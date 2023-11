Šlágr ovládla Sparta! Kladno už není poslední, Brno i Pardubice slaví

Voženílek rozhodl gólem bruslí o výhře Třince

Třinečtí hokejisté zdolali ve 23. kole extraligy na svém ledě Kladno 4:3 v prodloužení a bodovali v patnáctém utkání v řadě. V čase 61:42 rozhodl svým druhým gólem v zápase Daniel Voženílek. Výhru domácích podpořil dvěma trefami také Richard Pánik. U všech branek Kladna figuroval Eduards Tralmaks (2+1). Kladno prohrálo poosmé za sebou a během této série získalo jen dva body.

Mazanec inkasoval z první střely, překonal jej Tralmaks z pravého kruhu nad vyrážečku. Domácí vyrovnali milimetrovou ranou Pánika, gól ale platil až po upozornění videorozhodčího. Hra totiž po střele třineckého útočníka pokračovala skoro tři minuty v domnění, že trefil tyč.

Pánik mohl překlopit skóre na stranu Třince, po sólu od vlastní modré čáry se prokličkoval až před Bowa, ale nezvedl bekhendem puk nad beton. A tak druhý gól v zápase vstřelil Tralmaks, když využil přesilovou hru opět střelou z pravého kruhu. Oceláři, kteří postrádali tři klíčové hráče (Růžička, Daňo, Hudáček), prohráli popáté v řadě úvodní třetinu.

Už po 46 sekundách prostřední části udeřil z přesilové hry Pánik. Ve zbytku třetiny ale kralovali oba gólmani. Domácí Mazanec vychytal dvakrát v gólové šanci Pytlíka. Na druhé straně Bow zneškodnil průniky obránců Jeřábka a Kundrátka a pohotově se natáhl i proti dorážce Voženílka do prázdné branky.

Třetí gól Třince měl v úvodu poslední třetiny na hokejce Polášek, ale netrefil odkrytou branku a nechal vyniknout Bowa. Domácí přesto brzy vedli. V přesilové hře se prosadil tečí Voženílek. Kladno vyrovnalo v 50. minutě střelou Ticháčka z pravého kruhu.

Duel dospěl až do prodloužení, do kterého si domácí přenesli 119 sekund přesilové hry. V jejím závěru trefil Nestrašil tyč a od Voženílka se puk odrazil do branky. Rozhodčí si ještě u videa dlouho prohlíželi, zda třinecký hráč nekopl úmyslně kotouč do branky, ale gól uznali.

Ohlasy trenérů

Zdeněk Moták (Třinec): „Byl to vyrovnaný zápas. Potýkáme se s první třetinou, kterou jsme znovu prohráli. Ale bojovali jsme, urvali jsme to. Nechtěli jsme v žádném případě před domácími fanoušky prohrát. Do zápasu jsme dali všechno, pracovali jsme na sto procent. Možná někdy i více a nakonec jsme si vzali i druhý bod.“

Otakar Vejvoda (Kladno): „První třetina nebyla z naší strany špatná. Klukům jsme akorát říkali, že jsme ztratili několik puků kolem modrých čar. Ve druhé třetině jsme byli nespokojení s vyloučeními, která pramenila z podobných chyb. To byla písnička celého zápasu. Nemuseli jsme faulovat, nešlo o krajní situace, ve kterých by se zachraňoval gól. Nakonec nás to stálo i zápas.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:40. Pánik, 20:46. Pánik, 44:16. Voženílek, 61:42. Voženílek Hosté: 03:24. Tralmaks, 16:04. Tralmaks, 49:32. Ticháček Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel – Voženílek, Vrána (C), Pánik – Kurovský, Sikora, Nestrašil (A) – Hrehorčák, Holinka, M. Roman – Doktor, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Bow (Brízgala) – Dotchin (A), Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček – M. Procházka, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Kusý – Frolík, Melka, Jarůšek – Strnad (A), Babka, Smoleňák (C) – Bláha. Rozhodčí J. Ondráček, Vrba – Hlavatý, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 939 diváků

Boleslavský vzdor na lídra z Pardubic nestačil

Hokejisté Mladé Boleslavi prohráli ve 23. kole extraligy s vedoucími Pardubicemi 1:4 a klesli zpět na poslední místo tabulky, které opustili po nedělní výhře v Kladně. Bruslařský klub si doma připsal osmou porážku z posledních devíti duelů. Ve vzájemných duelech s Dynamem neuspěl popáté za sebou.

