Navrátil popíchl Lukáše, že zná recept: Víme, že mu puky vypadávají, ale...

Jakubové Sirota a Navrátil slaví olomoucký gól do sítě Hradce, kde byl Jan Lukáš • ČTK

Olomouc útočila v Hradci na čtvrtou výhru v řadě. Byl by to unikátní počin, protože naposledy se jí takový kousek povedl ještě v éře Davida Krejčího. Ale neklaplo to, na ledě Mountfieldu padla v úterý 3:5, i když začala náramně. „První desetiminutovka se povedla, když jsme vedli 2:0. Ale pak jsme si asi mysleli, že to půjde samo,“ zamračil se dvougólový střelec Jakub Navrátil.

Vypadalo to, že jste na Hradec vyloženě skočili, zakousli se do něj. Těžká otázka pár minut po zápase, ale napadá vás, proč se nic z toho už pak nevrátilo?

„Spíš mi přijde, že oni se vyrovnali našemu tempu. Pak nás začali postupně i přehrávat, že nás dobře napadali a my si s tím nevěděli rady. Z toho vznikaly jejich šance, říkali jsme si, že radši puk vyhodíme ven, než abychom udělali chybu v obranném pásmu. Tím se zápas postupně vyrovnal.“

Hradecké napadání už každý čeká. Je ale tak nepříjemné neustálému forčeku čelit delší dobu?

„Jo, je to tak. Víme, že takhle hrají, chtěli jsme hrát hlavně jednoduše, což se nám pak přestalo dařit a o náskok jsme přišli.“

Poprvé stál proti vám brankář Jan Lukáš, který pět let v řadě chytal za Olomouc. Věřili jste si na něj?

„Věděli jsme, že mu puky vypadávají. (usměje se) Známe se dost dobře, abychom to všichni znali. Jen jsme se k dorážkám bohužel nedostali, nedařilo se nám dávat góly z předbrankového prostoru. Padly tam nějaké hezké, ale bylo jich málo.“

Hodně střel mířilo na Lukášovu lapačku. To byl záměr?

„Měli jsme video, říkali nám tam, ať střílíme na lapačku.“

Pro Olomouc dobré, že posloucháte...

(usměje se) „Jo, dvakrát jsem poslechl a dvakrát to vyšlo. Při prvním gólu jsem chtěl jít nejdřív spíš do blafáku, což asi čekal i Honza. Ale viděl jsem místo, tak jsem střílel. U druhého gólu to samé, znovu tam byl prostor.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 14:30. Tamáši, 25:22. Jasper, 28:13. Eberle, 54:19. Perret, 59:26. Jasper Hosté: 03:32. Sirota, 03:54. Navrátil, 38:26. Navrátil Sestavy Domácí: Lukáš (J. Soukup) – Jank, Blain (A), Kalina, Pláněk, Pavelka, Freibergs, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Okuliar – Šťastný, Tamáši, Jasper – Perret, Lalancette, Estephan – Eberle (C), Pilař, Chalupa. Hosté: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Řezníček, Sirota, Černý, Rašner, Švrček, Mareš – Kusko, Knotek (A), Bambula – Klimek, Nahodil (A), Navrátil – Káňa, Macuh, Orsava – Kunc, Menšík, Anděl. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Frodl, Hnát Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3242 diváků