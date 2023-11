Cizinecká legie Hradce zapnula turbo! Perretova raketa zlomila Olomouc

Olomoucký Jakub Navrátil slaví gól do sítě Hradce • ČTK

Jakubové Sirota a Navrátil slaví olomoucký gól do sítě Hradce • ČTK

Trenér Tomáš Martinec má co říct svým hradeckým svěřencům • ČTK

To byl hukot, jako když vyletí francouzská stíhačka Rafale F5. Oliver Okuliar nechal puk do tandemu, Jordann Perret vypustil jedovku. „No, hlavně jsem chtěl střílet nahoru. A jak se to říká? Dobré věci se občas stávají,“ usmál se útočník Mountfieldu. Užil si vítěznou trefu, která rozhodla duel proti Olomouci, jeho tým vyhrál nakonec 5:3.