Mladá Boleslav se do souboje s Pardubicemi pustila bez bázně a v úvodní třetině byla k vidění vyrovnaná partie. Největší šanci ale měli hosté. V 15. minutě ulej domácí obraně Sedlák, ale na brankáře Růžičku si nepřišel. Boleslav následně nejvíc zahrozila v početní výhodě, ale Järvinen puk po Aaltonenově nabídce na brankovišti netrefil.

Do druhé třetiny nastoupil aktivněji favorit z Pardubic a byl odměněn první brankou. Košťálkova dělovka skončila až za zády domácího brankáře. Mladá Boleslav vyrovnala ve 33. minutě a bylo to v přesilové hře. Will neviděl přes clonícího Skalického Aaltonenovu střelu. Dynamo si ještě do přestávky vzalo vedení zpět. Také při početní výhodě pálil nechytatelně Říčka.

Ve třetí třetině se domácí nevzdávali a pokoušeli se o vyrovnání, ale při jejich šancích byl vždy připravený Will v brance hostů. Místo srovnání ale přišla tři minuty před koncem pojistka na druhé straně. Kousal si vyměnil puk se Zohornou a pohodlně jej zasunul do branky. Mladá Boleslav se ještě pokusila o zvrat při hře bez brankáře, ale výsledkem byl pouze další gól Pardubic. Do prázdné branky skóroval Mandát.

Ohlasy trenérů

David Havíř (Mladá Boleslav): „Po špatném vstupu do zápasu byla nakonec první třetina vyrovnaná. Ve druhé jsme ale měli výpadek, ale pomohli jsme si přesilovkou, ale Pardubice nás hned potrestaly v jejich výhodě. Pak jsme měli dvě nebo tři šance na vyrovnání. Ve třetí třetině to bylo nahoru dolů. Známe ale sílu Pardubic, které už si to pak dohrály do konce. Od nás to byl dobrý výkon, ale nebereme ani bod.“

Václav Varaďa (Pardubice): „Na zápas jsme se poctivě připravovali a já musím kluky pochválit za tři body. Boleslav se v posledních zápasech prezentovala velice dobře a brala i nějaké body. Do utkání jsme vstoupili slušně a v první třetině jsme měli opticky navrch. Ve druhé třetině nám pomohl první gól a byla škoda, že jsme nepřidali další. Výsledek ve finále neodpovídá dění na hřišti, ale dali jsme góly, když jsme je potřebovali. Nakonec jsme vyhráli zaslouženě, Boleslav jsme ve třetí třetině nepouštěli do žádných vážnějších šancí.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 32:10. Aaltonen Hosté: 23:50. Košťálek, 33:51. Říčka, 57:03. R. Kousal, 58:17. Mandát Sestavy Domácí: J. Růžička (F. Novotný) – Pyrochta (A), Gewiese, Jánošík (C), Osburn, Čech, F. Pavlík, Bernad – Skalický, Fořt, Lantoši – Suchý, Järvinen, Aaltonen (A) – Závora, Malát, Šmerha – Dvořáček, O. Roman, Stránský. Hosté: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, A. Musil, Kaut – Mandát, Poulíček (A), Paulovič – Vondráček. Rozhodčí Šír, Pilný – Kajínek, Klouček Stadion ŠKO-ENERGO Aréna, Mladá Boleslav Návštěva 2956 diváků

Hradci se povedl parádní obrat

Hokejisté Hradce Králové přerušili Olomouci třízápasovou vítěznou sérii a v utkání 23. kola extraligy porazili na domácí půdě Hanáky 5:3. V ofenzivní partii smazali rychlou dvoubrankovou ztrátu a o jejich výhře rozhodl v 55. minutě francouzský útočník Jordann Perret, dvěma góly k ní přispěl Kanaďan Evan Jasper. Mountfield si tak připsal třetí vítězství z posledních čtyř zápasů.

