobního maxima z ročníku 2021/22, kdy válel za Zlín. „To je nepříjemná vzpomínka. Ten rok jsme spadli,“ připomněl nejproduktivnější obránce Komety.

Kometa doma vyhrála pošesté v řadě a vy jste byl za střelce. Těší to?

„Vyšlo to. Záleží na situaci. Když to jde, snažím se tlačit do střelby. Trenéři a tým to po mně chtějí. Hlavně jsem rád, že vyhráváme. Je to příjemné. Těší mě, že kabina žije, je v ní pozitivní nálada. To je daleko lepší, než kdybychom prohrávali a já dával góly. To už jsem jednou zažil.“

Zdeněk Okál vám ve třetí třetině předložil puk jako při akci na playstationu, co?

„Jo jo. (úsměv) S Očkem jsme se potkali, když přejížděl modrou čáru. Hledali jsme se očima a věděl jsem, že mě bude hledat. Klobouk dolů, že to takhle udělal. Byla to hezká akce, ale doufám, že o něm nenapíšete, že je nějaký McDavid.“

Už těsně před prvním gólem jste měl jednu nadějnou střelu a přišlo mi, že jste si své zakončení vyčítal. Je to tak?

„Potřeboval jsem dva náboje. (úsměv) Viděl jsem na videu, že gólman chodí hodně dolů, tak jsem se to snažil tlačit nahoru. Nevyšlo to. Asi za dvě vteřiny přišel druhý náboj a to už jsem se spíš soustředil na to trefit branku. Jsem rád, že nám ten gól pomohl jít do druhé třetiny za příznivého stavu.“

Věděli jste předem, že nastoupí Samuel Hlavaj a nikoliv reprezentant Dominik Pavlát?

„Jo. Máme výborného trenéra gólmanů a před zápasem dobrý pre-scout. Z toho se dá čerpat inspirace. Jsem rád za každý gól. Kór doma, kde chodí hodně lidí. Ale neupínám se k tomu. Snažím se přispět svou částí, aby byl výkon co nejlepší. Pamatuju se, jak jsem do Brna jezdil jako soupeř. V první třetině se tady nehraje hostům příjemně. Snažíme se toho využít.“

Máte v hlavě, kolik branek jste dal v této sezoně golfákem a kolik švihem?

„Vůbec…Možná jeden byl švihem. Na přesilovce je efektivnější rána golfákem.“

Je důležité, že se chytl i druhý gólman Štěpán Lukeš?

„Myslím, že Fana byl v klidu pořád. Aspoň v kabině se tak prezentoval. Máme dva vynikající gólmany. Cítili jsme z něj sebedůvěru, a že je dobře nachystaný.“

Co říkáte na zákrok Jana Ščotky na Adama Jiříčka?

„Neviděl jsem ho, zrovna jsem si otíral plexisklo. Jen vím, že mladý Jířa skončil na zemi a pak se to tam mlelo. Musím se na to podívat.“

