Pokorný o Muellerově konci: Zvedal ligu! Na prvním místě měl rodinu

Každý si asi říkal, že přijde do Vítkovic zabiják Mueller a vystřílí jim titul. Jste překvapený, že Muellerovo angažmá končí ne úplně slavně?

„Zabiják Peter je, to jsem za roky v Kometě poznal. Ale co se událo ve Vítkovicích, nevím. Jen mám zkušenosti, že hodně lpěl na přípravě, na zázemí. Rodina pro něj byla na prvním místě. Nevidím do toho, co se stalo v Ostravě. Když budu říkat, že ho vidím jako snajpra, tím asi úplně nepřekvapím.“

Zkusil byste rozebrat jeho hokej, jak jste ho v Brně poznal?

„Byl ho plný led, měl obrovskou vazbu na hráče, který ho vždycky dovedl najít, což byl Petr Holík. Dovedl