Tým s nejhorší bilancí na hřištích soupeřů vykročil za snahou o její vylepšení skvěle. Už ve čtvrté minutě opařil tabulkové favority dvěma góly v rozmezí 22 sekund. Do sítě bývalého olomouckého gólmana Lukáše se trefil obránce Sirota, který tak skóroval ve druhém utkání za sebou, a Kalinovu chybu vzápětí potrestal ze samostatného úniku Navrátil.

Střelecky velmi pasivní Mountfield se postupně dostával do hry. V oslabení i přesilovce měl velké šance zadák Pavelka, ale kontaktní gól vstřelil až v 15. minutě Tamáši po chytrém pasu Šťastného. Slovenský forvard se prosadil poprvé od gólu v úvodním kole.

Narůstající tlak Hradce Králové vedl ve druhé třetině k obratu. Jeho hráči vymysleli dvě pohledné kombinační akce do prázdné branky, když v přesilové hře proměnil Estephanovu nahrávku Jasper a Pavelka připravil podobně snadný gól kapitánovi Eberlemu.

Do otevřené a atraktivní partie se ale Olomouc ještě před druhou přestávkou vrátila, přes rozestoupenou hradeckou pětici se totiž snadno dostal ke své druhé brance Navrátil.

Do té doby poměrně často chybující domácí mužstvo svou hru zpřesnilo, ve třetí třetině už měl Mountfield herní převahu. V početní výhodě neproměnil dvě šance Perret, ale francouzský útočník nakonec přece jen utkání rozhodl, když v 55. minutě trefil povedenou střelou růžek branky nad Konrádovou lapačkou. Olomouckou hru bez brankáře v samém závěru potrestal po Perretově asistenci Jasper, který se stejně jako Navrátil prosadil podruhé.

Ohlasy trenérů

Tomáš Martinec (Hradec Králové): „Olomouc začala výborně, rychle šla do vedení a my jsme se do zápasu dostávali těžko. Důležitý byl gól na 1:2, který nás trošičku nakopl a od té doby jsme se zlepšovali. Podařilo se nám otočit skóre, Olomouc znovu srovnala, ale týmovým výkonem se nám podařilo dojít k důležitému vítězství.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Měli jsme výborný vstup do utkání, vedli jsme 2:0 a jenom škoda, že jsme nechali Hradec snížit. V první třetině jsme to měli udržet. Ve druhé se stav otočil, za stavu 3:3 pak rozhodla jedna chybička ve třetí třetině. Škoda, protože náš výkon určitě nebyl špatný.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:30. Tamáši, 25:22. Jasper, 28:13. Eberle, 54:19. Perret, 59:26. Jasper Hosté: 03:32. Sirota, 03:54. Navrátil, 38:26. Navrátil Sestavy Domácí: Lukáš (J. Soukup) – Jank, Blain (A), Kalina, Pláněk, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Okuliar – Šťastný, Tamáši, Jasper – Perret, Lalancette, Estephan – Eberle (C), Pilař, Chalupa. Hosté: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Černý, Rašner, Švrček, Mareš – Kusko, Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil (A), Navrátil – Káňa, Macuh, Orsava – Kunc, Menšík, Anděl. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Frodl, Hnát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3242 diváků

Vítkovice dál tápou, setnul je Klíma

Hokejisté Liberce porazili ve 23. kole extraligy na svém ledě Vítkovice 2:1. Bílí Tygři tak po dvou domácích prohrách s Českými Budějovicemi a Spartou opět naplno bodovali a v tabulce zůstávají na pátém místě. Naopak Vítkovice se i nadále trápí, připsaly si už šestou porážku za sebou a v tabulce jsou třinácté se stejným bodovým ziskem jako poslední Mladá Boleslav.

