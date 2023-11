Lakatoš: Jestli Mueller odejde? Popřejeme mu do další kariéry

Schytávají to ze všech stran a právem. Předvádět při takových investicích tenhle jalový hokej? Z vítkovického pohledu blamáž. Na druhou stranu, kdybyste přistáli z Marsu a neznali pořadí v extraligové tabulce, neřekli byste, že hosté patří do suterénu. Vítkovice nabídly v Liberci naději. Střídačka žila po celou dobu, hráči se vytrvale povzbuzovali, neváhali vrhat postavy i do těžkých ran. Jenže, co naplat, hokej se hraje na góly. Pod Ještědem měli hosté dát aspoň dva, spíš tři a odvést minimálně bod. Jenže prohráli 1:2 a zapsali šestou porážku v řadě… „Nemyslím, že by kabina nefungovala,“ hlásil pak Dominik Lakatoš.

Další nula na vítkovickém kontě, jak bolí tahle?

„My už jsme opravdu jak blázni… Dneska to byla spíš plácaná, bojovalo se o každý kousek ledu. Ale měli jsme si odvézt aspoň bod. Škoda. Těžko se mi to hodnotí.“

Přišlo mi, že jste měli dobrý pohyb, jezdilo vám to a dokázali jste vyrábět vzruch před libereckou brankou. Slušný výkon za mě…

„Já neříkám, že jsme hráli špatně. To ne, klobouk dolů. Hráli jsme. Jenže vždycky tomu něco chybí. Z naší strany slušný zápas, bojovný, nelepilo to nám ani jim. Domácí přesto byli o gól šťastnější. Je to složitý… Možná to zní jako klišé, ale před námi je pořád spousta práce a zápasů. Věřím, že se můžeme odpíchnout od dna, hrát o postupové příčky do play off. Je to jenom o nás. Potřebovali bychom vyhrát 1:0 po podobném odrazu, jako dneska tady, kdy se puk třikrát někoho dotkne, a dáte gól z ničeho. Takhle to potřebujeme zlomit.“

Jak v těchto těžkých chvílích funguje kabina?

„Je to těžký, tahle situace je pro nás nová. Loni jsme sezonou proklouzli, teď je to takhle… Těžký časy pro nás. V kabině je přes dvacet frajerů, musíme si pomoci jeden druhému a věřit v dobré zítřky.“

Píše se, že vítkovická kabina nefunguje ideálně. Je to logické vzhledem k výsledkům, anebo byste to vyvrátil?

„Nemyslím si, že by kabina nefungovala. Frustrující je to pro všechny z nás, protože pořád prohráváme. Což ale neznamená, že by kabina nefungovala. To jsou dvě rozdílné věci, které si hodně lidí neuvědomuje. Dvě rozdílné situace. Jedna věc je být nasraný z porážek a druhá, jestli nefunguje šatna. V té naši je pětadvacet nebo třicet frajerů, kteří chtějí vyhrávat. Teď to zrovna nejde, ale faktem je, že od prvního do posledního hráče chceme dělat práci na maximum. Já nevím… Mojí ženě se taky nepovede deset palačinek z desíti… Tady jde o to se z toho oklepat, sezona základní části končí šestého března. Do té doby máme čas se probrat a začít podávat minimálně takové výkony, jaký jsme podali dnes. A navíc si pomoci speciálními týmy.“

V zákulisí se mluví docela nahlas o tom, že by kanonýr Peter Mueller chtěl odejít. Řešíte to s ním jako kapitán? Nyní nehraje kvůli zraněným tříslům.

„Tohle není otázka na mě, ale na Petera. Jestli chce trejd, to je na něm. Jeho volba. Co já s tím můžu udělat jako kapitán? Jedině mu popřát hodně štěstí do další kariéry a můžu mu poděkovat za to, co tomuhle klubu odvedl.“

Takže počítáte s jeho odchodem?

„Nemám tušení. Jestli se to stane, budu mu přát jen to nejlepší. Zároveň všichni doufáme, že se to nestane. Já ale nejsem člen vedení, nevidím do toho.“

V Liberci jste rozjel svou kariéru a donedávna tu působil. Jsou pro vás stále speciální zápasy proti Tygrům?

„Pořád tu spoustu kluků znám, vídám se s nimi v létě, ať už na trénincích nebo i někde jinde. Jsem s klukama stále v kontaktu. Byl jsem tu strašně dlouho, žiju tu patnáct let, pořád je to pro mě speciální.“