Aktivněji do utkání vstoupil domácí Liberec a první větší šanci měl Melancon, Klimeš byl ale připraven. Na druhé straně zase prověřil Krále ostrou ranou Kovář. V 6. minutě už šli Bílí Tygři do vedení. Navrátilec do liberecké sestavy Bulíř si vybruslil zpoza branky a střelou nad Klimešovo rameno otevřel skóre utkání.

Vedení mohl vzápětí zvýšit Šír, Klimeš ale jeho pokus vyrazil. Další velkou příležitost domácích měl po akci Filippiho aktivní Melancon, z ideální pozice ale mířil těsně vedle. V závěru první třetiny si Vítkovičtí zahráli přesilovku, Krále ale prakticky neohrozili.

Podobně se Rideře vedlo také v další početní výhodě v úvodu druhého dějství. Naopak náskok Severočechů mohl ihned po ubráněném oslabení navýšit Filippi, tváří v tvář Klimešovi ale se svým bekhendovým blafákem neuspěl. Následně si přesilovou hru zahráli také domácí a obrovskou šanci měl Flynn, střelou bez přípravy ale nedokázal trefit poloodkrytou Klimešovu branku. Ke slovu se tak dostali opět hosté a vyrovnání měl na holi Zdráhal, Král ale vytáhnul parádní zákrok.

Do třetí části vstoupili Vítkovičtí o poznání aktivněji a Král měl plné ruce práce se střelou Lakatoše i následnou dorážkou Kaluse. Na opačné straně zahrozil Melancon, také Klimeš svůj tým podržel. Ve 48. minutě tak udeřili z nenápadné akce hosté a zásluhou šťastné trefy Lakatoše bylo vyrovnáno.

Radost Ostravanů ale netrvala příliš dlouho, za necelé dvě minuty vrátil domácím vedení dělovkou bez přípravy Klíma. Vítkovice se poté musely tlačit více do útoku, liberecká defenzíva je ale do žádných větších šancí nepouštěla. V samém závěru to ještě hosté zkusili při hře bez brankáře, domácí už se ale ubránili.

Ohlasy trenérů

Jiří Kudrna (Liberec): „Jsme rádi, že jsme sérii tří domácích zápasů zakončili vítězně. Po těch dvou porážkách už jsme to potřebovali. Utkání bylo velice těžké, i přes dostatek šancí, jsme nedokázali navýšit vedení, což by naší hře dodalo klid. Zápas tak byl dlouho 1:0 a otevřený až do konce. Největší pozitivum je, že jsme dokázali najít cestu k vítězství a bereme tři body.“

Jiří Veber (Vítkovice): „První třetina z naší strany nebyla úplně ideální, byli jsme trošku zaskočení a domácí nás přehrávali. Ve druhé třetině jsme srovnali tempo hry a měli i šance. Ve třetí třetině jsme podali dobrý výkon a myslím si, že jsme si alespoň bod zasloužili. Bohužel už je to ale poněkolikáté za sebou, kdy nám bodový zisk v závěru zbytečně proteče mezi prsty.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 05:45. Bulíř, 48:43. Klíma Hosté: 47:04. Lakatoš Sestavy Domácí: D. Král (Pařík) – Melancon, Ivan, Galvas, McCoshen, Knot, Budík, J. Dvořák – Faško-Rudáš, Filippi (A), Rychlovský – Hawryluk, A. Najman, Flynn – Vlach, Bulíř (A), Birner (C) – Klíma, Šír, Pérez. Hosté: Klimeš (Machovský) – Grman, Percy, Raskob, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, R. Jeřábek – Lakatoš (C), Dej (A), Kalus – Zdráhal, Barinka, Fridrich – Kotala, Krieger, Bukarts – Krejsa, Přibyl, Peterek. Rozhodčí Veselý, Jaroš – Svoboda, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 3246 diváků

Za Kometu se blýskl dvougólový Gazda

Hokejisté Brna zvítězili ve 23. kole extraligy nad Plzní 4:1 a připsali si na své konto šesté vítězství v řadě na domácím ledě. Dvěma brankami k tomu přispěl obránce Daniel Gazda, dvě asistence si připsal Kristián Pospíšil. Plzeň neuspěla venku po dvou předchozích výhrách. Brňané poskočili v tabulce na šesté místo, Plzeň zůstala jedenáctá.

Úvod duelu přinesl svižnou hru na obou stranách a také po jednom vyloučeném hráči. V přesilových hrách ale dominovaly obrany a tak se střelci k vážnějšímu zakončení nedostali.

Kometa získala převahu, zatlačila svého soupeře před jeho branku, zasypala Hlavaje sprškou střel a dvě vteřiny před koncem druhé přesilovky byla Gazdova bomba úspěšná a přinesla Brnu zasloužené vedení, na které nedokázala Plzeň z útočného pohledu vůbec reagovat.

Po první přestávce přidala Plzeň v bruslení, čímž částečně otupila brněnský nápor, nikoliv však efektivitu. Nejproduktivnější hráč Komety Moses si najel na pas Pospíšila a přes bránícího hráče hostí prostřelil i Hlavaje.

Západočeši dostali možnost ke korekci stavu při dvou přesilovkách v řadě, které se na 23 vteřin prolnuly do dvojnásobné výhody. Indiáni tuto výhodu nevyužili, gól na 1:2 vypálil od modré bombou až Zámorský při plném počtu hráčů na ledě.

Ve větším rozletu bránila Škodě vlastní nedisciplinovanost, s vypětím všech sil ubránili její hráči čtyřminutové oslabení, nicméně inkasovali krátce po návratu Piskáčka, kdy se podruhé v utkání trefil obránce Gazda.

Dvě velké šance Brna na začátku třetí třetiny chytil Mosesovi a Pospíšilovi výborný Hlavaj a udržel tak naděje na to, aby jeho spoluhráči zápas ještě zdramatizovali. Kometa však měla častěji puk na svých holích a brzdila tím ofenzívu soupeře, který si ani příležitosti nevytvořil.

Pět a půl minuty před koncem dostali hosté po bitce pětiminutovou výhodu přesilovky, kterou nevyužili ani při odvolání brankáře, naopak do prázdné branky jistil výhru kapitán Zaťovič.

Brňané porazili Plzeň i podruhé v sezoně a vyhráli šest z posledních sedmi vzájemných zápasů.

Ohlasy trenérů

Jaroslav Modrý (Brno): „Zase se hrálo v pěkné atmosféře, předvedli jsme dobrý výkon, pomohli jsme si speciálními formacemi jak v přesilovkách, tak v oslabení. Výborně zachytal Lukeš, který nahradil lehce zraněného Furcha, tým pracoval tak, jak jsme si představovali, aby našel cestu k vítězství.“

Petr Kořínek (Plzeň): „Do zápasu jsme nevystoupili špatně, ale srazila nás tři oslabení v řadě, čehož Brno využilo, dostalo se do tlaku a potrestalo nás. Ve druhé třetině se hrál celkem vyrovnaný hokej, ale my jsme se nedokázali prosadit v předbrankovém prostoru a zase jsme inkasovali. Dali jsme sice kontaktní gól, ale nepomohl nám. Třetí třetina byla hektická, neměli jsme tlak do brány, velmi špatně jsme sehráli přesilovku v závěru, chyběla nám hlavně střelba. Gratuluji Kometě k výhře.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:04. Gazda, 24:37. Moses, 37:08. Gazda, 58:45. Zaťovič Hosté: 29:56. Zámorský Sestavy Domácí: Lukeš (Kavan) – Ščotka (A), Lintuniemi, Kučeřík, Holland, Ďaloga, Gazda, Kaňák – Pospíšil, Cingel, Moses – Zaťovič (C), Ekrt, Flek – Vincour, Marcinko (A), Kos – Okál, Zbořil, Kohout. Hosté: Hlavaj (Pavlát) – Laakso, Zámorský, Piskáček (A), Jiříček, Dujsík, Kvasnička, Malák – Schleiss (C), Mertl, Holešinský – Söderlund, Indrák, Lev (A) – Rekonen, Jansa, Šiler – Pour, Straka, Matýs. Rozhodčí Pražák, Květoň – Zíka, Blažek Stadion Winning Group Arena Návštěva 6420 diváků

Kousal rozhodl šlágr ranou ve třetí třetině

Hokejisté Sparty porazili ve šlágru 23. kola extraligy Litvínov 3:1 a oplatili soupeři porážku z prvního vzájemného zápasu v sezoně. Gólem a asistencí se na tom podílel útočník Pavel Kousal, dvě asistence si připsal Roman Horák.

Pražané bodovali posedmé v řadě, šestkrát vyhráli. Sparta se doma představila po třech týdnech, poprvé od 5. listopadu, a utkání sledovala 16.683 diváků ve téměř vyprodané 02 areně, což je největší návštěva v ročníku..

Oba týmy nasadily do zápasu své brankářské dvojky, více práce v úvodu měl hostující Zajíček. Poradil si i s přečíslením tři na jednoho a zakončením Němečka, v prvním přesilové hře Sparty ale rychle inkasoval. Vyloučení Davida Kašeho ukončil již po 14 sekundách Kestner, který využil přesnou Horákovu přihrávku.

Kořenář si první zákroky připsal až v 6. minutě, hned na začátek si ale poradil s opakovaným zakončením Hlavy. Člen elitní litvínovské formace mohl po chybě sparťanů v rozehrávce vyrovnat v polovině první třetiny, ani tentokráte ale brankáře soupeře nepřekonal.

Při litvínovské přesilovce se do brejku dostal Lajunen, Gut jej fauloval, následné trestné střílení ale finský útočník neproměnil. Zajíček poté vychytal i osamoceného Kousala.

Série vyloučení domácích hráčů ale dostala Vervu do hry. Jen ve druhé třetině měli Severočeši čtyři početní výhody a ve druhé se jim podařilo vyrovnat, když Kořenáře prostřelil obránce Baránek.

Při hře pět na pět byla Sparta nebezpečnější, Zajíček však chytal spolehlivě a podržel Vervu i v oslabení. Po sérii litvínovských přesilovek totiž měli stejnou výhodu dvakrát i Pražané. V 52. minutě se ale domácí dostali opět do vedení, když se po Horákově přihrávce prosadil střelou k tyči Kousal. Poslední slovo měl při power play hostů Konečný.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:44. Kestner, 51:18. P. Kousal, 59:50. Konečný Hosté: 24:37. Baránek Sestavy Domácí: Kořenář (J. Kovář) – Moravčík, Mozík, Kempný (A), Mikliš, Němeček, Irving, Krejčík – Chlapík (A), O. Najman, Řepík (C) – Konečný, Horák, P. Kousal – Buchtele, Lajunen, Kestner – Mužík, M. Vitouch, Hauser. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Zeman, Baránek, Demel (A), Czuczman, Šalda, Baláž – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Koblasa, Kirk, Abdul – Kudrna, Gut, Zygmunt – Maštalířský, Jícha, Havelka. Rozhodčí Hradil,Mrkva – Šimánek,Axman Stadion O2 arena Návštěva 16683 diváků